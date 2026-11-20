Niterói: objetivo da Operação Verão é organizar o trânsito, melhorar a fluidez nos acessos às praias, dar maior agilidade no atendimento a ocorrências e reduzir conflitos viáriosDivulgação/Ascom
Para o prefeito Rodrigo Neves, o acionamento antecipado garante respostas ágeis tanto na proteção aos banhistas quanto na prevenção meteorológica. “Niterói está preparada para receber moradores e turistas com uma grande estrutura de segurança e serviços públicos. Estamos colocando mais de 600 agentes nas ruas, com viaturas, motocicletas, drones, quadriciclos e jet skis para ampliar a fiscalização e garantir a tranquilidade das famílias. A Defesa Civil já elaborou um Plano Municipal de Preparação e Resposta ao El Niño. As equipes das secretarias e dos órgãos públicos estão capacitadas para atuar diante de situações climáticas atípicas. Niterói tem praias maravilhosas, muito procuradas por moradores e turistas, e queremos que todos possam aproveitá-las com segurança e organização. Essa atuação integrada é fundamental para proteger as famílias e garantir respostas rápidas aos desafios que podemos enfrentar nesta temporada. Essa operação é resultado de um trabalho integrado, com planejamento, tecnologia e presença efetiva do poder público”, declarou.
Coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e monitorada em tempo real pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), a força-tarefa reúne a Guarda Municipal (230 agentes nos fins de semana), Fiscalização de Posturas, NitTrans, Clin, Defesa Civil, Meio Ambiente, Conservação, Saúde, Neltur, Subsecretaria de Transporte, Suten e Administração Regional da Região Oceânica, atuando em sintonia com as polícias Militar (40 agentes destacados), Civil, Corpo de Bombeiros, Segurança Presente e Capitania dos Portos. Segundo o secretário de Ordem Pública, coronel Gilson Chagas — que destacou a previsão orçamentária de R$ 205 milhões para a pasta em 2027 —, o monitoramento aéreo por drones e a fiscalização marítima com jet skis junto à linha de arrebentação ampliarão a capacidade preventiva. “A atuação integrada, coordenada pelo CISP, permitirá respostas mais rápidas às ocorrências, para que moradores e turistas possam aproveitar nossas praias com segurança e tranquilidade”, afirmou.
Fiscalização de preços, ordenamento viário e limpeza reforçada
Na mobilidade, a NitTrans mobilizará 50 operadores, 12 motos, seis viaturas e quatro reboques nos principais corredores viários, como a Estrada Francisco da Cruz Nunes e as avenidas Almirante Tamandaré e Carlos Ermelindo Marins, além de Icaraí, enquanto 86 guardadores credenciados e uniformizados atuarão na Região Oceânica para coibir flanelinhas. Paralelamente, a Defesa Civil manterá vigilância permanente contra ressacas, ventos fortes e chuvas severas, e a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) empregará até 130 funcionários nos fins de semana (cerca de 65 por dia), caminhões, tratores e equipes de educação ambiental. “Niterói tem uma orla privilegiada, que atrai moradores e visitantes durante todo o ano, especialmente no verão. Estamos reforçando nossas equipes e ampliando a estrutura para garantir praias limpas e organizadas. Mas a preservação desses espaços também depende da conscientização e da participação de cada cidadão. Cuidar da cidade é uma responsabilidade compartilhada”, concluiu o presidente da Clin, Acílio Borges.
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