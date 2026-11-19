Niterói: cidade conta com quase 100 quilômetros de infraestrutura cicloviária e mantém o sistema gratuito de bicicletas compartilhadas - Divulgação/Ascom

Niterói: cidade conta com quase 100 quilômetros de infraestrutura cicloviária e mantém o sistema gratuito de bicicletas compartilhadasDivulgação/Ascom

Publicado 19/11/2026 20:28 | Atualizado 19/11/2026 20:30

O protagonismo de Niterói nas políticas públicas voltadas ao transporte não motorizado acaba de render dupla consagração em cenário nacional. Nesta quinta-feira (19), a Prefeitura foi laureada com dois importantes troféus dedicados à inovação urbana: o Prêmio Parque da Mobilidade Urbana 2026, na categoria “Iniciativas Públicas em Favor da Mobilidade Sustentável”, e o Prêmio Connected Smart Cities 2026, na categoria “Soluções do Poder Público”, graças ao projeto “Promoção da Mobilidade Ativa para uma Cidade Mais Sustentável e Inclusiva”. Ambas as cerimônias integraram a programação oficial do evento Cidade CSC 2026, sediado no Expo Center Norte, na capital paulista, destacando os resultados alcançados pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta





As honrarias validam um planejamento estratégico de longo prazo que integra a expansão contínua da rede viária para ciclistas, a oferta gratuita de bicicletas públicas, a instalação de bicicletários e campanhas permanentes de educação para o trânsito. Para o prefeito Rodrigo Neves, o reconhecimento externo confirma a eficácia dos investimentos realizados na cidade. “Esses prêmios mostram que estamos no caminho certo. Niterói vem investindo há anos na ampliação da malha cicloviária e no incentivo ao uso da bicicleta no dia a dia. Hoje temos quase 100 quilômetros de infraestrutura cicloviária e um sistema gratuito de bicicletas compartilhadas que não para de crescer. Vamos continuar investindo para que cada vez mais pessoas possam usar a bicicleta para se deslocar pela cidade”, declarou o chefe do Executivo.



O coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, também celebrou a conquista como um estímulo para aprofundar a transformação urbana no município. “Conquistar esses prêmios é um reconhecimento ao trabalho que Niterói vem desenvolvendo há anos para incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte. É uma política pública construída e ampliada continuamente, que vem transformando a mobilidade na cidade. Essas conquistas nos motivam a seguir avançando para tornar Niterói cada vez mais segura, sustentável e boa para pedalar”, ressaltou. LEIA MAIS: Niterói inaugura o NitBike, novo sistema de bicicletas compartilhadas As honrarias validam um planejamento estratégico de longo prazo que integra a expansão contínua da rede viária para ciclistas, a oferta gratuita de bicicletas públicas, a instalação de bicicletários e campanhas permanentes de educação para o trânsito. Para o prefeito Rodrigo Neves, o reconhecimento externo confirma a eficácia dos investimentos realizados na cidade. “Esses prêmios mostram que estamos no caminho certo. Niterói vem investindo há anos na ampliação da malha cicloviária e no incentivo ao uso da bicicleta no dia a dia. Hoje temos quase 100 quilômetros de infraestrutura cicloviária e um sistema gratuito de bicicletas compartilhadas que não para de crescer. Vamos continuar investindo para que cada vez mais pessoas possam usar a bicicleta para se deslocar pela cidade”, declarou o chefe do Executivo.O coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, também celebrou a conquista como um estímulo para aprofundar a transformação urbana no município. “Conquistar esses prêmios é um reconhecimento ao trabalho que Niterói vem desenvolvendo há anos para incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte. É uma política pública construída e ampliada continuamente, que vem transformando a mobilidade na cidade. Essas conquistas nos motivam a seguir avançando para tornar Niterói cada vez mais segura, sustentável e boa para pedalar”, ressaltou.

Disputa acirrada e consolidação da rede NitBike

Nas duas frentes de avaliação, Niterói superou projetos de destaque de outras regiões do país. Na disputa pelo Prêmio Parque da Mobilidade Urbana, a proposta niteroiense concorreu diretamente com a iniciativa Mobilidade Elétrica Integrada, desenvolvida pela autarquia Transitar, de Cascavel (PR), e com o programa Renovação da Frota de Ônibus Sustentáveis, da Prefeitura de Aracaju (SE). A vitória consolida uma trajetória ascendente do município na premiação, que já havia conquistado menção honrosa na edição de 2025 pelo desempenho do sistema NitBike.



Já no Prêmio Connected Smart Cities — voltado a soluções inovadoras de gestão pública com impacto direto na qualidade de vida urbana —, o projeto fluminense deixou para trás o aplicativo AlertaBlu, da Prefeitura de Blumenau (SC), e o Ecossistema de Sustentabilidade e Economia Circular, implementado pela Prefeitura de São José dos Pinhais (PR).



O sucesso das ações apoia-se em números expressivos de infraestrutura e adesão popular. Atualmente, Niterói dispõe de quase 100 quilômetros de malha cicloviária interligando diferentes bairros e opera o sistema gratuito de bicicletas compartilhadas NitBike. Inaugurado em julho de 2024, o serviço passa por constantes ampliações, garantindo à população uma alternativa econômica, ágil e ecologicamente limpa para os deslocamentos cotidianos.