Niterói: mobilização acontece no mesmo dia em diversas cidades do Brasil e do exterior - Divulgação/Ascom

Niterói: mobilização acontece no mesmo dia em diversas cidades do Brasil e do exteriorDivulgação/Ascom

Publicado 22/11/2026 00:10

Diante do avanço alarmante da violência de gênero no país, o Grupo Mulheres do Brasil promove, no próximo domingo, dia 29 de novembro, a 9ª Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. Realizada simultaneamente em dezenas de cidades brasileiras e no exterior, a mobilização ganha força especial no território fluminense neste ano: sob o lema Caminhada Rio em Niterói , os núcleos da capital e de Maricá unem-se ao núcleo niteroiense para ampliar o alcance do manifesto. A concentração terá início às 8h, na orla da Praça de Icaraí, reunindo cidadãos, famílias, movimentos sociais, empresas, instituições de ensino e representantes de órgãos públicos dedicados à defesa dos direitos femininos.

A urgência do ato reflete a gravidade dos indicadores revelados pela 20ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento, o Brasil contabilizou 1.571 vítimas de feminicídio em 2025, atingindo o maior patamar desde o início da série histórica. O retrato estatístico evidencia que o perigo reside majoritariamente no ambiente doméstico e nas relações de confiança: 62,5% dos crimes letais ocorreram dentro da própria residência da vítima, sendo que 60,9% foram cometidos por parceiros íntimos e 18,9% por ex-companheiros. O recorte racial reforça a vulnerabilidade estrutural, apontando que 65,1% das mulheres assassinadas eram negras. O estudo também expõe uma tragédia silenciosa na violência sexual, com 84.388 registros de estupro e estupro de vulnerável em 2025 — dos quais 77% vitimaram meninas com menos de 14 anos, agredidas em 59,2% das vezes por familiares e em 36,9% por pessoas conhecidas.



Para a presidente do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Helena Trajano, frear essa escalada exige vigilância preventiva antes que as agressões físicas se concretizem. “A violência não começa com o grito. Começa com controle disfarçado de cuidado. Com a diminuição constante. Com a manipulação emocional que corrói a identidade antes de qualquer marca visível”, alertou a empresária, reforçando a necessidade de engajamento coletivo: “Precisamos estar atentos aos sinais, romper o silêncio e agir antes que a violência chegue ao extremo. Combater a violência contra as mulheres é uma responsabilidade coletiva”.

Participação gratuita e destinação solidária dos recursos

Aberta gratuitamente a pessoas de todas as idades e gêneros, a caminhada convida os participantes a comparecerem à Praia de Icaraí vestindo camisa laranja — tonalidade adotada internacionalmente como símbolo do enfrentamento à violência contra a mulher. Aqueles que desejarem contribuir financeiramente com a causa podem adquirir, pela plataforma Ticket Sports, o kit oficial limitado (contendo camisa de poliamida, ecobag, Violentômetro e brindes) ou a camiseta avulsa do movimento.



Por tratar-se de uma ação sem fins lucrativos, toda a verba arrecadada custeia a estrutura do evento e é integralmente revertida para projetos de acolhimento e proteção feminina em Niterói — a exemplo da edição de 2025, cujos recursos estão financiando a reforma da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) do município. A iniciativa conta com patrocínio da Dra. Rosemary Rosa e da UniLaSalle, apoio institucional da Prefeitura de Niterói e do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidado, além da parceria de empresas e entidades locais como Firjan, La Vie Sports, Conexão Talento, Gráfica PrintMill, Aquafish, Boutike do Peixe, Pizzaria Calabrezza e ABA Niterói.

SERVIÇO:

Caminhada Rio em Niterói pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas

Data: 29/11/2026

Horário: 08h

Local: Praia de Icaraí