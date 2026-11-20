Niterói: Prefeito disse que os resultados alcançados no município são fruto do trabalho conjunto entre as instituiçõesDivulgação/Ascom
No recorte específico de outubro, os roubos a transeuntes caíram 23,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior, passando de 72 ocorrências em 2025 para 55 em 2026. O desempenho foi ainda mais expressivo na modalidade de roubo de veículos, que recuou 57,1% na comparação mensal — caindo de sete para apenas três casos, o que também estabelece o menor índice mensal da série histórica. Outros delitos patrimoniais acompanharam a curva descendente: os roubos de carga despencaram 73,3% no acumulado de dez meses (de 15 registros em 2025 para quatro neste ano, com índice zerado em outubro), enquanto os assaltos a estabelecimentos comerciais recuaram de 63 para 59 notificações no mesmo período.
Para o prefeito Rodrigo Neves, o monitoramento técnico realizado pelo Observatório de Segurança Pública de Niterói tem sido fundamental para orientar o planejamento operacional e consolidar metas históricas até o encerramento do ano. “Nosso grande desafio é cumprir todas as metas até dezembro. Precisamos manter o trabalho para alcançar esses resultados. A gente tem tudo para terminar o ano com um resultado extraordinário, o melhor desde o início da série histórica, em 2003”, projetou o chefe do Executivo.
O secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, atribuiu o recuo consistente à sinergia entre o patrulhamento ostensivo e o trabalho de inteligência policial. “Esse resultado vem do policiamento comunitário e de proximidade, com o Segurança Presente, o planejamento do 12º Batalhão e a atuação da Guarda Municipal, complementando o trabalho da Polícia Militar. Ao mesmo tempo, a Polícia Civil atua no combate às quadrilhas especializadas que vinham de outros municípios para praticar crimes em Niterói”, explicou.
Integração institucional e 20 meses sem feminicídios
Outro dado celebrado na reunião foi a marca de 20 meses consecutivos sem nenhum registro de feminicídio em Niterói até outubro de 2026. “Esse é um trabalho que fizemos em conjunto, e o resultado está aí: 20 meses sem feminicídio em Niterói, em um país onde, infelizmente, quatro mulheres morrem por dia vítimas desse crime”, destacou Rodrigo Neves. A titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), delegada Elisa Borboni, reforçou que a articulação da rede protetiva explica o êxito preventivo: “No combate à violência contra a mulher, o que faz a diferença é a integração. É preciso que todas as instituições envolvidas estejam trabalhando juntas, e essa integração acontece em Niterói de maneira muito eficiente e concreta. Temos uma parceria com as outras delegacias da Polícia Civil, a perícia, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Prefeitura. É importante destacar também a atuação da Secretaria Municipal da Mulher nas políticas públicas de prevenção. Esse resultado é fruto do trabalho de todos nós”.
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