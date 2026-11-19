Publicado 19/11/2026 10:00

Comercializar peças de vestuário na garagem de casa, ministrar oficinas de cerâmica na sala do próprio apartamento ou inaugurar um bistrô dedicado ao resgate da gastronomia afro-brasileira. Embora partam de realidades distintas, essas trajetórias têm em comum a determinação de mulheres que enxergaram no empreendedorismo um caminho concreto para superar adversidades, conquistar autonomia financeira e transformar a realidade de suas famílias. Em Niterói, o acesso gratuito à qualificação técnica tem sido decisivo para que talentos individuais se convertam em empreendimentos sustentáveis.





Por meio do programa Mulher Líder e do Espaço Empreender Mulher, a Prefeitura disponibiliza cursos sem custo em áreas estratégicas como gestão empresarial, liderança, marketing digital, finanças e inovação, além de ofertar estrutura física e espaços de comercialização para quem deseja iniciar ou expandir seu negócio. A relevância dessas políticas públicas ganha ainda mais evidência nesta quinta-feira, dia 19 de novembro, data em que se celebra o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Segundo levantamento do Sebrae RJ baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) do IBGE referente a 2025, as mulheres já respondem por 40% do total de empreendedores no estado do Rio de Janeiro — o maior índice proporcional entre todas as unidades da Federação.



Para o prefeito Rodrigo Neves, investir na capacitação feminina é uma estratégia de justiça social e fortalecimento econômico. “Empreender amplia possibilidades de escolha, transforma a realidade da família e contribui para o desenvolvimento da cidade. Por isso, em Niterói, investimos em políticas públicas que oferecem não apenas capacitação, mas também estrutura e oportunidades para que mulheres possam tirar suas ideias do papel, fortalecer seus negócios e conquistar independência financeira. Apoiar o empreendedorismo feminino é também promover igualdade de oportunidades e uma economia mais inclusiva”, afirmou. Segundo a secretária da Mulher, Thaiana Ivia, a iniciativa já qualificou mais de 600 alunas e promoveu 46 edições da Feira Empreender Mulher, injetando quase R$ 400 mil diretamente na renda das participantes. LEIA MAIS: Semana do Empreendedorismo Feminino movimenta Niterói Por meio do programa Mulher Líder e do Espaço Empreender Mulher, a Prefeitura disponibiliza cursos sem custo em áreas estratégicas como gestão empresarial, liderança, marketing digital, finanças e inovação, além de ofertar estrutura física e espaços de comercialização para quem deseja iniciar ou expandir seu negócio. A relevância dessas políticas públicas ganha ainda mais evidência nesta quinta-feira, dia 19 de novembro, data em que se celebra o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Segundo levantamento do Sebrae RJ baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) do IBGE referente a 2025, as mulheres já respondem por 40% do total de empreendedores no estado do Rio de Janeiro — o maior índice proporcional entre todas as unidades da Federação.Para o prefeito Rodrigo Neves, investir na capacitação feminina é uma estratégia de justiça social e fortalecimento econômico. “Empreender amplia possibilidades de escolha, transforma a realidade da família e contribui para o desenvolvimento da cidade. Por isso, em Niterói, investimos em políticas públicas que oferecem não apenas capacitação, mas também estrutura e oportunidades para que mulheres possam tirar suas ideias do papel, fortalecer seus negócios e conquistar independência financeira. Apoiar o empreendedorismo feminino é também promover igualdade de oportunidades e uma economia mais inclusiva”, afirmou. Segundo a secretária da Mulher, Thaiana Ivia, a iniciativa já qualificou mais de 600 alunas e promoveu 46 edições da Feira Empreender Mulher, injetando quase R$ 400 mil diretamente na renda das participantes.

Histórias de superação, gestão e identidade cultural

Os resultados dessa rede de apoio refletem-se em histórias reais de recomeço. Nascida no Morro da Moenda, em Nova Iguaçu, Luciana Jordão perdeu a mãe no parto, foi abandonada pelo pai e começou a vender enfeites de cabelo aos nove anos para custear os estudos. Após atuar como cerimonialista e enfrentar perdas familiares e financeiras na pandemia, mudou-se para Niterói e encontrou no Mulher Líder o impulso necessário para fundar a Véu Cerâmica. “O programa me ajudou muito. Em janeiro de 2025, comecei a dar aulas de cerâmica no meu apartamento. O interesse pelo trabalho cresceu e, em abril de 2026, aluguei uma loja em Icaraí para instalar o ateliê. Em setembro, aderi ao Programa Empreender, também da Prefeitura, e usei os recursos para comprar equipamentos e ampliar a estrutura do negócio. Empreender é difícil, mas essas iniciativas, que são gratuitas, ajudam demais quem quer crescer. Sou muito grata”, relatou.



Percurso semelhante viveu Débora Silveira, fundadora da Deb Moda. Mãe solo de duas filhas — uma delas com síndrome de Down —, ela perdeu o emprego de vendedora em 2019 e passou a revender roupas usadas na garagem de casa, no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, para sustentar a família. Ao ingressar no Mulher Líder em 2024, aprendeu a separar as contas pessoais das empresariais e a estruturar fluxos financeiros. “A capacitação me ajudou a profissionalizar a Deb Moda e dar mais segurança às minhas decisões. Em outubro de 2025, levei a marca para um espaço comercial em Niterói e, em janeiro de 2026, passei a dividir uma loja com outras empreendedoras. O próximo objetivo é conquistar meu próprio espaço”, projetou.



Já no campo do afroempreendedorismo, Francis Oliveira criou o Nossas Raízes Bistrô, no Centro de Niterói, em setembro de 2019, inspirada na vivência em um quilombo para valorizar a cultura, a memória e a culinária negra. Impactada pela pandemia apenas seis meses após abrir as portas, ela recuperou o fôlego gerencial e a autoconfiança após cursar o Mulher Líder. “Para o futuro, sonho em ampliar o bistrô e fortalecer sua vocação cultural, promovendo rodas de conversa, saraus, lançamentos de livros e outras atividades. Procuro passar minha experiência para outras mulheres e recomendo muito que procurem a capacitação. É gratuita e ajuda demais”, concluiu.