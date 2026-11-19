Niterói: 12º BPM checou denúncia e encontrou mochila com cocaína, maconha, skunk e quantia em dinheiro - Divulgação/PMERJ

Niterói: 12º BPM checou denúncia e encontrou mochila com cocaína, maconha, skunk e quantia em dinheiroDivulgação/PMERJ

Publicado 19/11/2026 05:45

Uma ação de policiamento ostensivo resultou na detenção de dois suspeitos e na apreensão de entorpecentes nas imediações de uma unidade escolar no Centro de Niterói , durante a tarde desta quarta-feira (18). A intervenção foi realizada por militares vinculados ao 12º BPM, que se deslocaram até o ponto indicado após o recebimento de uma denúncia sobre movimentação suspeita na região central do município.





Durante a averiguação da informação, os agentes localizaram uma mochila contendo material entorpecente fracionado e pronto para comercialização. No interior do acessório, foram contabilizados 73 pinos de cocaína, 73 trouxinhas de maconha e oito porções de skunk, além de R$ 34 em espécie. Todo o conteúdo apreendido foi recolhido pela guarnição para formalização do registro da ocorrência policial. LEIA MAIS: Cinco suspeitos de assalto com reféns são capturados pela Polícia Durante a averiguação da informação, os agentes localizaram uma mochila contendo material entorpecente fracionado e pronto para comercialização. No interior do acessório, foram contabilizados 73 pinos de cocaína, 73 trouxinhas de maconha e oito porções de skunk, além de R$ 34 em espécie. Todo o conteúdo apreendido foi recolhido pela guarnição para formalização do registro da ocorrência policial.

Encaminhamento à delegacia distrital

Após a abordagem e o recolhimento do material ilícito, os dois indivíduos detidos no local foram conduzidos para a 76ª DP (Niterói), unidade responsável pela investigação de crimes ocorridos na área central da cidade e pelos procedimentos de polícia judiciária referentes ao flagrante.



Até o momento do registro da ocorrência, as autoridades não divulgaram o nome da instituição de ensino situada nas proximidades do local onde os suspeitos foram interceptados. Também não foi informado pela corporação se os dois detidos permaneceram recolhidos na unidade policial após a apreciação do caso pela autoridade de plantão na delegacia. Procurada pela reportagem, a defesa não se manifestou até o fechamento desta matéria. O espaço jornalístico está sempre aberto ao contraditório.



A presença de pontos de venda ou circulação de drogas nas cercanias de escolas costuma motivar rondas preventivas e respostas rápidas das forças de segurança, diante da preocupação com a circulação diária de estudantes, pais, professores e funcionários pela região. No caso registrado no Centro de Niterói, a denúncia prévia permitiu que a equipe da Polícia Militar chegasse ao endereço apontado e retirasse de circulação diferentes tipos de entorpecentes, incluindo variações de maior concentração como o skunk, além de cocaína e maconha embaladas em pequenas porções.



Com o material encaminhado à 76ª DP (Niterói), caberá à investigação policial aprofundar a apuração sobre a procedência das drogas, a eventual divisão de funções entre os dois suspeitos abordados e se há ligação da ocorrência com outras investigações em andamento na área central. Novos esclarecimentos sobre o desdobramento jurídico da detenção e a situação dos envolvidos costumam ser consolidados após a formalização dos autos na delegacia e eventual audiência de custódia.