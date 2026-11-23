Niterói: unidade no Engenho do Mato recebeu investimento de R$ 12 milhões e conta com laboratórios, biblioteca e quadra coberta - Divulgação/Ascom

Niterói: unidade no Engenho do Mato recebeu investimento de R$ 12 milhões e conta com laboratórios, biblioteca e quadra cobertaDivulgação/Ascom

Publicado 23/11/2026 14:24

A agenda oficial de comemorações pelos 453 anos de Niterói ganhou um reforço de peso na área educacional neste domingo (22). A Prefeitura inaugurou a Escola Municipal Lucília Gomes Monteiro da Silveira, situada no bairro Engenho do Mato, na Região Oceânica. Orçada em R$ 12 milhões, a nova unidade amplia a rede de ensino em tempo integral do município e abrirá as portas para o ano letivo de 2027 com capacidade para acolher 400 alunos, abrangendo desde a educação infantil até os anos iniciais do ensino fundamental.





Durante o evento de entrega, o prefeito Rodrigo Neves enfatizou o papel transformador da educação pública e prestou tributo tanto à educadora que dá nome à escola quanto à sua própria história familiar ligada ao magistério. “Estou aqui com a equipe toda da Prefeitura, com a família da professora Lucília, que se dedicou muito à causa da educação, e nós estamos fazendo essa homenagem a ela. Estou aqui ao lado de minha mãe também, que deu aula durante mais de 40 anos na Rede Pública de Educação de Niterói. A gente acredita muito que investir na educação é investir no presente, mas sobretudo no futuro de Niterói, porque a educação é a política pública mais importante para construir uma cidade mais justa e mais próspera”, destacou o chefe do Executivo.



A cerimônia reuniu ainda a presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Andrea Bello, o secretário municipal de Educação, Bira Marques, o líder do governo na Câmara, vereador Binho Guimarães, e o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Gabriel Velasco. Para Bira Marques, o modelo integral oferece suporte decisivo à rotina dos trabalhadores da região. “Para os pais, as mães, os responsáveis que estão aqui, uma escola de tempo integral significa tranquilidade, é ter certeza que a criança vai estar aqui sendo bem cuidada. Essa escola aqui é uma escola que representa o nosso compromisso. Quatrocentas crianças vão estar aqui em tempo integral no seu cotidiano. Ela é uma escola totalmente climatizada”, frisou. Já Andrea Bello pontuou o simbolismo da entrega na data festiva: “É muito significativo, muito simbólico entregar uma escola como essa no dia do aniversário da nossa cidade. Inaugurar uma escola é mais do que inaugurar simplesmente um prédio público. É abrir portas e janelas para o futuro, é apontar na direção de um caminho de combate à desigualdade, ao preconceito, às injustiças sociais, um caminho de formação cidadã, de fortalecimento da democracia”. LEIA MAIS: Niterói completa 453 anos de olho no futuro, sem perder as raízes Durante o evento de entrega, o prefeito Rodrigo Neves enfatizou o papel transformador da educação pública e prestou tributo tanto à educadora que dá nome à escola quanto à sua própria história familiar ligada ao magistério. “Estou aqui com a equipe toda da Prefeitura, com a família da professora Lucília, que se dedicou muito à causa da educação, e nós estamos fazendo essa homenagem a ela. Estou aqui ao lado de minha mãe também, que deu aula durante mais de 40 anos na Rede Pública de Educação de Niterói. A gente acredita muito que investir na educação é investir no presente, mas sobretudo no futuro de Niterói, porque a educação é a política pública mais importante para construir uma cidade mais justa e mais próspera”, destacou o chefe do Executivo.A cerimônia reuniu ainda a presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Andrea Bello, o secretário municipal de Educação, Bira Marques, o líder do governo na Câmara, vereador Binho Guimarães, e o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Gabriel Velasco. Para Bira Marques, o modelo integral oferece suporte decisivo à rotina dos trabalhadores da região. “Para os pais, as mães, os responsáveis que estão aqui, uma escola de tempo integral significa tranquilidade, é ter certeza que a criança vai estar aqui sendo bem cuidada. Essa escola aqui é uma escola que representa o nosso compromisso. Quatrocentas crianças vão estar aqui em tempo integral no seu cotidiano. Ela é uma escola totalmente climatizada”, frisou. Já Andrea Bello pontuou o simbolismo da entrega na data festiva: “É muito significativo, muito simbólico entregar uma escola como essa no dia do aniversário da nossa cidade. Inaugurar uma escola é mais do que inaugurar simplesmente um prédio público. É abrir portas e janelas para o futuro, é apontar na direção de um caminho de combate à desigualdade, ao preconceito, às injustiças sociais, um caminho de formação cidadã, de fortalecimento da democracia”.

Infraestrutura moderna, sustentabilidade e resgate histórico

Executado pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), o complexo educacional ergueu-se no terreno do antigo Colégio Fagundes Varela — imóvel que havia sido abandonado pelo governo estadual, municipalizado e integralmente reconstruído pela Prefeitura. O bloco principal possui quatro andares e 18 salas de aula climatizadas, além de biblioteca, cozinha, refeitório, salas de recursos, quadra poliesportiva coberta e laboratórios voltados às ciências, tecnologia e robótica. Para atender a primeira infância, um prédio anexo de dois pavimentos reúne berçários, lactário, playground e áreas administrativas.



O projeto arquitetônico também incorpora critérios de acessibilidade universal e soluções ecológicas, como cisterna para captação de água pluvial e aquecimento solar para os chuveiros. Integrada ao Programa Recriar, a escola promoverá atividades pedagógicas conectadas à natureza local, incentivando a experimentação e o brincar livre.



A escolha do nome da unidade reverencia a memória de Lucília Gomes Monteiro da Silveira, moradora tradicional do Engenho do Mato que dedicou três décadas de sua vida às salas de aula. Emocionado, o irmão da homenageada, Daniel Monteiro, relembrou o centenário vínculo da família com a localidade e citou o carinho de ex-alunos, incluindo um que atualmente vive na Suécia e enviou registros fotográficos antigos do colégio. “Nossa família tem, historicamente, 100 anos de Engenho do Mato. Nosso coração está jorrando de gratidão por esse momento, por essa homenagem que vocês estão prestando não só à Lucília, mas a todos nós, familiares, e a todos aqueles que a conheceram. É muita emoção em um dia só”, afirmou.



Ainda dentro do roteiro comemorativo pelos 453 anos da cidade, a manhã de domingo foi marcada por uma Missa de Ação de Graças na histórica Igreja de São Lourenço dos Índios, no Morro de São Lourenço. Celebrada pelo vigário-geral da Arquidiocese de Niterói, padre Carmine Pascale, a cerimônia contou com a presença de Rodrigo Neves, da vice-prefeita Isabel Swan e de moradores. Na ocasião, o prefeito recordou o legado do cacique Arariboia na fundação do município e destacou o marco de 400 anos que o templo completará em 2027, enquanto o sacerdote sublinhou a importância da preservação histórica e do reconhecimento aos povos indígenas na identidade niteroiense.