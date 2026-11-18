Niterói: montagem aposta em uma concepção visual imersiva e é fortemente conectada aos talentos locais - Divulgação/Ascom

Niterói: montagem aposta em uma concepção visual imersiva e é fortemente conectada aos talentos locaisDivulgação/Ascom

Publicado 18/11/2026 15:50

A pluralidade rítmica, as matrizes sonoras e a riqueza cultural do país ganham o palco da Sala Nelson Pereira dos Santos , em Niterói, neste sábado, dia 21 de novembro, às 20h. A Orquestra Popular de Niterói (OPN) – Banda Santa Cecília apresenta o espetáculo inédito “Brasilidades”, uma grande celebração à música popular brasileira que contará com as participações especiais da cantora Roberta Sá e do sambista niteroiense Bruno Barreto. A condução artística, os arranjos e a regência da noite levam a assinatura do consagrado maestro Jaime Alem.





Composta por instrumentistas da centenária Banda Santa Cecília ao lado de músicos convidados, a formação conduzirá o público por uma viagem sonora que atravessa diferentes gêneros e regiões do Brasil, reafirmando a identidade cultural do país. Para dar frescor e sofisticação ao roteiro musical, o concerto estreará arranjos inéditos elaborados por um time de peso da música instrumental contemporânea: Marcelo Caldi, Itamar Assiere, João Carlos Coutinho, Rafael dos Anjos, Eduardo Neves, Everton Machado e o próprio Jaime Alem.



Além da excelência sonora, a montagem aposta em uma concepção visual imersiva e fortemente conectada aos talentos locais. As projeções visuais em tempo real (VJ) são assinadas por Rafael Galo, enquanto a concepção estética, os figurinos e o styling contam com o trabalho dos profissionais niteroienses Mariana Belot e Gabriel Alves, morador do Morro do Cavalão, evidenciando a valorização dos criadores da cidade na produção cultural. LEIA MAIS: Espetáculo De Repente Nós estreia na Sala Nelson Pereira dos Santos Composta por instrumentistas da centenária Banda Santa Cecília ao lado de músicos convidados, a formação conduzirá o público por uma viagem sonora que atravessa diferentes gêneros e regiões do Brasil, reafirmando a identidade cultural do país. Para dar frescor e sofisticação ao roteiro musical, o concerto estreará arranjos inéditos elaborados por um time de peso da música instrumental contemporânea: Marcelo Caldi, Itamar Assiere, João Carlos Coutinho, Rafael dos Anjos, Eduardo Neves, Everton Machado e o próprio Jaime Alem.Além da excelência sonora, a montagem aposta em uma concepção visual imersiva e fortemente conectada aos talentos locais. As projeções visuais em tempo real (VJ) são assinadas por Rafael Galo, enquanto a concepção estética, os figurinos e o styling contam com o trabalho dos profissionais niteroienses Mariana Belot e Gabriel Alves, morador do Morro do Cavalão, evidenciando a valorização dos criadores da cidade na produção cultural.

Trajetórias consagradas e encontro de gerações no palco

À frente da regência, Jaime Alem traz ao espetáculo a bagagem de uma das carreiras mais sólidas da música brasileira. Compositor, violonista, violeiro, guitarrista e produtor, o maestro atuou durante 27 anos como diretor musical de Maria Bethânia, participando de mais de vinte álbuns e turnês internacionais da intérprete baiana, além de acumular parcerias com nomes como Elba Ramalho, Alcione, Rita Benneditto, Nair Cândia, Sueli Costa e Mart'nália, e trilhas premiadas para cinema, teatro e televisão.



Dividindo os vocais da noite, o cantor e compositor niteroiense Bruno Barreto representa a força do samba autoral. Conhecido como vocalista do Grupo Semente — coletivo surgido na Lapa carioca e laureado no Prêmio da Música Brasileira como Melhor Grupo de Samba —, Barreto construiu uma carreira solo pautada pela pesquisa rítmica, destacando-se pelo disco “Origem” (2012), que reuniu Teresa Cristina, Sandra de Sá e Arranco de Varsóvia, e pela canção “Lágrima”, composta com Thiago da Serrinha e selecionada entre mais de mil obras inscritas em festival nacional.



Completando o encontro, Roberta Sá empresta sua voz marcante e versatilidade interpretativa ao espetáculo, transitando com elegância entre o samba de raiz e a MPB contemporânea. Juntos, orquestra, maestro e convidados transformam “Brasilidades” em um tributo vibrante à tradição, à diversidade e à potência criativa da cultura brasileira.