O município de Niterói completa 453 anos neste domingo (22), carregando uma história que se confunde com a formação do estado do Rio de Janeiro. Fundada em 1573 pelo líder indígena Arariboia, a Cidade Sorriso, como é carinhosamente conhecida, preserva referências de seu passado em construções históricas, espaços culturais e na própria relação com a Baía de Guanabara. Ao longo dos séculos, também desenvolveu uma identidade marcada pela arquitetura, pelas praias e pela diversidade de atividades econômicas.

Niterói reúne atrativos que fazem parte tanto da rotina dos moradores quanto do roteiro de visitantes. Praias como Icaraí, Itacoatiara, Camboinhas e Itaipu, o Parque da Cidade e a Fortaleza de Santa Cruz dividem espaço com importantes referências culturais e arquitetônicas, como o Museu de Arte Contemporânea (MAC), projetado por Oscar Niemeyer, o Caminho Niemeyer, o Teatro Popular, o Teatro Municipal e o Solar do Jambeiro. O Campo de São Bento também é um dos espaços tradicionais de convivência e lazer.

Na economia, a tradição naval, as atividades ligadas ao petróleo e gás, o comércio e os serviços formam uma base diversificada. A relação histórica com o mar também abre oportunidades para o turismo náutico e gastronômico. Já a presença da Universidade Federal Fluminense (UFF) amplia a oferta de ensino superior e contribui para a produção de conhecimento e pesquisa.

Mas Niterói não olha apenas para o passado. A cidade também projeta seus próximos capítulos. Com o planejamento estratégico Niterói Que Queremos 2025-2050 , o município estabelece metas para fortalecer a economia, ampliar a mobilidade sustentável, revitalizar o Centro, incentivar a inovação e reduzir desigualdades. A proposta é aproveitar suas vocações, como o turismo, a economia do mar e a atividade de serviços, para impulsionar o desenvolvimento e melhorar as condições de vida da população.

Desenvolvimento, sustentabilidade e qualidade de vida

Com população estimada em 516.820 habitantes pelo IBGE em 2026, Niterói apresenta resultados relevantes em indicadores de desenvolvimento social. No Índice de Progresso Social (IPS Brasil 2026), que avalia aspectos como qualidade de vida, acesso a serviços básicos e oportunidades, o município alcançou a quinta posição entre as cidades fluminenses.

Na área de saneamento, Niterói está entre as dez cidades mais bem colocadas do país no ranking do Instituto Trata Brasil, com 100% de atendimento no abastecimento de água e 95,6% de cobertura de esgotamento sanitário.

Outro reconhecimento, da Revista Bula, incluiu o município entre as 30 cidades mais felizes do Brasil em 2026. O levantamento considera indicadores relacionados à saúde, segurança, educação, condições econômicas e infraestrutura urbana.

A mobilidade sustentável niteroiense também ganhou reconhecimento nacional. Na última quinta-feira (19), a Prefeitura recebeu dois prêmios : o Parque da Mobilidade Urbana 2026, na categoria Iniciativas Públicas em Favor da Mobilidade Sustentável, e o Connected Smart Cities 2026, na categoria Soluções do Poder Público. As premiações reconheceram o projeto da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, voltado ao incentivo ao uso de bicicletas e de outros meios de transporte não motorizados.

Festa de aniversário terá show de Gilberto Gil na Praia de Icaraí

As comemorações pelos 453 anos de Niterói já vêm movimentando diferentes regiões do município desde o início de novembro e terão como ponto alto uma grande festa gratuita neste domingo (22). A celebração será realizada na Praia de Icaraí, na altura da Rua Otávio Carneiro, com programação musical a partir das 16h.

A abertura ficará por conta da DJ Taia Pitaia, seguida pela apresentação do projeto Niterói de Todos os Cantos, que reúne artistas locais. Na sequência, sobe ao palco o trio Gilsons, formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil, filho e netos de Gilberto Gil.

A principal atração da noite será o próprio Gilberto Gil , que levará ao público sucessos de sua carreira, como “Aquele Abraço”, “Toda Menina Baiana”, “Tempo Rei” e “Realce”. O encerramento ficará por conta da bateria da Unidos do Viradouro, escola de samba de Niterói e campeã do Carnaval carioca de 2026.

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