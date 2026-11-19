Por meio do programa Mulher Líder e do Espaço Empreender Mulher, a Prefeitura disponibiliza cursos sem custo em áreas estratégicas como gestão empresarial, liderança, marketing digital, finanças e inovação, além de ofertar estrutura física e espaços de comercialização para quem deseja iniciar ou expandir seu negócio. A relevância dessas políticas públicas ganha ainda mais evidência nesta quinta-feira, dia 19 de novembro, data em que se celebra o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Segundo levantamento do Sebrae RJ baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) do IBGE referente a 2025, as mulheres já respondem por 40% do total de empreendedores no estado do Rio de Janeiro — o maior índice proporcional entre todas as unidades da Federação.
Para o prefeito Rodrigo Neves, investir na capacitação feminina é uma estratégia de justiça social e fortalecimento econômico. “Empreender amplia possibilidades de escolha, transforma a realidade da família e contribui para o desenvolvimento da cidade. Por isso, em Niterói, investimos em políticas públicas que oferecem não apenas capacitação, mas também estrutura e oportunidades para que mulheres possam tirar suas ideias do papel, fortalecer seus negócios e conquistar independência financeira. Apoiar o empreendedorismo feminino é também promover igualdade de oportunidades e uma economia mais inclusiva”, afirmou. Segundo a secretária da Mulher, Thaiana Ivia, a iniciativa já qualificou mais de 600 alunas e promoveu 46 edições da Feira Empreender Mulher, injetando quase R$ 400 mil diretamente na renda das participantes.
Histórias de superação, gestão e identidade cultural
Percurso semelhante viveu Débora Silveira, fundadora da Deb Moda. Mãe solo de duas filhas — uma delas com síndrome de Down —, ela perdeu o emprego de vendedora em 2019 e passou a revender roupas usadas na garagem de casa, no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, para sustentar a família. Ao ingressar no Mulher Líder em 2024, aprendeu a separar as contas pessoais das empresariais e a estruturar fluxos financeiros. “A capacitação me ajudou a profissionalizar a Deb Moda e dar mais segurança às minhas decisões. Em outubro de 2025, levei a marca para um espaço comercial em Niterói e, em janeiro de 2026, passei a dividir uma loja com outras empreendedoras. O próximo objetivo é conquistar meu próprio espaço”, projetou.
Já no campo do afroempreendedorismo, Francis Oliveira criou o Nossas Raízes Bistrô, no Centro de Niterói, em setembro de 2019, inspirada na vivência em um quilombo para valorizar a cultura, a memória e a culinária negra. Impactada pela pandemia apenas seis meses após abrir as portas, ela recuperou o fôlego gerencial e a autoconfiança após cursar o Mulher Líder. “Para o futuro, sonho em ampliar o bistrô e fortalecer sua vocação cultural, promovendo rodas de conversa, saraus, lançamentos de livros e outras atividades. Procuro passar minha experiência para outras mulheres e recomendo muito que procurem a capacitação. É gratuita e ajuda demais”, concluiu.
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