Niterói: shows em Camboinhas ocupam o espaço público com atrações para toda a família e movimentam o turismo e a economia local - Divulgação/Ascom

Niterói: shows em Camboinhas ocupam o espaço público com atrações para toda a família e movimentam o turismo e a economia localDivulgação/Ascom

Publicado 20/11/2026 07:00

As celebrações pelo aniversário de 453 anos de Niterói também ganham destaque especial na Região Oceânica com uma jornada dupla de cultura, música ao vivo e gastronomia internacional. A partir desta sexta-feira, dia 20 de novembro, a Praça Petersen, em Camboinhas, transforma-se em um grande polo de convivência ao ar livre para receber dois eventos tradicionais com entrada totalmente gratuita: a Oktoberfest, que movimenta o bairro entre os dias 20 e 22, e o Festival Italiano, programado para o fim de semana seguinte, de 27 a 29 de novembro. Ao todo, serão seis dias dedicados ao lazer comunitário, à valorização das tradições culturais e ao fortalecimento do turismo local.





A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Niterói em parceria com a Administração Regional de Camboinhas e a Artruff, apostando na ocupação qualificada dos espaços públicos com entretenimento voltado para famílias de todas as idades. Além de proporcionar opções diversificadas de lazer aos moradores da região, o calendário festivo atua como um importante motor econômico, impulsionando o comércio de bairro, os expositores de culinária artesanal e o setor de serviços.



Quem abre oficialmente as festividades neste fim de semana é a Oktoberfest, trazendo o clima das tradicionais festas germânicas para perto da praia. Na sexta-feira (20), a programação tem início às 16h com apresentação musical da banda Bloody Mary. No sábado (21), as atividades começam mais cedo, a partir das 14h, levando ao palco os grupos Spiel und Charm e Radial 80, em uma mistura de sonoridades folclóricas e clássicos do pop rock. Já no domingo (22), data em que Niterói celebra oficialmente seus 453 anos de fundação, a festa continua a partir das 14h sob o comando da banda Notturnia, encerrando a etapa alemã com muita energia. LEIA MAIS: Gilberto Gil comanda festa gratuita nos 453 anos de Niterói em Icaraí A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Niterói em parceria com a Administração Regional de Camboinhas e a Artruff, apostando na ocupação qualificada dos espaços públicos com entretenimento voltado para famílias de todas as idades. Além de proporcionar opções diversificadas de lazer aos moradores da região, o calendário festivo atua como um importante motor econômico, impulsionando o comércio de bairro, os expositores de culinária artesanal e o setor de serviços.Quem abre oficialmente as festividades neste fim de semana é a Oktoberfest, trazendo o clima das tradicionais festas germânicas para perto da praia. Na sexta-feira (20), a programação tem início às 16h com apresentação musical da banda Bloody Mary. No sábado (21), as atividades começam mais cedo, a partir das 14h, levando ao palco os grupos Spiel und Charm e Radial 80, em uma mistura de sonoridades folclóricas e clássicos do pop rock. Já no domingo (22), data em que Niterói celebra oficialmente seus 453 anos de fundação, a festa continua a partir das 14h sob o comando da banda Notturnia, encerrando a etapa alemã com muita energia.

Tradições da Itália dão sequência à agenda festiva

Passado o primeiro fim de semana de comemorações, o público da Região Oceânica não precisará esperar muito para voltar à Praça Petersen. Entre a sexta-feira (27) e o domingo (29) de novembro, o mesmo espaço público será ambientado para receber o Festival Italiano, dando continuidade ao clima comemorativo do aniversário da cidade.



Durante os três dias de evento, moradores e turistas terão a oportunidade de mergulhar nos sabores e na musicalidade da cultura italiana. A estrutura contará com estandes dedicados à gastronomia típica — reunindo massas artesanais, vinhos, doces tradicionais e receitas clássicas — acompanhados por apresentações musicais temáticas ao ar livre, consolidando Camboinhas como um dos principais pontos de encontro festivo da cidade neste mês de novembro.

Serviço:



Oktoberfest de Camboinhas

Datas: 20, 21 e 22 de novembro (sexta, sábado e domingo)

Horários: sexta-feira (20), a partir das 16h; sábado (21) e domingo (22), a partir das 14h

Local: Praça Petersen – Camboinhas, Niterói

Atrações musicais: Bloody Mary (sexta), Spiel und Charm e Radial 80 (sábado) e Notturnia (domingo)

Entrada: gratuita



Festival Italiano de Camboinhas

Datas: 27, 28 e 29 de novembro (sexta, sábado e domingo)

Horários: sexta-feira (27), das 16h às 22h; sábado (28) e domingo (29), das 12h às 22h

Local: Praça Petersen – Camboinhas, Niterói

Entrada: gratuita