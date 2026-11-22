Niterói: quarto edital do programa Aluguel Universitário vai disponibilizar mil novas vagas para estudantes de graduação e pós-graduação - Divulgação/Ascom

Niterói: quarto edital do programa Aluguel Universitário vai disponibilizar mil novas vagas para estudantes de graduação e pós-graduaçãoDivulgação/Ascom

Publicado 22/11/2026 00:20

A Prefeitura de Niterói anuncia, na próxima quinta-feira, dia 26 de novembro, o lançamento do quarto edital do programa Aluguel Universitário , abrindo mil novas vagas destinadas a estudantes matriculados em cursos de graduação e pós-graduação. A política pública assegura um repasse mensal de R$ 700 a título de auxílio-moradia e já atende atualmente cerca de 1,8 mil jovens. Com essa nova etapa de expansão, o projeto — instituído em 2025 — poderá alcançar a marca expressiva de quase 3 mil beneficiários simultâneos, consolidando-se como um instrumento decisivo tanto para combater a evasão no ensino superior quanto para estimular o repovoamento e a revitalização econômica da região central do município.





Para o prefeito Rodrigo Neves, o alcance da iniciativa posiciona a cidade na vanguarda nacional do apoio estudantil. “O Aluguel Universitário de Niterói é o maior programa de moradia estudantil universitária do Brasil. A gente acredita na juventude e na educação. Por isso, decidimos criar esse programa, mesmo não sendo uma atribuição da Prefeitura. Já são mais de 1.800 estudantes beneficiados e, agora, vamos abrir mil novas vagas. Tenho certeza de que esse apoio vai ajudar muitos jovens que precisam a permanecer na universidade e ter um melhor desempenho nos estudos. O programa também é importante para o nosso projeto de revitalização do Centro de Niterói”, declarou o chefe do Executivo.



O coordenador da Juventude, João Pedro Boechat, também destacou o impacto social e urbano da política habitacional voltada aos acadêmicos. “A juventude de Niterói é protagonista das transformações da cidade e do Brasil. O Aluguel Universitário é um programa que ajuda os estudantes que mais precisam a morar perto da faculdade e concluir seus estudos com tranquilidade. É uma iniciativa que promove a inclusão, a permanência no ensino superior e também contribui para a revitalização do Centro de Niterói, contemplando estudantes de graduação e pós-graduação de universidades públicas e privadas”, ressaltou. LEIA MAIS: Niterói abre mil novas vagas para Aluguel Universitário Para o prefeito Rodrigo Neves, o alcance da iniciativa posiciona a cidade na vanguarda nacional do apoio estudantil. “O Aluguel Universitário de Niterói é o maior programa de moradia estudantil universitária do Brasil. A gente acredita na juventude e na educação. Por isso, decidimos criar esse programa, mesmo não sendo uma atribuição da Prefeitura. Já são mais de 1.800 estudantes beneficiados e, agora, vamos abrir mil novas vagas. Tenho certeza de que esse apoio vai ajudar muitos jovens que precisam a permanecer na universidade e ter um melhor desempenho nos estudos. O programa também é importante para o nosso projeto de revitalização do Centro de Niterói”, declarou o chefe do Executivo.O coordenador da Juventude, João Pedro Boechat, também destacou o impacto social e urbano da política habitacional voltada aos acadêmicos. “A juventude de Niterói é protagonista das transformações da cidade e do Brasil. O Aluguel Universitário é um programa que ajuda os estudantes que mais precisam a morar perto da faculdade e concluir seus estudos com tranquilidade. É uma iniciativa que promove a inclusão, a permanência no ensino superior e também contribui para a revitalização do Centro de Niterói, contemplando estudantes de graduação e pós-graduação de universidades públicas e privadas”, ressaltou.

Critérios de participação, abrangência e inscrições online

Concebido para mitigar as barreiras socioeconômicas que dificultam a continuidade da formação acadêmica, o benefício abrange estudantes de cursos presenciais vinculados a instituições de ensino superior públicas ou particulares sediadas em território niteroiense. Paralelamente ao suporte social, a medida integra a estratégia urbanística da gestão municipal de fomentar a ocupação residencial na área central, ampliando o fluxo diário de moradores e dinamizando o comércio local e o setor de serviços.



Os interessados em disputar uma das mil novas bolsas deverão realizar o cadastro digitalmente por meio do aplicativo e plataforma Colab. Entre os critérios obrigatórios exigidos para habilitação estão: possuir idade mínima de 18 anos, manter matrícula regular em curso presencial de graduação ou pós-graduação em Niterói, comprovar renda familiar mensal de até três salários mínimos e apresentar registro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico), além de observar as demais normas detalhadas no documento oficial. Para a efetivação do pagamento, o estudante selecionado deverá ainda comprovar residência fixada dentro do perímetro delimitado pelo programa, que compreende o Centro e setores específicos dos bairros de São Domingos e São Lourenço.