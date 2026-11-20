Niterói: shows em Camboinhas ocupam o espaço público com atrações para toda a família e movimentam o turismo e a economia localDivulgação/Ascom
A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Niterói em parceria com a Administração Regional de Camboinhas e a Artruff, apostando na ocupação qualificada dos espaços públicos com entretenimento voltado para famílias de todas as idades. Além de proporcionar opções diversificadas de lazer aos moradores da região, o calendário festivo atua como um importante motor econômico, impulsionando o comércio de bairro, os expositores de culinária artesanal e o setor de serviços.
Quem abre oficialmente as festividades neste fim de semana é a Oktoberfest, trazendo o clima das tradicionais festas germânicas para perto da praia. Na sexta-feira (20), a programação tem início às 16h com apresentação musical da banda Bloody Mary. No sábado (21), as atividades começam mais cedo, a partir das 14h, levando ao palco os grupos Spiel und Charm e Radial 80, em uma mistura de sonoridades folclóricas e clássicos do pop rock. Já no domingo (22), data em que Niterói celebra oficialmente seus 453 anos de fundação, a festa continua a partir das 14h sob o comando da banda Notturnia, encerrando a etapa alemã com muita energia.
Tradições da Itália dão sequência à agenda festiva
Durante os três dias de evento, moradores e turistas terão a oportunidade de mergulhar nos sabores e na musicalidade da cultura italiana. A estrutura contará com estandes dedicados à gastronomia típica — reunindo massas artesanais, vinhos, doces tradicionais e receitas clássicas — acompanhados por apresentações musicais temáticas ao ar livre, consolidando Camboinhas como um dos principais pontos de encontro festivo da cidade neste mês de novembro.
Oktoberfest de Camboinhas
Datas: 20, 21 e 22 de novembro (sexta, sábado e domingo)
Horários: sexta-feira (20), a partir das 16h; sábado (21) e domingo (22), a partir das 14h
Local: Praça Petersen – Camboinhas, Niterói
Atrações musicais: Bloody Mary (sexta), Spiel und Charm e Radial 80 (sábado) e Notturnia (domingo)
Entrada: gratuita
Festival Italiano de Camboinhas
Datas: 27, 28 e 29 de novembro (sexta, sábado e domingo)
Horários: sexta-feira (27), das 16h às 22h; sábado (28) e domingo (29), das 12h às 22h
Local: Praça Petersen – Camboinhas, Niterói
Entrada: gratuita
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