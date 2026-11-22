Niterói: evento reuniu obras de várias regiões do país e destacou a criatividade e as histórias de vida dos estudantes - Divulgação/Ascom

Niterói: evento reuniu obras de várias regiões do país e destacou a criatividade e as histórias de vida dos estudantesDivulgação/Ascom

Publicado 22/11/2026 00:30

A sétima arte consolidou-se como ferramenta de expressão e cidadania na Rede Municipal de Educação de Niterói durante a realização da III Mostra de Cinema Estudantil da Educação de Jovens e Adultos (EJA), sediada na Sala Nelson Pereira dos Santos , em São Domingos. Além de assistirem a obras audiovisuais produzidas em diferentes estados brasileiros, os alunos da rede pública niteroiense subiram ao palco como realizadores, apresentando três curtas-metragens inéditos na programação oficial. O encontro celebrou o talento criativo e o protagonismo dos discentes, que transportaram para a tela grande suas próprias vivências, memórias e perspectivas sobre o mundo.





Promovida pelo Laboratório de Audiovisual e Políticas na Educação de Jovens e Adultos (Lapeja), vinculado à Universidade Federal Fluminense (UFF), a iniciativa reuniu documentários e narrativas ficcionais concebidos dentro das salas de aula da EJA. A proposta central foi evidenciar o potencial da linguagem cinematográfica como instrumento pedagógico capaz de valorizar as trajetórias individuais de jovens, adultos e idosos que retomaram sua caminhada escolar.



Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, enxergar os estudantes como criadores de bens culturais amplia o horizonte formativo para muito além dos conteúdos tradicionais. "A Educação de Jovens e Adultos é, acima de tudo, uma política de garantia de direitos. Cada estudante que retorna à escola traz consigo uma história, conhecimentos e experiências que precisam ser reconhecidos e valorizados. Quando essas histórias chegam às telas do cinema, estamos mostrando que a escola pública também é um espaço de produção cultural, de criatividade e de realização de sonhos. Nosso compromisso é construir uma educação que acolha essas trajetórias e abra cada vez mais caminhos para que nossos estudantes sejam protagonistas de suas próprias histórias", ressaltou o gestor. LEIA MAIS: Orquestra Popular de Niterói celebra música nacional com Roberta Sá Promovida pelo Laboratório de Audiovisual e Políticas na Educação de Jovens e Adultos (Lapeja), vinculado à Universidade Federal Fluminense (UFF), a iniciativa reuniu documentários e narrativas ficcionais concebidos dentro das salas de aula da EJA. A proposta central foi evidenciar o potencial da linguagem cinematográfica como instrumento pedagógico capaz de valorizar as trajetórias individuais de jovens, adultos e idosos que retomaram sua caminhada escolar.Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, enxergar os estudantes como criadores de bens culturais amplia o horizonte formativo para muito além dos conteúdos tradicionais. "A Educação de Jovens e Adultos é, acima de tudo, uma política de garantia de direitos. Cada estudante que retorna à escola traz consigo uma história, conhecimentos e experiências que precisam ser reconhecidos e valorizados. Quando essas histórias chegam às telas do cinema, estamos mostrando que a escola pública também é um espaço de produção cultural, de criatividade e de realização de sonhos. Nosso compromisso é construir uma educação que acolha essas trajetórias e abra cada vez mais caminhos para que nossos estudantes sejam protagonistas de suas próprias histórias", ressaltou o gestor.

Protagonismo nas telas e emoção na plateia

A participação niteroiense contou com três títulos elaborados por duas unidades escolares do município. Representando a Escola Municipal Honorina de Carvalho, o filme “Cotidiano” deu voz aos próprios alunos para relatarem as motivações que os trouxeram de volta aos bancos escolares e as aspirações que pretendem alcançar por meio dos estudos, costurando relatos de superação e planos para o futuro. Já a Escola Municipal Niterói-Uruguai Dom José Pereira Alves marcou presença com duas obras distintas: “A Lenda do Lobisomem”, que mergulhou no folclore e no imaginário popular com leveza e bom humor para arrancar risadas da plateia, e “A História de Nossas Vidas”, uma narrativa sensível dedicada a refletir sobre a urgência de demonstrar afeto e cultivar os laços familiares e humanos no presente.



Na plateia da Sala Nelson Pereira dos Santos, a exibição despertou sentimentos profundos de pertencimento e autoestima. Estudante da Escola Municipal Niterói-Uruguai Dom José Pereira Alves, Ivanice da Silva Lima celebrou a oportunidade de ver o trabalho coletivo projetado profissionalmente. “O filme ficou maravilhoso! Foi muito emocionante ver a nossa história sendo contada e perceber que não vamos ser esquecidos. Foi um momento muito especial para todos nós”, afirmou.



O entusiasmo contagiou também quem foi prestigiar os colegas, caso de Marilene Pereira, aluna da Escola Municipal Paulo de Almeida Campos. Natural de Alagoas e radicada em Niterói, ela ingressou no 1º ano da EJA, hoje cursa o 4º ano e planeja concluir o Ensino Médio para ingressar em um curso técnico. “Participar dessa mostra foi muito motivador. Voltar a estudar é a realização de um sonho, e a EJA está me dando essa oportunidade. Foi emocionante conhecer as histórias de pessoas de tantos lugares do Brasil que, assim como eu, estão nessa caminhada para realizar seus sonhos”, relatou.



Encerrando o balanço do encontro, o coordenador da EJA na rede municipal, Magno Sales, enfatizou que o contato com a produção audiovisual transforma a relação do aluno com o ambiente escolar. "A EJA é feita de pessoas que carregam histórias, memórias e saberes que muitas vezes não encontram espaço para serem ouvidos. Quando nossos estudantes produzem um filme e veem suas histórias projetadas em uma sala de cinema, eles passam a se reconhecer também como autores, artistas e produtores de conhecimento. Essa experiência fortalece os vínculos com a escola, amplia o acesso à cultura e mostra que aprender também é criar, compartilhar e transformar a maneira como enxergamos o mundo", concluiu.