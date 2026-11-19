Niterói: Policiais militares, com apoio do Setor de Roubos e Furtos da 76ª DP, recuperaram ferramentas e equipamentos usados no conserto de eletrodomésticosDivulgação/PMERJ
O alvo da ação criminosa foi uma loja especializada em refrigeração e manutenção de eletrodomésticos, situada na Rua Visconde de Itaboraí. O arrombamento só foi notado após o funcionário de um estabelecimento vizinho perceber a violação na porta de aço do imóvel e alertar o dono do comércio. Ao comparecer ao local e constatar a falta de diversos instrumentos essenciais para a rotina de trabalho, o comerciante acionou as autoridades e forneceu as gravações do circuito interno de câmeras de segurança, material que se mostrou fundamental para traçar a rota de fuga e identificar as características dos envolvidos.
Rastreamento e recuperação dos itens
Dando continuidade às diligências pela região central, os agentes realizaram uma abordagem na Rua Professor Heitor Carrilho e interceptaram dois suspeitos. Durante a revista pessoal, foi encontrada com um dos homens uma pochete pertencente a um funcionário da loja arrombada. O segundo detido acabou confessando sua participação direta no crime e colaborou com a equipe policial ao indicar o endereço de um galpão abandonado na Rua Saldanha Marinho, usado como esconderijo para o restante dos produtos. No imóvel indicado, os policiais recuperaram o volume final dos materiais furtados.
Durante a mesma abordagem na Rua Professor Heitor Carrilho, um terceiro indivíduo chegou a ser detido e encaminhado para a delegacia distrital para averiguação. Contudo, após a análise dos fatos pelo delegado de plantão, o homem foi liberado por ausência de elementos probatórios suficientes que comprovassem seu envolvimento na invasão. Os outros dois suspeitos permaneceram sob custódia e foram autuados pelo crime de furto qualificado. Todos os objetos apreendidos passaram pelos trâmites de registro na unidade policial e já foram devidamente restituídos ao proprietário da loja.
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