Niterói: atividade integra o Ciclo de Prevenção, módulo formativo da Escola Clin concebido para difundir conhecimento, estimular hábitos saudáveis e fortalecer a cultura de cuidado preventivo - Divulgação/Ascom

Niterói: atividade integra o Ciclo de Prevenção, módulo formativo da Escola Clin concebido para difundir conhecimento, estimular hábitos saudáveis e fortalecer a cultura de cuidado preventivoDivulgação/Ascom

Publicado 23/11/2026 08:22

O debate sobre o autocuidado masculino ganhou protagonismo na sede da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin). Em referência ao Novembro Azul — movimento mundial dedicado à prevenção de doenças que atingem os homens, especialmente o câncer de próstata —, a Gerência de Serviço Social da empresa organizou uma agenda especial de orientação e serviços voltada ao seu quadro de funcionários. A atividade integra o Ciclo de Prevenção, módulo formativo da Escola Clin concebido para difundir conhecimento, estimular hábitos saudáveis e fortalecer a cultura de cuidado preventivo no ambiente corporativo.



Para o presidente da instituição, Acílio Borges, promover espaços de escuta e informação traduz o compromisso permanente da gestão com a qualidade de vida de suas equipes. “A saúde dos nossos colaboradores é uma prioridade. Na Clin, acreditamos que cuidar das pessoas vai muito além de oferecer boas condições de trabalho: significa também criar oportunidades para informar, orientar e incentivar o autocuidado. Realizamos ações ao longo de todo o ano, porque saúde não tem data marcada. O Novembro Azul é um momento importante para chamar a atenção para a prevenção do câncer de próstata, mas também para lembrar aos homens que não devem deixar o cuidado consigo mesmos para depois. Informação, acompanhamento médico e atenção aos sinais do corpo podem fazer toda a diferença. Queremos que cada trabalhador se sinta valorizado e compreenda que cuidar da própria saúde é um gesto de responsabilidade consigo mesmo e com quem ama”, declarou.



O ponto alto da programação foi a palestra conduzida por Helena Gonçalves, docente de Enfermagem do Unilasalle e doutoranda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ao longo da apresentação, a pesquisadora detalhou os fatores de risco, os protocolos de investigação clínica e as opções terapêuticas relacionadas ao câncer de próstata. Ela também esclareceu a complementaridade entre o exame de sangue que mede o Antígeno Prostático Específico (PSA) e o exame de toque retal, reforçando a necessidade de acompanhamento médico regular em todas as etapas da vida adulta.

Quebra de tabus e alerta das estatísticas nacionais

A abordagem, contudo, ultrapassou os limites da saúde prostática ao trazer à tona questões ligadas à saúde mental e às barreiras impostas por padrões tradicionais de masculinidade, que muitas vezes afastam o público masculino dos consultórios. “Quando falamos em Novembro Azul, não podemos limitar a conversa ao câncer de próstata. É fundamental olhar para a saúde do homem de maneira integral, incluindo a saúde mental e o cuidado com doenças crônicas, como hipertensão e problemas cardiovasculares. Muitos homens ainda têm dificuldade de falar sobre o que sentem e de procurar ajuda, e isso precisa mudar. Iniciativas como esta, promovida pela Clin, são muito importantes porque aproximam a informação dos trabalhadores, abrem espaço para perguntas e ajudam a quebrar barreiras. Prevenir também é conversar, compartilhar conhecimento e entender que cuidar da saúde não é sinal de fragilidade, mas de responsabilidade e qualidade de vida”, pontuou Helena, que elogiou o engajamento da plateia durante a roda de perguntas.



Além do conteúdo educativo, o evento contou com estandes do Viveiro de Mudas da companhia e atendimentos gratuitos oferecidos pelo salão-escola do Sintacluns. Entre os participantes estava o motorista Emanoel José da Silva, de 46 anos, que destacou a importância de multiplicar as orientações entre os colegas de turno. “É muito importante termos acesso a esse tipo de informação, porque conhecer as formas de prevenção nos ajuda a cuidar melhor da nossa saúde. Também podemos levar esse conhecimento para os colegas que não conseguiram participar. Eu procuro me cuidar e faço meu check-up pelo menos uma vez por ano. Já realizei exames como o PSA e o toque retal. Acredito que precisamos falar mais sobre isso e incentivar outros homens a fazerem o mesmo”, afirmou.



A relevância desse diálogo aberto é respaldada pelos dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA): excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de próstata lidera a incidência entre os homens brasileiros, com previsão de 77.920 novos diagnósticos para o triênio 2026-2028. Diante de números tão expressivos e do estigma que ainda cerca os exames preventivos, a avaliação médica individualizada — levando em conta histórico familiar e perfil clínico — permanece como a principal aliada para o diagnóstico precoce e a preservação da saúde dos trabalhadores.