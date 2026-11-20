Niterói: objetivo da Operação Verão é organizar o trânsito, melhorar a fluidez nos acessos às praias, dar maior agilidade no atendimento a ocorrências e reduzir conflitos viários - Divulgação/Ascom

Niterói: objetivo da Operação Verão é organizar o trânsito, melhorar a fluidez nos acessos às praias, dar maior agilidade no atendimento a ocorrências e reduzir conflitos viáriosDivulgação/Ascom

Publicado 20/11/2026 01:30

A Prefeitura de Niterói coloca nas ruas, a partir desta sexta-feira (20), a Operação Verão 2026/2027, um mega plano integrado de segurança pública, ordenamento urbano, controle viário e zeladoria ambiental que cobrirá 11 praias da Baía de Guanabara e da Região Oceânica . Nos fins de semana e feriados, a mobilização reunirá 604 agentes públicos, amparados por 121 viaturas, 34 motocicletas, quatro quadriciclos, cinco drones, dois jet skis e 22 postos de apoio e identificação. Apresentado nesta quinta-feira (19) durante reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), o cronograma seguirá até o fim de março de 2027 — podendo ser estendido até abril — e foi antecipado estrategicamente diante das projeções de ondas de calor intenso e dos impactos climáticos associados ao fenômeno El Niño.





Para o prefeito Rodrigo Neves, o acionamento antecipado garante respostas ágeis tanto na proteção aos banhistas quanto na prevenção meteorológica. “Niterói está preparada para receber moradores e turistas com uma grande estrutura de segurança e serviços públicos. Estamos colocando mais de 600 agentes nas ruas, com viaturas, motocicletas, drones, quadriciclos e jet skis para ampliar a fiscalização e garantir a tranquilidade das famílias. A Defesa Civil já elaborou um Plano Municipal de Preparação e Resposta ao El Niño. As equipes das secretarias e dos órgãos públicos estão capacitadas para atuar diante de situações climáticas atípicas. Niterói tem praias maravilhosas, muito procuradas por moradores e turistas, e queremos que todos possam aproveitá-las com segurança e organização. Essa atuação integrada é fundamental para proteger as famílias e garantir respostas rápidas aos desafios que podemos enfrentar nesta temporada. Essa operação é resultado de um trabalho integrado, com planejamento, tecnologia e presença efetiva do poder público”, declarou.



Coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e monitorada em tempo real pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), a força-tarefa reúne a Guarda Municipal (230 agentes nos fins de semana), Fiscalização de Posturas, NitTrans, Clin, Defesa Civil, Meio Ambiente, Conservação, Saúde, Neltur, Subsecretaria de Transporte, Suten e Administração Regional da Região Oceânica, atuando em sintonia com as polícias Militar (40 agentes destacados), Civil, Corpo de Bombeiros, Segurança Presente e Capitania dos Portos. Segundo o secretário de Ordem Pública, coronel Gilson Chagas — que destacou a previsão orçamentária de R$ 205 milhões para a pasta em 2027 —, o monitoramento aéreo por drones e a fiscalização marítima com jet skis junto à linha de arrebentação ampliarão a capacidade preventiva. “A atuação integrada, coordenada pelo CISP, permitirá respostas mais rápidas às ocorrências, para que moradores e turistas possam aproveitar nossas praias com segurança e tranquilidade”, afirmou. LEIA MAIS: Niterói antecipa Operação Verão e amplia ações na orla Para o prefeito Rodrigo Neves, o acionamento antecipado garante respostas ágeis tanto na proteção aos banhistas quanto na prevenção meteorológica. “Niterói está preparada para receber moradores e turistas com uma grande estrutura de segurança e serviços públicos. Estamos colocando mais de 600 agentes nas ruas, com viaturas, motocicletas, drones, quadriciclos e jet skis para ampliar a fiscalização e garantir a tranquilidade das famílias. A Defesa Civil já elaborou um Plano Municipal de Preparação e Resposta ao El Niño. As equipes das secretarias e dos órgãos públicos estão capacitadas para atuar diante de situações climáticas atípicas. Niterói tem praias maravilhosas, muito procuradas por moradores e turistas, e queremos que todos possam aproveitá-las com segurança e organização. Essa atuação integrada é fundamental para proteger as famílias e garantir respostas rápidas aos desafios que podemos enfrentar nesta temporada. Essa operação é resultado de um trabalho integrado, com planejamento, tecnologia e presença efetiva do poder público”, declarou.Coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e monitorada em tempo real pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), a força-tarefa reúne a Guarda Municipal (230 agentes nos fins de semana), Fiscalização de Posturas, NitTrans, Clin, Defesa Civil, Meio Ambiente, Conservação, Saúde, Neltur, Subsecretaria de Transporte, Suten e Administração Regional da Região Oceânica, atuando em sintonia com as polícias Militar (40 agentes destacados), Civil, Corpo de Bombeiros, Segurança Presente e Capitania dos Portos. Segundo o secretário de Ordem Pública, coronel Gilson Chagas — que destacou a previsão orçamentária de R$ 205 milhões para a pasta em 2027 —, o monitoramento aéreo por drones e a fiscalização marítima com jet skis junto à linha de arrebentação ampliarão a capacidade preventiva. “A atuação integrada, coordenada pelo CISP, permitirá respostas mais rápidas às ocorrências, para que moradores e turistas possam aproveitar nossas praias com segurança e tranquilidade”, afirmou.

Fiscalização de preços, ordenamento viário e limpeza reforçada

O patrulhamento cobrirá as praias de Boa Viagem, Icaraí, São Francisco, Charitas, Adão, Eva, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara, incluindo a distribuição gratuita de pulseiras de identificação para crianças. A fiscalização de posturas será rigorosa no combate a caixas de som, churrasqueiras, fogueiras, recipientes de vidro, acampamentos, ocupação irregular da restinga e ambulantes sem credencial. Nos quiosques, o teto para aluguel de módulo completo (guarda-sol, mesa e quatro cadeiras) está fixado em R$ 22,85 até 31 de dezembro, sendo proibida a cobrança fracionada ou a exigência de consumação mínima, com limite de 30 módulos por estabelecimento em Itaipu e 70 em Piratininga e Camboinhas. Denúncias podem ser registradas pelo telefone 153.



Na mobilidade, a NitTrans mobilizará 50 operadores, 12 motos, seis viaturas e quatro reboques nos principais corredores viários, como a Estrada Francisco da Cruz Nunes e as avenidas Almirante Tamandaré e Carlos Ermelindo Marins, além de Icaraí, enquanto 86 guardadores credenciados e uniformizados atuarão na Região Oceânica para coibir flanelinhas. Paralelamente, a Defesa Civil manterá vigilância permanente contra ressacas, ventos fortes e chuvas severas, e a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) empregará até 130 funcionários nos fins de semana (cerca de 65 por dia), caminhões, tratores e equipes de educação ambiental. “Niterói tem uma orla privilegiada, que atrai moradores e visitantes durante todo o ano, especialmente no verão. Estamos reforçando nossas equipes e ampliando a estrutura para garantir praias limpas e organizadas. Mas a preservação desses espaços também depende da conscientização e da participação de cada cidadão. Cuidar da cidade é uma responsabilidade compartilhada”, concluiu o presidente da Clin, Acílio Borges.