Niterói: Policiais militares, com apoio do Setor de Roubos e Furtos da 76ª DP, recuperaram ferramentas e equipamentos usados no conserto de eletrodomésticos - Divulgação/PMERJ

Niterói: Policiais militares, com apoio do Setor de Roubos e Furtos da 76ª DP, recuperaram ferramentas e equipamentos usados no conserto de eletrodomésticosDivulgação/PMERJ

Publicado 19/11/2026 05:37

Uma operação integrada das forças de segurança resultou na prisão em flagrante de dois homens suspeitos de invadir e furtar um estabelecimento comercial no Centro de Niterói , na manhã desta quarta-feira (18). A ação foi conduzida por equipes da Polícia Militar em colaboração com agentes do Setor de Roubos e Furtos da 76ª DP (Niterói), que conseguiram localizar e restituir os equipamentos subtraídos ao proprietário do negócio.





O alvo da ação criminosa foi uma loja especializada em refrigeração e manutenção de eletrodomésticos, situada na Rua Visconde de Itaboraí. O arrombamento só foi notado após o funcionário de um estabelecimento vizinho perceber a violação na porta de aço do imóvel e alertar o dono do comércio. Ao comparecer ao local e constatar a falta de diversos instrumentos essenciais para a rotina de trabalho, o comerciante acionou as autoridades e forneceu as gravações do circuito interno de câmeras de segurança, material que se mostrou fundamental para traçar a rota de fuga e identificar as características dos envolvidos. LEIA MAIS: Niterói aposta em tecnologia e lança centro de inteligência em saúde O alvo da ação criminosa foi uma loja especializada em refrigeração e manutenção de eletrodomésticos, situada na Rua Visconde de Itaboraí. O arrombamento só foi notado após o funcionário de um estabelecimento vizinho perceber a violação na porta de aço do imóvel e alertar o dono do comércio. Ao comparecer ao local e constatar a falta de diversos instrumentos essenciais para a rotina de trabalho, o comerciante acionou as autoridades e forneceu as gravações do circuito interno de câmeras de segurança, material que se mostrou fundamental para traçar a rota de fuga e identificar as características dos envolvidos.

Rastreamento e recuperação dos itens

Com base nas imagens coletadas e em denúncias anônimas recebidas durante o patrulhamento, os policiais receberam a informação de que indivíduos estariam tentando comercializar ferramentas de procedência duvidosa para lojistas na Rua São Lourenço. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos empreenderam fuga a pé, abandonando no meio da via um carrinho de supermercado repleto de equipamentos que, posteriormente, foram prontamente reconhecidos pela vítima.



Dando continuidade às diligências pela região central, os agentes realizaram uma abordagem na Rua Professor Heitor Carrilho e interceptaram dois suspeitos. Durante a revista pessoal, foi encontrada com um dos homens uma pochete pertencente a um funcionário da loja arrombada. O segundo detido acabou confessando sua participação direta no crime e colaborou com a equipe policial ao indicar o endereço de um galpão abandonado na Rua Saldanha Marinho, usado como esconderijo para o restante dos produtos. No imóvel indicado, os policiais recuperaram o volume final dos materiais furtados.



Durante a mesma abordagem na Rua Professor Heitor Carrilho, um terceiro indivíduo chegou a ser detido e encaminhado para a delegacia distrital para averiguação. Contudo, após a análise dos fatos pelo delegado de plantão, o homem foi liberado por ausência de elementos probatórios suficientes que comprovassem seu envolvimento na invasão. Os outros dois suspeitos permaneceram sob custódia e foram autuados pelo crime de furto qualificado. Todos os objetos apreendidos passaram pelos trâmites de registro na unidade policial e já foram devidamente restituídos ao proprietário da loja.

Procurada pela reportagem, a defesa não se manifestou até o fechamento desta matéria. O espaço jornalístico está sempre aberto ao contraditório.