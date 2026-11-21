Niterói: empresária dá dicas sobre o empreendedorismo feminino - Alex Farias Souto Maior/Ascom

Niterói: empresária dá dicas sobre o empreendedorismo femininoAlex Farias Souto Maior/Ascom

Publicado 21/11/2026 00:10

O protagonismo das mulheres no comando de empresas e na geração de renda ganhou destaque global na última quinta-feira, data oficial em que se celebrou o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), a efeméride tem como propósito ampliar a visibilidade da atuação feminina no universo corporativo, combater desigualdades estruturais e fomentar novas lideranças no ambiente de negócios. No Brasil, essa movimentação traduz-se em indicadores históricos que comprovam a força transformadora das empreendedoras na economia nacional.





De acordo com um levantamento divulgado pelo Sebrae, estruturado a partir dos dados oficiais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), o país atingiu a marca expressiva de 10,4 milhões de mulheres donas de negócio em dezembro de 2025 — o maior contingente já contabilizado em toda a série histórica do indicador. O estudo revela ainda que o universo de empreendedoras brasileiras registrou uma expansão acumulada de 27% ao longo da última década, consolidando uma mudança consistente no perfil do empresariado nacional.



Outro dado que dimensiona o ritmo acelerado dessa participação refere-se à formalização de novas empresas: somente ao longo do ano de 2025, foram abertos mais de 2 milhões de pequenos negócios liderados por mulheres em território brasileiro. Esse volume corresponde a aproximadamente 42% do total de novos empreendimentos de micro e pequeno porte criados no período, demonstrando que o empreendedorismo feminino deixou de ser uma tendência pontual para se firmar como um dos principais motores do desenvolvimento econômico e social do país. LEIA MAIS: Empreendedorismo feminino impulsiona negócios e renda em Niterói De acordo com um levantamento divulgado pelo Sebrae, estruturado a partir dos dados oficiais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), o país atingiu a marca expressiva de 10,4 milhões de mulheres donas de negócio em dezembro de 2025 — o maior contingente já contabilizado em toda a série histórica do indicador. O estudo revela ainda que o universo de empreendedoras brasileiras registrou uma expansão acumulada de 27% ao longo da última década, consolidando uma mudança consistente no perfil do empresariado nacional.Outro dado que dimensiona o ritmo acelerado dessa participação refere-se à formalização de novas empresas: somente ao longo do ano de 2025, foram abertos mais de 2 milhões de pequenos negócios liderados por mulheres em território brasileiro. Esse volume corresponde a aproximadamente 42% do total de novos empreendimentos de micro e pequeno porte criados no período, demonstrando que o empreendedorismo feminino deixou de ser uma tendência pontual para se firmar como um dos principais motores do desenvolvimento econômico e social do país.

Gestão estratégica e experiência do cliente como pilares de crescimento

Apesar dos avanços expressivos refletidos nas estatísticas oficiais, especialistas e lideranças empresariais ressaltam que iniciar e manter uma operação lucrativa permanece sendo uma jornada exigente. Transformar uma boa ideia em uma empresa perene requer muito mais do que vocação ou entusiasmo inicial: demanda planejamento financeiro rigoroso, resiliência diante das oscilações do mercado, capacidade contínua de adaptação e visão estratégica de longo prazo.



Desde a construção de uma identidade de marca autêntica até a estruturação eficiente dos processos operacionais, a empreendedora precisa desenvolver múltiplas competências gerenciais para conquistar espaço em mercados altamente competitivos. Para marcar a celebração, oito executivas que lideram operações consolidadas em diferentes segmentos econômicos no estado do Rio de Janeiro reuniram seus principais aprendizados práticos. Nas orientações voltadas a quem deseja tirar projetos do papel, as empresárias enfatizam a importância do domínio sobre a gestão, o posicionamento claro diante do público-alvo, o cuidado extremo com a experiência do consumidor e a busca incessante por um crescimento sustentável e estruturado.

Veja as dicas:

1. Abandone a culpa o quanto antes e assuma suas escolhas

"Nós, mulheres, muitas vezes carregamos uma cobrança enorme de sermos excelentes profissionais, mães, esposas e ainda darmos conta de tudo ao nosso redor. Mas precisamos entender que não estaremos presentes em todos os lugares, o tempo inteiro. E tudo bem! O importante é ter clareza sobre nossas escolhas e estar verdadeiramente presente onde decidimos estar", afirma a nova CEO da Pizza Prime, a maior rede brasileira de pizzarias, Renata Ozório.



2. Construa uma comunidade em torno da sua marca

"Uma marca forte não se constrói apenas com bons produtos ou serviços, mas também com relacionamento. É importante entender as necessidades do público, ouvir o que ele tem a dizer e criar experiências que façam as pessoas quererem continuar perto da marca. Quando existe identificação, o cliente deixa de ser apenas consumidor e passa a fazer parte daquela comunidade", aconselha Livia Rezen, sócia e CMO da Silva Gym, rede de clubes de musculação.



3. Estruture a operação antes de acelerar o crescimento

"Ter uma ideia que funciona é apenas o começo. Para crescer, é preciso desenvolver processos, padronizar operações e construir uma equipe preparada. O empreendedor precisa pensar não apenas no próximo passo, mas em como o negócio vai se sustentar quando estiver maior. Crescimento sem estrutura pode comprometer tudo o que foi construído", revela Andressa Martins, sócia-fundadora da Baurucas, rede de franquias de pipoca artesanal.



4. Construa uma rede de apoio

"Para quem é mãe, esse suporte se torna ainda mais importante. É preciso ter uma rede de apoio em casa, seja ela paga ou gratuita, que permita dividir responsabilidades e conciliar as demandas da maternidade com a rotina do negócio. Não precisamos dar conta de tudo sozinhas", afirma Flávia Olmo, fundadora da Que Doce!



5. Não tenha medo de começar

"Nem sempre é preciso dominar todas as áreas antes de abrir um negócio. Tenha disposição para aprender e buscar conhecimento ao longo do caminho", reflete Arianne Bastos, do Grupo Impettus, Sócia-fundadora do Mané.



6. Priorize o que realmente importa

"Tenha clareza do que é inegociável para você. Para mim, a família vem antes de qualquer demanda. Alinhar prioridades ao nível de importância evita que o urgente roube o lugar do essencial", aconselha Tamiris Fidelis, fundadora da rede de cafeterias Justo Café.



7. Tenha consciência de que o início exige dedicação, mas estabeleça limites

"Quem está começando um negócio precisa estar preparado para investir muita energia e horas de trabalho até estruturar a equipe e consolidar os resultados. Mas é importante ter um planejamento consciente de quanto tempo essa dedicação mais intensa vai durar e, principalmente, alinhar essa fase com a família. O equilíbrio começa com a compreensão de que esse esforço tem um propósito e não precisa ser permanente", afirma Monica Lindo, do Grupo Alento, que é multifranqueada da rede Billy The Grill.



8.Ter uma rotina flexível

"Criar horários para o trabalho e vida pessoal, isso é um hábito necessário para facilitar a gestão nos negócios", destaca Arlete Wolfram, fundadora da Porto do Sabor, rede de franquias especializada em alimentação saudável".