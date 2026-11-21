Niterói: trama aponta o dedo e desmascara os falsos sábios, a avareza dos burgueses, as mentiras dos médicos ignorantes e outros comportamentos sociais - Divulgação/Ascom

Niterói: trama aponta o dedo e desmascara os falsos sábios, a avareza dos burgueses, as mentiras dos médicos ignorantes e outros comportamentos sociaisDivulgação/Ascom

Publicado 21/11/2026 09:10

Aclamada tanto pelo público quanto pela crítica especializada, a montagem teatral “As artimanhas de Molière” retorna aos palcos fluminenses para uma temporada relâmpago em Niterói. O espetáculo ocupa o Teatro da UFF , no bairro de Icaraí, nos dias 27, 28 e 29 de novembro — com sessões na sexta-feira, às 20h, e no sábado e domingo, às 19h. A produção presta uma vibrante homenagem ao legado de Jean-Baptiste Poquelin, o célebre Molière (1622–1673), dramaturgo francês que, mesmo quatro séculos após seu nascimento, permanece como uma das referências máximas do teatro mundial graças à sua escrita mordaz, satírica e profundamente reveladora das contradições humanas.





Fiel ao espírito crítico que consagrou o mestre da comédia clássica, a encenação utiliza o humor afiado para expor e ridicularizar vícios sociais que atravessam gerações, tais como a vaidade dos falsos eruditos, a ganância desmedida da burguesia, o charlatanismo de médicos incompetentes e a hipocrisia moral presente nas relações cotidianas.



Sob a direção ágil de Márcio Trigo, com dramaturgia adaptada por Fernanda Celleghin e atuação solo de Luiz Machado, o monólogo costura em uma única linha narrativa quatro personagens icônicos extraídos de obras-primas escritas por Molière. Em cena, o ator transita e sintetiza as personalidades marcantes de Alceste (protagonista de “O Misantropo”), Esganarello (figura central de “O Médico à Força”), além dos célebres Don Juan e Tartufo, retirados das peças homônimas do autor francês. LEIA MAIS: Cordélia Brasil retorna aos palcos com apresentações no Teatro da UFF Fiel ao espírito crítico que consagrou o mestre da comédia clássica, a encenação utiliza o humor afiado para expor e ridicularizar vícios sociais que atravessam gerações, tais como a vaidade dos falsos eruditos, a ganância desmedida da burguesia, o charlatanismo de médicos incompetentes e a hipocrisia moral presente nas relações cotidianas.Sob a direção ágil de Márcio Trigo, com dramaturgia adaptada por Fernanda Celleghin e atuação solo de Luiz Machado, o monólogo costura em uma única linha narrativa quatro personagens icônicos extraídos de obras-primas escritas por Molière. Em cena, o ator transita e sintetiza as personalidades marcantes de Alceste (protagonista de “O Misantropo”), Esganarello (figura central de “O Médico à Força”), além dos célebres Don Juan e Tartufo, retirados das peças homônimas do autor francês.

Uma jornada às avessas marcada por trapalhadas e reviravoltas

A estrutura dramatúrgica da peça subverte a clássica “jornada do herói”, conduzindo o espectador por uma trajetória tortuosa e cômica protagonizada por um anti-herói incorrigível. Em diálogo direto e cúmplice com a plateia, o personagem relata suas desventuras, escolhas equivocadas e tentativas desesperadas de se dar bem em meio às próprias armadilhas.



O enredo acompanha a transformação desse sujeito após sofrer uma profunda desilusão amorosa. Tomado pelo ressentimento e pelo desejo de vingança, ele adota uma postura manipuladora nos relacionamentos afetivos, mas o feitiço acaba se voltando contra o feiticeiro: surpreendido pelas circunstâncias, vê-se obrigado a contrair matrimônio contra a própria vontade e, para agravar sua situação, acaba sendo formalmente deserdado pelo pai.



Sem recursos financeiros e mergulhado em uma convivência conjugal turbulenta — marcada pelas cobranças constantes da esposa e por sua própria indolência diante das responsabilidades domésticas —, o protagonista precisa recorrer a toda sorte de artimanhas para sobreviver, mantendo o público envolvido até o desfecho surpreendente dessa comédia de costumes atemporal.

SERVIÇO:



As Artimanhaas de Molière



Local: Teatro da UFF – Rua Miguel de Frias, 09 – Icaraí – Niterói



Temporada: 27, 28 e 29 de Novembro, sexta às 20h, sábado e domingo às 19h



Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), venda na bilheteria ou pelo site: ingressosuff.combr



Duração: 1h



Classificação: 12 anos



Instagram: @artimanhasdemoliere