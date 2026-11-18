Niterói: primeira edição do Seminário MTE e MPT de Segurança e Saúde no Trabalho congregou autoridades públicas, especialistas e representantes do setor produtivo - Divulgação/Ascom

Niterói: primeira edição do Seminário MTE e MPT de Segurança e Saúde no Trabalho congregou autoridades públicas, especialistas e representantes do setor produtivoDivulgação/Ascom

Publicado 18/11/2026 14:41

A sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Niterói sediou, durante toda a terça-feira (17), a primeira edição do Seminário MTE e MPT de Segurança e Saúde no Trabalho. O encontro congregou autoridades públicas, especialistas e representantes do setor produtivo de diversos segmentos com o propósito de aprofundar o diálogo preventivo sobre as exigências legais que regem o ambiente laboral. No centro dos debates esteve a correta elaboração e a responsabilidade técnica na assinatura do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) — documento obrigatório instituído pela Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que consolida o Inventário de Riscos e o Plano de Ação das organizações.





Na abertura dos trabalhos, o superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Bruno Moraes, enalteceu a parceria institucional com a entidade lojista e ressaltou o caráter orientador da programação. “Agradeço à instituição e ao presidente Luiz Vieira pela abertura do espaço, facilitando o diálogo entre os setores público e privado nesta manhã de orientações aos empresários que estão aqui preocupados em não errar. Tenho certeza de que esta reunião, ao lado de auditores, procuradores e fiscais do MTE, tem o intuito de informar, e não de penalizar”, afirmou o gestor.



Na sequência, o procurador do Trabalho e coordenador da Procuradoria do Trabalho em Niterói, Jefferson Luiz, alertou os participantes sobre os graves passivos trabalhistas decorrentes da padronização irresponsável de laudos técnicos. “Cansamos de ver PGRs de farmácias que mencionam abastecimento de combustível. Essa é uma realidade que vem sendo observada pelas autoridades e que impacta a vida dos trabalhadores. A chamada indústria dos PGRs de ‘copiar e colar’ traz erros técnicos que não ficam apenas no papel, representando riscos reais à saúde, à vida e à empresa. Uma consultoria, dezenas de empresas e os mesmos problemas de sempre”, pontuou, enfatizando que a assinatura do documento implica responsabilidade jurídica direta pela sua veracidade. LEIA MAIS: CDL Mulher fortalecerá liderança feminina no empreendedorismo Na abertura dos trabalhos, o superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Bruno Moraes, enalteceu a parceria institucional com a entidade lojista e ressaltou o caráter orientador da programação. “Agradeço à instituição e ao presidente Luiz Vieira pela abertura do espaço, facilitando o diálogo entre os setores público e privado nesta manhã de orientações aos empresários que estão aqui preocupados em não errar. Tenho certeza de que esta reunião, ao lado de auditores, procuradores e fiscais do MTE, tem o intuito de informar, e não de penalizar”, afirmou o gestor.Na sequência, o procurador do Trabalho e coordenador da Procuradoria do Trabalho em Niterói, Jefferson Luiz, alertou os participantes sobre os graves passivos trabalhistas decorrentes da padronização irresponsável de laudos técnicos. “Cansamos de ver PGRs de farmácias que mencionam abastecimento de combustível. Essa é uma realidade que vem sendo observada pelas autoridades e que impacta a vida dos trabalhadores. A chamada indústria dos PGRs de ‘copiar e colar’ traz erros técnicos que não ficam apenas no papel, representando riscos reais à saúde, à vida e à empresa. Uma consultoria, dezenas de empresas e os mesmos problemas de sempre”, pontuou, enfatizando que a assinatura do documento implica responsabilidade jurídica direta pela sua veracidade.

Riscos psicossociais, combate ao assédio e nova agenda em São Gonçalo

A dimensão técnica da fiscalização foi detalhada pela auditora-fiscal do Trabalho Ana Horcade, que destacou a necessidade de integrar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) às diretrizes das normas NR-1, NR-12 e NR-17. “A fiscalização não vem para prejudicar as empresas, mas para garantir que todos trabalhem bem e em segurança. Não é possível aceitar um PGR com modelo pronto, pré-elaborado, mesmo quando o segmento é o mesmo, de padaria para padaria, por exemplo. É preciso entender que tudo nasce de uma avaliação de riscos pautada na severidade, na probabilidade e no nível de risco. É necessário identificar o que adoece o indivíduo dentro da organização e do modelo de trabalho”, explicou.



O seminário avançou ainda sobre a saúde mental nas corporações. A médica e auditora-fiscal do Trabalho Débora Moraes, uma das organizadoras do evento, analisou os fatores de risco psicossociais, como sobrecarga de tarefas, falhas de comunicação, jornadas exaustivas e pressão excessiva. “As empresas precisam adotar medidas que tenham como foco a organização do trabalho, e não apenas o trabalhador. Afinal, não existe um dosímetro para mensurar as metas abusivas no ambiente profissional”, observou. Encerrando o ciclo de palestras, a auditora-fiscal Tatiana Valadares tratou do enfrentamento ao assédio moral, sexual, eleitoral e discriminatório, detalhando os protocolos adequados para apurações internas.



Dando continuidade às ações de aproximação com o setor produtivo, os organizadores confirmaram a realização do “Dia D” — a Feira Emprega Transporte SEST SENAT — nesta quinta-feira, dia 19 de novembro, das 9h às 16h, na Rodovia Amaral Peixoto, km 7, em Tribobó, São Gonçalo, com foco na empregabilidade e na inclusão de pessoas com deficiência (PcDs) no mercado formal.