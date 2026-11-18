Niterói: montagem aposta em uma concepção visual imersiva e é fortemente conectada aos talentos locaisDivulgação/Ascom
Composta por instrumentistas da centenária Banda Santa Cecília ao lado de músicos convidados, a formação conduzirá o público por uma viagem sonora que atravessa diferentes gêneros e regiões do Brasil, reafirmando a identidade cultural do país. Para dar frescor e sofisticação ao roteiro musical, o concerto estreará arranjos inéditos elaborados por um time de peso da música instrumental contemporânea: Marcelo Caldi, Itamar Assiere, João Carlos Coutinho, Rafael dos Anjos, Eduardo Neves, Everton Machado e o próprio Jaime Alem.
Além da excelência sonora, a montagem aposta em uma concepção visual imersiva e fortemente conectada aos talentos locais. As projeções visuais em tempo real (VJ) são assinadas por Rafael Galo, enquanto a concepção estética, os figurinos e o styling contam com o trabalho dos profissionais niteroienses Mariana Belot e Gabriel Alves, morador do Morro do Cavalão, evidenciando a valorização dos criadores da cidade na produção cultural.
Trajetórias consagradas e encontro de gerações no palco
Dividindo os vocais da noite, o cantor e compositor niteroiense Bruno Barreto representa a força do samba autoral. Conhecido como vocalista do Grupo Semente — coletivo surgido na Lapa carioca e laureado no Prêmio da Música Brasileira como Melhor Grupo de Samba —, Barreto construiu uma carreira solo pautada pela pesquisa rítmica, destacando-se pelo disco “Origem” (2012), que reuniu Teresa Cristina, Sandra de Sá e Arranco de Varsóvia, e pela canção “Lágrima”, composta com Thiago da Serrinha e selecionada entre mais de mil obras inscritas em festival nacional.
Completando o encontro, Roberta Sá empresta sua voz marcante e versatilidade interpretativa ao espetáculo, transitando com elegância entre o samba de raiz e a MPB contemporânea. Juntos, orquestra, maestro e convidados transformam “Brasilidades” em um tributo vibrante à tradição, à diversidade e à potência criativa da cultura brasileira.
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