Niterói: unidade oferecerá atendimento com geriatras, pediatras, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e assistentes sociais, além de ações de prevenção e acompanhamento contínuo dos moradores - Divulgação/Ascom

Niterói: unidade oferecerá atendimento com geriatras, pediatras, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e assistentes sociais, além de ações de prevenção e acompanhamento contínuo dos moradoresDivulgação/Ascom

Publicado 23/11/2026 08:17

As comemorações pelos 453 anos de Niterói foram marcadas pela entrega de um equipamento inédito na Zona Sul do município. Neste domingo (22), o prefeito Rodrigo Neves inaugurou oficialmente a primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro de Icaraí. Situado no número 256 da Rua Álvares de Azevedo, o espaço foi batizado em homenagem ao médico Guilherme Eurico Bastos da Cunha e chega para descentralizar a atenção primária na região. A estrutura está dimensionada para realizar entre 800 e mil atendimentos médicos e de enfermagem por mês, além de aplicar de mil a 1.200 doses de vacinas mensalmente. Embora atenda a todas as faixas etárias, o foco principal será o acompanhamento contínuo de idosos e de pessoas que convivem com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.





A escolha do bairro responde diretamente ao perfil demográfico local, uma vez que Icaraí concentra a maior proporção de moradores da terceira idade em Niterói — município onde 23,8% da população tem 60 anos ou mais, segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Durante a cerimônia, o prefeito explicou que a iniciativa faz parte do planejamento estratégico da cidade até 2050, que coloca a transição demográfica como eixo central. “O SUS é para todos. A saúde pública é um direito de cada cidadão, independentemente da sua condição econômica. Estamos inaugurando esta unidade em Icaraí porque cuidar das pessoas é uma prioridade da nossa gestão. Este é o bairro com a maior proporção de idosos de Niterói e precisamos garantir que essa população tenha acesso à saúde com dignidade, conforto e acolhimento. A partir de agora, os moradores poderão se vacinar e receber atendimento perto de casa, sem precisar se deslocar para outros bairros. Estamos preparando Niterói para o futuro, com políticas públicas que acompanham o envelhecimento da população e garantem mais qualidade de vida. É assim que construímos uma cidade que cuida de todos”, ressaltou Rodrigo Neves.



Presente no evento, a vice-prefeita Isabel Swan destacou a expansão da rede municipal e recordou sua experiência pessoal na rede pública ao dar à luz sua filha Estela na Maternidade Alzira Reis. “Com a liderança do prefeito Rodrigo Neves, estamos avançando muito, construindo uma Niterói forte e organizada. Eu tive minha filha na Maternidade Alzira Reis e pude sentir a segurança e o acolhimento da nossa rede pública. É isso que queremos para todos: uma cidade que cuida das pessoas. Seguimos trabalhando para que Niterói seja cada vez mais uma referência no Brasil. Essa nova unidade é um abraço à cidade, especialmente aos nossos idosos. Parabéns, Niterói!”, afirmou.



Para dar vida à UBS, a Prefeitura desapropriou um imóvel onde anteriormente funcionava uma clínica pediátrica particular e executou obras completas de adaptação e acessibilidade. Durante vistoria às instalações, as autoridades conferiram os novos consultórios, a sala de imunização e ambientes dedicados à odontologia, coleta laboratorial, procedimentos de enfermagem e atividades coletivas. O quadro multiprofissional contará com geriatras, pediatras, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e assistentes sociais, incluindo visitas domiciliares para idosos acamados ou com mobilidade reduzida. LEIA MAIS: Rodrigo Neves é homenageado pelo TJ-RJ no Dia da Justiça A escolha do bairro responde diretamente ao perfil demográfico local, uma vez que Icaraí concentra a maior proporção de moradores da terceira idade em Niterói — município onde 23,8% da população tem 60 anos ou mais, segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Durante a cerimônia, o prefeito explicou que a iniciativa faz parte do planejamento estratégico da cidade até 2050, que coloca a transição demográfica como eixo central. “O SUS é para todos. A saúde pública é um direito de cada cidadão, independentemente da sua condição econômica. Estamos inaugurando esta unidade em Icaraí porque cuidar das pessoas é uma prioridade da nossa gestão. Este é o bairro com a maior proporção de idosos de Niterói e precisamos garantir que essa população tenha acesso à saúde com dignidade, conforto e acolhimento. A partir de agora, os moradores poderão se vacinar e receber atendimento perto de casa, sem precisar se deslocar para outros bairros. Estamos preparando Niterói para o futuro, com políticas públicas que acompanham o envelhecimento da população e garantem mais qualidade de vida. É assim que construímos uma cidade que cuida de todos”, ressaltou Rodrigo Neves.Presente no evento, a vice-prefeita Isabel Swan destacou a expansão da rede municipal e recordou sua experiência pessoal na rede pública ao dar à luz sua filha Estela na Maternidade Alzira Reis. “Com a liderança do prefeito Rodrigo Neves, estamos avançando muito, construindo uma Niterói forte e organizada. Eu tive minha filha na Maternidade Alzira Reis e pude sentir a segurança e o acolhimento da nossa rede pública. É isso que queremos para todos: uma cidade que cuida das pessoas. Seguimos trabalhando para que Niterói seja cada vez mais uma referência no Brasil. Essa nova unidade é um abraço à cidade, especialmente aos nossos idosos. Parabéns, Niterói!”, afirmou.Para dar vida à UBS, a Prefeitura desapropriou um imóvel onde anteriormente funcionava uma clínica pediátrica particular e executou obras completas de adaptação e acessibilidade. Durante vistoria às instalações, as autoridades conferiram os novos consultórios, a sala de imunização e ambientes dedicados à odontologia, coleta laboratorial, procedimentos de enfermagem e atividades coletivas. O quadro multiprofissional contará com geriatras, pediatras, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e assistentes sociais, incluindo visitas domiciliares para idosos acamados ou com mobilidade reduzida.

Universalização do SUS e homenagem à medicina

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, enfatizou o caráter universal do Sistema Único de Saúde ao levar uma unidade básica para uma área nobre da cidade. “Não é para alguns, é para todos, absolutamente todos. Estamos aqui em um bairro de nível socioeconômico elevado, mas essas pessoas também precisam de uma UBS. Todos nós precisamos. Todos nós nos vacinamos, todos nós envelhecemos e todos nós precisamos ser cuidados. Esse é o olhar que o prefeito traz para a saúde pública e que fica muito claro com a inauguração desta unidade”, declarou a gestora, que também apontou reformas no Programa Médico de Família no Morro do Céu, Nova Brasília e Preventório. O prefeito lembrou ainda o sucesso da Maternidade Alzira Reis, entregue no ano passado, que já soma aproximadamente três mil partos realizados.



Para os moradores da região, a novidade representa o fim de deslocamentos para outros bairros em busca de serviços básicos. O geólogo e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) Fernando Freire, de 64 anos, relatou que costumava buscar atendimento no bairro Vital Brazil. “Eu mesmo já fui lá várias vezes, muito bem atendido, por sinal. Tanto para vacina como para consulta também. E ter isso aqui perto de casa é maravilhoso, né? É uma garantia de uma assistência médica”, comemorou.



A solenidade reuniu ainda a diretora-geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), Maria Célia Vasconcellos, o administrador regional de Icaraí, Raphael Costa, e Luize da Cunha Peixoto, filha do patrono da unidade. Falecido em 2020, o doutor Guilherme Eurico Bastos da Cunha construiu uma trajetória de destaque na medicina fluminense e nacional: presidiu o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a Federação Brasileira de Gastroenterologia e a Academia Fluminense de Medicina, além de ter sido vice-presidente da Associação Interamericana de Gastroenterologia, fundador da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, conselheiro do Cremerj por 25 anos e chefe do Serviço de Cirurgia do Hospital Orêncio de Freitas, em Niterói.