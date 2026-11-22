Niterói: letramento racial foi tema de encontro promovido pela Companhia de Limpeza (Clin) - Daniel Soares/Ascom

Niterói: letramento racial foi tema de encontro promovido pela Companhia de Limpeza (Clin)Daniel Soares/Ascom

Publicado 22/11/2026 10:45

Integrando o calendário oficial de celebrações do Novembro Negro — período dedicado ao resgate da história afro-brasileira e ao fortalecimento da luta contra a discriminação —, a Prefeitura de Niterói promoveu um encontro formativo voltado aos colaboradores da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) . Realizado na própria sede da empresa pública, o evento abriu espaço para um diálogo profundo sobre equidade racial, respeito às diferenças e valorização da diversidade nas relações profissionais.





Sob a temática “Igualdade e Letramento Racial”, a atividade teve como ponto alto uma palestra conduzida pela psicóloga do Sistema Único de Saúde (SUS), Ana Paula Rodrigues. Ao longo da apresentação, foram debatidos mecanismos cotidianos de exclusão e a urgência de identificar comportamentos discriminatórios frequentemente naturalizados no ambiente social e corporativo. A reflexão central destacou que não basta apenas reprovar o preconceito no discurso: é indispensável adotar uma postura ativa e antirracista, reconhecendo privilégios, questionando estruturas desiguais e assumindo a responsabilidade coletiva pela transformação social.



Para a gerente de Serviço Social da Clin, Fabielle Guimarães, abrir esse canal de escuta e aprendizagem dentro das instituições públicas é um passo decisivo rumo à justiça social. “Não podemos mais nos limitar a dizer que não somos racistas. Precisamos ser antirracistas, e isso significa ter consciência, posicionamento e, principalmente, atitude. O racismo não se combate com silêncio ou omissão, mas com informação, diálogo e ações concretas. Cada um de nós tem a responsabilidade de contribuir para uma sociedade mais justa, em que o respeito e a igualdade sejam valores colocados em prática todos os dias. Por isso, é tão importante que instituições e empresas também assumam esse compromisso e promovam espaços de conscientização e transformação”, pontuou. LEIA MAIS: Niterói garante R$ 1 milhão para energia solar e modernização da Clin Sob a temática “Igualdade e Letramento Racial”, a atividade teve como ponto alto uma palestra conduzida pela psicóloga do Sistema Único de Saúde (SUS), Ana Paula Rodrigues. Ao longo da apresentação, foram debatidos mecanismos cotidianos de exclusão e a urgência de identificar comportamentos discriminatórios frequentemente naturalizados no ambiente social e corporativo. A reflexão central destacou que não basta apenas reprovar o preconceito no discurso: é indispensável adotar uma postura ativa e antirracista, reconhecendo privilégios, questionando estruturas desiguais e assumindo a responsabilidade coletiva pela transformação social.Para a gerente de Serviço Social da Clin, Fabielle Guimarães, abrir esse canal de escuta e aprendizagem dentro das instituições públicas é um passo decisivo rumo à justiça social. “Não podemos mais nos limitar a dizer que não somos racistas. Precisamos ser antirracistas, e isso significa ter consciência, posicionamento e, principalmente, atitude. O racismo não se combate com silêncio ou omissão, mas com informação, diálogo e ações concretas. Cada um de nós tem a responsabilidade de contribuir para uma sociedade mais justa, em que o respeito e a igualdade sejam valores colocados em prática todos os dias. Por isso, é tão importante que instituições e empresas também assumam esse compromisso e promovam espaços de conscientização e transformação”, pontuou.

Desconstrução do preconceito e valorização da representatividade

A psicóloga Ana Paula Rodrigues enfatizou que compreender as múltiplas facetas da discriminação é vital para garantir saúde emocional e acolhimento adequado no trabalho. “É fundamental entender que nossa sociedade é formada por instituições e que o racismo é crime. Quem sofre esse tipo de violência precisa ter respaldo. Falo também como mulher preta. Existe o racismo estrutural, o epistemológico, o religioso, o recreativo... São inúmeras manifestações e seus tentáculos. Dar nome a essas situações é importante. Muito sofrimento psíquico vem justamente do enfrentamento ao racismo. As relações inter-raciais precisam de atenção. O racismo é aprendido, mas também pode ser desconstruído. Por isso, é tão importante que as empresas tragam essa discussão”, explicou a especialista.



Complementando o debate, os participantes prestigiaram uma exposição fotográfica dedicada a ícones negros que marcaram a cultura nacional e a resistência antirracista, incluindo o cantor e compositor Gilberto Gil. O encontro também estimulou a troca de vivências entre os trabalhadores. Com 23 anos de atuação como gari na Companhia, Aloízio Damião da Conceição elogiou a iniciativa. “Foi muito importante, até porque também vivenciamos questões raciais. A palestra ajudou a esclarecer muitas coisas. Sabemos que o racismo é crime e hoje já sei melhor como me posicionar. Foi muito educativa”, avaliou o servidor, reafirmando o propósito da ação alinhada ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que foi celebrado nesta sexta-feira, 20 de novembro.