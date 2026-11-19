Niterói: cidade conta com quase 100 quilômetros de infraestrutura cicloviária e mantém o sistema gratuito de bicicletas compartilhadasDivulgação/Ascom
As honrarias validam um planejamento estratégico de longo prazo que integra a expansão contínua da rede viária para ciclistas, a oferta gratuita de bicicletas públicas, a instalação de bicicletários e campanhas permanentes de educação para o trânsito. Para o prefeito Rodrigo Neves, o reconhecimento externo confirma a eficácia dos investimentos realizados na cidade. “Esses prêmios mostram que estamos no caminho certo. Niterói vem investindo há anos na ampliação da malha cicloviária e no incentivo ao uso da bicicleta no dia a dia. Hoje temos quase 100 quilômetros de infraestrutura cicloviária e um sistema gratuito de bicicletas compartilhadas que não para de crescer. Vamos continuar investindo para que cada vez mais pessoas possam usar a bicicleta para se deslocar pela cidade”, declarou o chefe do Executivo.
O coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, também celebrou a conquista como um estímulo para aprofundar a transformação urbana no município. “Conquistar esses prêmios é um reconhecimento ao trabalho que Niterói vem desenvolvendo há anos para incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte. É uma política pública construída e ampliada continuamente, que vem transformando a mobilidade na cidade. Essas conquistas nos motivam a seguir avançando para tornar Niterói cada vez mais segura, sustentável e boa para pedalar”, ressaltou.
Disputa acirrada e consolidação da rede NitBike
Já no Prêmio Connected Smart Cities — voltado a soluções inovadoras de gestão pública com impacto direto na qualidade de vida urbana —, o projeto fluminense deixou para trás o aplicativo AlertaBlu, da Prefeitura de Blumenau (SC), e o Ecossistema de Sustentabilidade e Economia Circular, implementado pela Prefeitura de São José dos Pinhais (PR).
O sucesso das ações apoia-se em números expressivos de infraestrutura e adesão popular. Atualmente, Niterói dispõe de quase 100 quilômetros de malha cicloviária interligando diferentes bairros e opera o sistema gratuito de bicicletas compartilhadas NitBike. Inaugurado em julho de 2024, o serviço passa por constantes ampliações, garantindo à população uma alternativa econômica, ágil e ecologicamente limpa para os deslocamentos cotidianos.
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