Niterói: Prefeito disse que os resultados alcançados no município são fruto do trabalho conjunto entre as instituições - Divulgação/Ascom

Niterói: Prefeito disse que os resultados alcançados no município são fruto do trabalho conjunto entre as instituiçõesDivulgação/Ascom

Publicado 20/11/2026 00:30

Os índices de criminalidade patrimonial em Niterói atingiram o patamar mais baixo dos últimos 23 anos. Durante reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) realizada nesta quinta-feira (19), a Prefeitura apresentou o balanço oficial da segurança pública referente ao mês de outubro, elaborado a partir das estatísticas do Instituto de Segurança Pública (ISP). Os números comprovam que o município contabilizou 614 roubos de rua no acumulado entre janeiro e outubro de 2026 — o menor volume registrado para esse intervalo desde o início da série histórica do órgão estadual, iniciada em 2003.





No recorte específico de outubro, os roubos a transeuntes caíram 23,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior, passando de 72 ocorrências em 2025 para 55 em 2026. O desempenho foi ainda mais expressivo na modalidade de roubo de veículos, que recuou 57,1% na comparação mensal — caindo de sete para apenas três casos, o que também estabelece o menor índice mensal da série histórica. Outros delitos patrimoniais acompanharam a curva descendente: os roubos de carga despencaram 73,3% no acumulado de dez meses (de 15 registros em 2025 para quatro neste ano, com índice zerado em outubro), enquanto os assaltos a estabelecimentos comerciais recuaram de 63 para 59 notificações no mesmo período.



Para o prefeito Rodrigo Neves, o monitoramento técnico realizado pelo Observatório de Segurança Pública de Niterói tem sido fundamental para orientar o planejamento operacional e consolidar metas históricas até o encerramento do ano. “Nosso grande desafio é cumprir todas as metas até dezembro. Precisamos manter o trabalho para alcançar esses resultados. A gente tem tudo para terminar o ano com um resultado extraordinário, o melhor desde o início da série histórica, em 2003”, projetou o chefe do Executivo.



O secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, atribuiu o recuo consistente à sinergia entre o patrulhamento ostensivo e o trabalho de inteligência policial. “Esse resultado vem do policiamento comunitário e de proximidade, com o Segurança Presente, o planejamento do 12º Batalhão e a atuação da Guarda Municipal, complementando o trabalho da Polícia Militar. Ao mesmo tempo, a Polícia Civil atua no combate às quadrilhas especializadas que vinham de outros municípios para praticar crimes em Niterói”, explicou. LEIA MAIS: Niterói prepara plano municipal de prevenção e resposta ao El Niño No recorte específico de outubro, os roubos a transeuntes caíram 23,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior, passando de 72 ocorrências em 2025 para 55 em 2026. O desempenho foi ainda mais expressivo na modalidade de roubo de veículos, que recuou 57,1% na comparação mensal — caindo de sete para apenas três casos, o que também estabelece o menor índice mensal da série histórica. Outros delitos patrimoniais acompanharam a curva descendente: os roubos de carga despencaram 73,3% no acumulado de dez meses (de 15 registros em 2025 para quatro neste ano, com índice zerado em outubro), enquanto os assaltos a estabelecimentos comerciais recuaram de 63 para 59 notificações no mesmo período.Para o prefeito Rodrigo Neves, o monitoramento técnico realizado pelo Observatório de Segurança Pública de Niterói tem sido fundamental para orientar o planejamento operacional e consolidar metas históricas até o encerramento do ano. “Nosso grande desafio é cumprir todas as metas até dezembro. Precisamos manter o trabalho para alcançar esses resultados. A gente tem tudo para terminar o ano com um resultado extraordinário, o melhor desde o início da série histórica, em 2003”, projetou o chefe do Executivo.O secretário do GGIM, Felipe Ordacgy, atribuiu o recuo consistente à sinergia entre o patrulhamento ostensivo e o trabalho de inteligência policial. “Esse resultado vem do policiamento comunitário e de proximidade, com o Segurança Presente, o planejamento do 12º Batalhão e a atuação da Guarda Municipal, complementando o trabalho da Polícia Militar. Ao mesmo tempo, a Polícia Civil atua no combate às quadrilhas especializadas que vinham de outros municípios para praticar crimes em Niterói”, explicou.

Integração institucional e 20 meses sem feminicídios

O encontro reuniu cúpulas das polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil e Militar — incluindo o 12º BPM e o 4º Comando de Policiamento de Área (CPA) —, além do Corpo de Bombeiros, delegacias distritais e órgãos municipais. O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Gilson Chagas, enfatizou o peso dos investimentos em infraestrutura tecnológica. “A segurança pública é uma política transversal, que passa por diferentes áreas da Prefeitura e pelas forças policiais. Esse trabalho conjunto é fundamental para garantir a integração das equipes. O município investe em tecnologia e efetivo, com ferramentas como o CISP, o ShotSpotter, a Guarda Municipal e o Proeis, para fortalecer essa atuação”, pontuou.



Outro dado celebrado na reunião foi a marca de 20 meses consecutivos sem nenhum registro de feminicídio em Niterói até outubro de 2026. “Esse é um trabalho que fizemos em conjunto, e o resultado está aí: 20 meses sem feminicídio em Niterói, em um país onde, infelizmente, quatro mulheres morrem por dia vítimas desse crime”, destacou Rodrigo Neves. A titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), delegada Elisa Borboni, reforçou que a articulação da rede protetiva explica o êxito preventivo: “No combate à violência contra a mulher, o que faz a diferença é a integração. É preciso que todas as instituições envolvidas estejam trabalhando juntas, e essa integração acontece em Niterói de maneira muito eficiente e concreta. Temos uma parceria com as outras delegacias da Polícia Civil, a perícia, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Prefeitura. É importante destacar também a atuação da Secretaria Municipal da Mulher nas políticas públicas de prevenção. Esse resultado é fruto do trabalho de todos nós”.