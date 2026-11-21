Niterói: movimentação no Parque da Cidade já começou ontem, data reservada aos treinos livres de reconhecimento de pista - Divulgação/Ascom

Niterói: movimentação no Parque da Cidade já começou ontem, data reservada aos treinos livres de reconhecimento de pistaDivulgação/Ascom

Publicado 21/11/2026 00:01

As trilhas e encostas do Parque da Cidade, um dos cartões-postais mais emblemáticos de Niterói , estarão no centro das atenções do ciclismo off-road nacional neste fim de semana, dias 21 e 22 de novembro. O município recebe simultaneamente o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Estadual de Enduro 2026, reunindo pilotos de diversas regiões do país em desafios técnicos cercados pela Mata Atlântica e por mirantes com vista panorâmica. A organização estima a participação de 250 a 300 competidores vindos de aproximadamente dez estados brasileiros, além de equipes de apoio, familiares e entusiastas da modalidade.





Realizada pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (FECIERJ) com suporte institucional da Prefeitura de Niterói — por intermédio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta —, a competição consolida a política pública local de incentivo à mobilidade ativa e ao esporte de natureza. O evento também funciona como vitrine turística, movimentando a rede hoteleira, o comércio e os serviços da cidade durante todo o fim de semana.



Como as duas chancelas acontecem de forma integrada, os resultados terão peso decisivo na carreira dos atletas. Os vencedores da etapa nacional garantirão vaga para representar o Brasil em torneios internacionais chancelados pela União Ciclística Internacional (UCI). Paralelamente, os campeões estaduais asseguram o direito de defender suas respectivas federações no circuito oficial da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). Ao todo, os ciclistas enfrentarão seis estágios cronometrados distribuídos por diferentes trechos do parque, superando obstáculos naturais, trechos de mata fechada e acentuadas variações de relevo, tudo sob rigorosa fiscalização das normas técnicas da CBC.



Para o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, sediar um torneio dessa magnitude confirma o protagonismo do município no cenário ciclístico. “Niterói vem se consolidando como referência em mobilidade ativa, e receber uma competição desse porte amplia ainda mais esse protagonismo. É uma oportunidade de unir esporte, turismo, economia e valorização da cidade, colocando a bicicleta no centro dessa agenda e fortalecendo a imagem de Niterói no cenário nacional”, destacou o gestor. LEIA MAIS: Niterói avança e se torna a 2ª cidade mais inteligente do país Realizada pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (FECIERJ) com suporte institucional da Prefeitura de Niterói — por intermédio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta —, a competição consolida a política pública local de incentivo à mobilidade ativa e ao esporte de natureza. O evento também funciona como vitrine turística, movimentando a rede hoteleira, o comércio e os serviços da cidade durante todo o fim de semana.Como as duas chancelas acontecem de forma integrada, os resultados terão peso decisivo na carreira dos atletas. Os vencedores da etapa nacional garantirão vaga para representar o Brasil em torneios internacionais chancelados pela União Ciclística Internacional (UCI). Paralelamente, os campeões estaduais asseguram o direito de defender suas respectivas federações no circuito oficial da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). Ao todo, os ciclistas enfrentarão seis estágios cronometrados distribuídos por diferentes trechos do parque, superando obstáculos naturais, trechos de mata fechada e acentuadas variações de relevo, tudo sob rigorosa fiscalização das normas técnicas da CBC.Para o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, sediar um torneio dessa magnitude confirma o protagonismo do município no cenário ciclístico. “Niterói vem se consolidando como referência em mobilidade ativa, e receber uma competição desse porte amplia ainda mais esse protagonismo. É uma oportunidade de unir esporte, turismo, economia e valorização da cidade, colocando a bicicleta no centro dessa agenda e fortalecendo a imagem de Niterói no cenário nacional”, destacou o gestor.

Cronograma de treinos, provas oficiais e desafio de e-bikes

A movimentação no Parque da Cidade começa já nesta sexta-feira (20), reservada aos treinos livres de reconhecimento de pista, com acesso aberto ao público que desejar acompanhar a preparação dos pilotos. As tomadas de tempo oficiais arrancam no sábado (21), a partir das 8h30, e prosseguem no domingo (22), com largada marcada para as 9h, mantendo previsão de término das baterias matinais até o meio-dia em ambas as datas.



Como atração complementar para os aficionados por tecnologia e performance, a tarde de sábado reserva ainda a disputa do Power Stage, agendado para as 14h30. Trata-se de uma bateria especial de subida técnica cronometrada, concebida exclusivamente para bicicletas elétricas (e-bikes), que promete testar ao limite a potência dos equipamentos e a habilidade dos competidores em trechos íngremes, encerrando o dia com alto nível de adrenalina para o público presente.