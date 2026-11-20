Niterói: lançamento oficial do Manual contra o Racismo no Esporte terá participação do subsecretário de Direitos Humanos de Niterói, Carlos Aveiro, e da levantadora de peso Laura Amaro - Divulgação/Ascom

Niterói: lançamento oficial do Manual contra o Racismo no Esporte terá participação do subsecretário de Direitos Humanos de Niterói, Carlos Aveiro, e da levantadora de peso Laura AmaroDivulgação/Ascom

Publicado 20/11/2026 09:30

O Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc), em Niterói, será palco neste sábado, dia 21 de novembro, das 8h às 17h, da segunda edição do Festival Pesc contra o Racismo no Esporte. Com entrada totalmente gratuita e estrutura equipada com recursos de acessibilidade, a programação reúne clínicas esportivas para iniciantes, expressões culturais urbanas, debates formativos e atividades recreativas voltadas a públicos de todas as faixas etárias.





O ponto alto da agenda acontece às 10h, no palco principal, com o lançamento oficial do Manual contra o Racismo no Esporte. A mesa de abertura contará com a presença de três grandes nomes do esporte olímpico brasileiro: a levantadora de peso Laura Amaro — terceiro-sargento da Marinha e sétima colocada no ranking mundial da modalidade —, a velocista Rosângela Santos, medalhista olímpica no atletismo, e a arqueira Ane Marcelle, representante do país no tiro com arco. Logo após a cerimônia, às 11h, as atletas participam de uma sessão de autógrafos e distribuição gratuita da publicação, que oferece diretrizes práticas a competidores, treinadores, dirigentes, familiares e torcedores sobre como identificar, denunciar e combater atos discriminatórios, detalhando fluxos institucionais e canais de acolhimento.



Para o subsecretário de Direitos Humanos de Niterói, Carlos Aveiro — que também atua como coordenador de projetos de alto rendimento no Centro de Educação Física da Marinha, somando mais de 250 medalhas internacionais como técnico, além de coordenar a Associação Desportiva Adalberto Nunes (ADAAN) e presidir o Conselho de Ética da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) —, o protagonismo das convidadas fortalece a autoestima da juventude local. "A presença de Laura Amaro, Rosângela Santos e Ane Marcelle cria identificação e representatividade. Referências reais de excelência esportiva e de posicionamento antirracista aproximam o público jovem de trajetórias possíveis, mostrando que o alto rendimento e a consciência política caminham juntos", destacou. LEIA MAIS: Obras no Terminal do Caramujo avançam O ponto alto da agenda acontece às 10h, no palco principal, com o lançamento oficial do Manual contra o Racismo no Esporte. A mesa de abertura contará com a presença de três grandes nomes do esporte olímpico brasileiro: a levantadora de peso Laura Amaro — terceiro-sargento da Marinha e sétima colocada no ranking mundial da modalidade —, a velocista Rosângela Santos, medalhista olímpica no atletismo, e a arqueira Ane Marcelle, representante do país no tiro com arco. Logo após a cerimônia, às 11h, as atletas participam de uma sessão de autógrafos e distribuição gratuita da publicação, que oferece diretrizes práticas a competidores, treinadores, dirigentes, familiares e torcedores sobre como identificar, denunciar e combater atos discriminatórios, detalhando fluxos institucionais e canais de acolhimento.Para o subsecretário de Direitos Humanos de Niterói, Carlos Aveiro — que também atua como coordenador de projetos de alto rendimento no Centro de Educação Física da Marinha, somando mais de 250 medalhas internacionais como técnico, além de coordenar a Associação Desportiva Adalberto Nunes (ADAAN) e presidir o Conselho de Ética da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) —, o protagonismo das convidadas fortalece a autoestima da juventude local. "A presença de Laura Amaro, Rosângela Santos e Ane Marcelle cria identificação e representatividade. Referências reais de excelência esportiva e de posicionamento antirracista aproximam o público jovem de trajetórias possíveis, mostrando que o alto rendimento e a consciência política caminham juntos", destacou.

Variedade de modalidades e enfrentamento ao racismo estrutural

Realizado conjuntamente pela Subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial e pela Subsecretaria de Direitos Humanos de Niterói, o festival contempla vivências práticas em seis modalidades distintas: Wrestling, Bicicross, Atletismo, Futebol, Cricket e Capoeira. A grade cultural complementa a agenda com Aulão de Charme, Street Dance, Oficina de Turbantes e intervenções de Grafite. A operação conta com monitores especializados, brigada de primeiros socorros, intérprete de Libras no palco, pontos de hidratação distribuídos pelo parque e cobertura com plano de contingência para chuva. Às 15h, a roda de conversa "Racismo no esporte: relatos e caminhos" reúne competidores convidados para discutir soluções concretas, antecedendo as finais demonstrativas e a premiação simbólica às 17h.



Segundo os organizadores, a iniciativa enfrenta um problema de natureza estrutural no cenário desportivo brasileiro, manifestado tanto nas ofensas proferidas em arquibancadas e redes sociais quanto na baixa presença de pessoas negras em cargos de comando, na desigualdade de infraestrutura entre periferias e áreas centrais e na redução estereotipada do atleta negro apenas ao vigor físico. "O festival parte desse diagnóstico para ocupar o território esportivo com uma ação pública e transformar o espaço de prática em lugar de debate e construção de direitos. A escolha das modalidades é intencional: Wrestling, Cricket e Bicicross ampliam o repertório esportivo e aproximam comunidades e culturas historicamente marginalizadas, presentes em Niterói e na Região Metropolitana; o Atletismo representa a presença negra de destaque no alto rendimento olímpico; a Capoeira, a dança e o Futebol dialogam com diferentes corpos, idades e trajetórias", concluiu Aveiro.