Niterói: Operação Canastra Suja visa desarticular uma organização criminosa especializada em roubos a residências - Reprodução/Internet

Niterói: Operação Canastra Suja visa desarticular uma organização criminosa especializada em roubos a residênciasReprodução/Internet

Publicado 18/11/2026 13:51

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro deflagrou, em uma operação batizada de Canastra Suja , uma ofensiva de grande impacto para desarticular uma organização criminosa especializada em roubos a residências. Cinco homens apontados como integrantes de uma quadrilha que aterrorizou uma família durante um assalto violento foram presos em diligências simultâneas realizadas nos municípios de Niterói e São Gonçalo. As investigações, conduzidas pela 81ª Delegacia de Polícia (Itaipu), ainda buscam localizar outros três foragidos que possuem mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça.





O episódio que motivou a investigação ocorreu no dia 13 de agosto do ano passado, por volta das 3h da madrugada, em uma casa localizada no bairro do Cafubá, na Região Oceânica de Niterói. De acordo com as apurações policiais, criminosos fortemente armados invadiram sorrateiramente o imóvel e renderam todos os moradores, submetendo-os a uma sessão de violência psicológica e física que durou aproximadamente três horas e meia.



Durante o cativeiro, as vítimas foram imobilizadas com lacres plásticos e mantidas sob constante ameaça de armas de fogo, enquanto os assaltantes revistavam cômodo por cômodo em busca de bens de alto valor. Além de televisores, computadores, aparelhos celulares e diversos outros pertences, os criminosos exigiram senhas de contas bancárias e forçaram os moradores a realizarem transferências instantâneas via PIX. Somando os valores subtraídos digitalmente e os bens materiais levados, o prejuízo estimado ultrapassou a marca de R$ 13 mil. Antes de fugirem por volta das 6h30, o grupo ainda roubou o veículo da família, utilizando-o para facilitar a fuga. LEIA MAIS: Suspeito de 17 homicídios na Bahia é preso pela Polícia Civil em Niterói O episódio que motivou a investigação ocorreu no dia 13 de agosto do ano passado, por volta das 3h da madrugada, em uma casa localizada no bairro do Cafubá, na Região Oceânica de Niterói. De acordo com as apurações policiais, criminosos fortemente armados invadiram sorrateiramente o imóvel e renderam todos os moradores, submetendo-os a uma sessão de violência psicológica e física que durou aproximadamente três horas e meia.Durante o cativeiro, as vítimas foram imobilizadas com lacres plásticos e mantidas sob constante ameaça de armas de fogo, enquanto os assaltantes revistavam cômodo por cômodo em busca de bens de alto valor. Além de televisores, computadores, aparelhos celulares e diversos outros pertences, os criminosos exigiram senhas de contas bancárias e forçaram os moradores a realizarem transferências instantâneas via PIX. Somando os valores subtraídos digitalmente e os bens materiais levados, o prejuízo estimado ultrapassou a marca de R$ 13 mil. Antes de fugirem por volta das 6h30, o grupo ainda roubou o veículo da família, utilizando-o para facilitar a fuga.

Divisão de tarefas e o cerco aos criminosos



O delegado titular da 81ª DP, Deoclécio Assis, destacou que a quadrilha operava com um nível elevado de planejamento e divisão estratégica de funções. Enquanto alguns membros invadiam a residência e executavam o sequestro relâmpago, outros atuavam do lado de fora, monitorando a movimentação externa e dando total suporte logístico à ação criminosa. Houve também ramificações dedicadas a pulverizar o dinheiro roubado por meio de contas de fachada, dificultando o rastreamento financeiro pelas autoridades.

Com o avanço das investigações da Polícia Civil, os agentes conseguiram mapear a identidade dos envolvidos e solicitaram as prisões preventivas. A operação policial busca agora esclarecer se o bando está envolvido em uma série de outros assaltos a residências registrados nos últimos meses na mesma região. As autoridades apuram a hipótese de que os criminosos contavam com informações privilegiadas repassadas por terceiros, o que explicaria a facilidade na escolha dos alvos e a aparente tranquilidade com que o grupo permaneceu por tanto tempo dentro das residências sem levantar suspeitas imediatas.



As diligências continuam em andamento em toda a Região Metropolitana para capturar os demais suspeitos que continuam foragidos da justiça. Informações que auxiliem o trabalho policial podem ser repassadas anonimamente através dos canais oficiais de denúncia, reforçando o combate à criminalidade e à violência urbana no litoral fluminense.

Procurada pela reportagem, a defesa não se manifestou até o fechamento desta matéria. O espaço jornalístico está sempre aberto ao contraditório.