Niterói: evento vai debater a economia do mar em dois dias de programação - Divulgação/Ascom

Niterói: evento vai debater a economia do mar em dois dias de programaçãoDivulgação/Ascom

Publicado 24/11/2026 00:10

Transformar o imenso potencial dos oceanos e das águas interiores em vetor de desenvolvimento econômico sem comprometer os ecossistemas e as populações que dependem deles é o desafio central da terceira edição do Tomorrow.Blue Economy Niterói . O congresso internacional acontece nesta quarta (25) e quinta-feira (26), estreando nas instalações da recém-inaugurada Arena Niterói, espaço projetado para sediar eventos de grande porte. A mobilização em torno da pauta começou já no último domingo (22), quando a orla de Icaraí recebeu a corrida de 5 km Blue Running Niterói, cujos participantes garantiram acesso direto à programação oficial.





Na Plenária Principal, quatro palestrantes de peso trazem visões complementares sobre a relação com o mar. Abrindo a agenda internacional na quarta-feira (25), às 10h30, Raffaele Mancini (Barcelona), diretor do Ocean Decade Collaborative Centre for Sustainable Ocean Economy (DCC-SOE), vinculado à Década do Oceano da ONU, aborda o papel da ciência aplicada ao desenvolvimento. Às 14h45, o diretor executivo da Vide de Grunwald, Pedro Bobião, analisa a inovação de mercado e a articulação de clusters entre academia, indústria, capital e poder público. Na quinta-feira (26), às 12h15, a ex-vice-ministra de Águas e Mares da Costa Rica e diretora adjunta do Programa Oceano do World Resources Institute (WRI), Cynthia Barzuna, compartilha sua experiência na ampliação do Parque Nacional da Ilha do Coco — marco que garantiu a proteção de 31% da Zona Econômica Exclusiva costarriquenha. Encerrando os painéis principais às 16h, a cineasta brasileira Lygia Barbosa, cofundadora da Liga das Mulheres pelo Oceano, reflete sobre o mar enquanto expressão cultural e territorial.



Ao longo dos dois dias, os debates estruturam-se em quatro eixos temáticos: resiliência costeira e sustentabilidade; economia azul e turismo; governança da água e regulamentações; e portos, estaleiros e tecnologias navais. A programação contempla desde o Modelo de Barcelona para a economia marítima até discussões práticas sobre pesca inteligente, estaleiros digitais, combate à poluição plástica e um encontro de prefeitos da rede Mercocidades sobre o futuro do litoral. O evento busca demonstrar ainda que a economia azul extrapola os setores tradicionais da indústria naval e offshore, abarcando biotecnologia, transição energética, finanças, dados oceânicos e até recursos hídricos de regiões não costeiras, a exemplo do cluster estruturado em Maringá (PR). LEIA MAIS: Niterói recebe terceira edição do Tomorrow Blue Economy neste mês Na Plenária Principal, quatro palestrantes de peso trazem visões complementares sobre a relação com o mar. Abrindo a agenda internacional na quarta-feira (25), às 10h30, Raffaele Mancini (Barcelona), diretor do Ocean Decade Collaborative Centre for Sustainable Ocean Economy (DCC-SOE), vinculado à Década do Oceano da ONU, aborda o papel da ciência aplicada ao desenvolvimento. Às 14h45, o diretor executivo da Vide de Grunwald, Pedro Bobião, analisa a inovação de mercado e a articulação de clusters entre academia, indústria, capital e poder público. Na quinta-feira (26), às 12h15, a ex-vice-ministra de Águas e Mares da Costa Rica e diretora adjunta do Programa Oceano do World Resources Institute (WRI), Cynthia Barzuna, compartilha sua experiência na ampliação do Parque Nacional da Ilha do Coco — marco que garantiu a proteção de 31% da Zona Econômica Exclusiva costarriquenha. Encerrando os painéis principais às 16h, a cineasta brasileira Lygia Barbosa, cofundadora da Liga das Mulheres pelo Oceano, reflete sobre o mar enquanto expressão cultural e territorial.Ao longo dos dois dias, os debates estruturam-se em quatro eixos temáticos: resiliência costeira e sustentabilidade; economia azul e turismo; governança da água e regulamentações; e portos, estaleiros e tecnologias navais. A programação contempla desde o Modelo de Barcelona para a economia marítima até discussões práticas sobre pesca inteligente, estaleiros digitais, combate à poluição plástica e um encontro de prefeitos da rede Mercocidades sobre o futuro do litoral. O evento busca demonstrar ainda que a economia azul extrapola os setores tradicionais da indústria naval e offshore, abarcando biotecnologia, transição energética, finanças, dados oceânicos e até recursos hídricos de regiões não costeiras, a exemplo do cluster estruturado em Maringá (PR).

Ciência aplicada, gastronomia e vocação estratégica de Niterói

Nas chamadas Smart Classes, a produção científica ganha destaque com pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF) apresentando soluções para o descomissionamento de estruturas offshore, bioprodutos extraídos de macroalgas fluminenses e aproveitamento de resíduos da pesca artesanal. Outras sessões técnicas são conduzidas pela Fundação de Estudos do Mar (FEMAR), pelo Centro de Excelência do Mar Brasileiro (CEMBRA) e pelo Cluster Tecnológico Naval, além de um painel da OceanPact com a Katapult Ocean sobre inovação marítima na América Latina e no Caribe, na quarta (25), às 16h. A programação abre espaço também para a cultura e a gastronomia, com aulas-show dos chefs Flávia Quaresma e Vicente Maia e o espetáculo "Outono", do Ballet Jovem de Niterói. Na manhã de quinta (26), às 10h, Niterói e Rio de Janeiro formalizam a Carta de Intenções pelo Turismo Responsável de Observação da Fauna Marinha, voltada à proteção de baleias e golfinhos, antecedendo a leitura final da Carta de Niterói.



A escolha do município como palco do evento reflete sua posição estratégica: sede do principal polo naval brasileiro, vizinha da Marinha do Brasil e a menos de 30 minutos dos centros decisórios do pré-sal, a cidade lidera a captura de pescado no estado e responde por cerca de 40% da produção nacional de petróleo. Para o prefeito Rodrigo Neves, o encontro evidencia a capacidade estrutural do município: "A Arena é uma estrutura que, além de incentivar a prática esportiva e promover saúde, cidadania e inclusão social, também tem capacidade para receber grandes eventos nacionais e internacionais. Mostra que Niterói está preparada para receber encontros que movimentam a economia e projetam nossa cidade para o Brasil e para o mundo".



Na avaliação do secretário executivo de Niterói, Felipe Peixoto, a agenda consolida um projeto de futuro: "Niterói reúne localização estratégica, uma forte indústria naval e offshore e um ecossistema que integra inovação, universidades e tecnologia. Sob a liderança do prefeito Rodrigo Neves, a economia azul foi incorporada ao planejamento de longo prazo da cidade. A realização desta terceira edição do Tomorrow.Blue Economy demonstra a consolidação dessa agenda e fortalece Niterói como referência nacional e capital latino-americana da economia do mar". O secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Luiz Paulino, reforça o impacto econômico: "Receber o Tomorrow.Blue Economy em Niterói é motivo de muito orgulho e, acima de tudo, uma grande conquista para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Por ser um congresso e uma feira internacional, o evento coloca Niterói como a capital brasileira da economia do mar". Fechando a visão institucional, o presidente do Conselho do Grupo iCities, Beto Marcelino, sintetiza o propósito da iniciativa: "Queremos consolidar Niterói como o principal eixo de articulação da economia azul no país. O Tomorrow.Blue Economy integra a vocação portuária e naval brasileira à sustentabilidade socioambiental e à força dos esportes da nossa orla, transformando potencial marítimo em políticas públicas de desenvolvimento econômico para todo o litoral".

Serviço

Tomorrow.Blue Economy Niterói 2026

Data: 25 e 26 de novembro de 2026

Local: Arena Niterói – Niterói (RJ)

Ingressos: tomorrowblueconomy.com.br

Business: R$ 500,00

Participante - Inteira: R$ 100,00

Participante - Meia : R$ 50,00

Requer apresentação de documento comprovando o benefício no dia do evento.

Visitante Palco Cultural e Gastronômico: Grátis

Instagram: @tomorrow.blueconomy



Programação



25 DE NOVEMBRO

Local: Plenária Principal

10h às 10h30 | Plenária Principal - Cerimônia de Abertura. Com Rodrigo Neves, Paula Mèlich Bonet, Stewart Sarkozy-Banoczy, Alvaro Fernández Traid, Andrea Urdampilleta e Beto Marcelino.

10h30 às 11h | Plenária Principal - Quando os Ecossistemas Marinhos se Tornam o Motor do Crescimento Sustentável. Com Raffaele Mancini e Caio Castro.

11h às 12h | Plenária Principal – Transformando o Potencial Marinho em Soluções Azuis Escaláveis. Com Luiz Antonio Pazos Moraes, Rudã Fernandes Brandão e Marcelo Sperle Dias.

12h às 13h | Plenária Principal – Pesca Mais Inteligente para Cadeias de Valor Sustentáveis. Com Vanessa dos Santos Silva, Claudia das Neves e Flavia de Moura Muniz.

14h15 às 14h45 | Plenária Principal – Mercocidades pelas Águas: Cidades Costeiras e a Economia Azul. Com Juan Pablo Deluca e Felipe Peixoto.

14h45 às 15h15 | Plenária Principal – Clusters Azuis: do Potencial dos Territórios à Criação de Valor. Com Pedro Bobião e Eduardo Marques.

15h15 às 16h15 | Plenária Principal – Portos e Estaleiros Digitais para um Mundo Marítimo Mais Seguro e Conectado. Com Miryam Saade Hazin.

16h15 às 17h | Plenária Principal – Soluções de Linha de Frente para o Controle da Poluição. Com Pedro Succar, Stewart Sarkozy-Banoczy, Gabriela Otero Sartini e Keitt Lomientto.

17h às 17h45 | Plenária Principal – Da Visão ao Investimento: Escalando Parcerias na Economia Azul. Com Colleen Martin, Carlos Renato Moreno de Almeida e Renato Regazzi.



Local: Smartclass 1 CEMBRA, Cluster Naval e FEMAR

08h às 9h30 | Smartclass 1 CEMBRA, Cluster Naval e FEMAR - Coletiva de imprensa

11h às 13h | Smartclass 1 CEMBRA, Cluster Naval e FEMAR - Workshop: Descarbonização no Setor Marítimo. Com João Lessa.

14h às 16h | Smartclass 1CEMBRA, Cluster Naval e FEMAR - Workshop: Descomissionamento e Desmantelamento de Embarcações. Com João Lessa

16h às 16h30 | Smartclass 1 CEMBRA, Cluster Naval e FEMAR - Palestra: Os Ecossistemas Integrados da Economia Azul e da economia Circular. Com Ricardo Bogea.

16h30 às 17h | Smartclass 1 CEMBRA, Cluster Naval e FEMAR - Apresentação do 6º Panorama Naval. Com Karine Fragoso.

17h às 17h30 | Smartclass 1 CEMBRA, Cluster Naval e FEMAR - eDNA como Ferramenta de Monitoramento da Biodiversidade Marinha. Com Carlos M. dos Santos.

17h30 às 18h | Smartclass 1 CEMBRA, Cluster Naval e FEMAR - Tecnologias Integradas e Soluções Sustentáveis: Desenvolvimento integrado de produtos industriais no contexto da economia azul. Com Antonio José Mendonça.



Local: Smartclass 2 by UFF

13h45 às 14h30 | Smartclass 2 by UFF – O Microbioma Oculto das Macroalgas Marinhas: Biotecnologia Azul Made in Rio. Com Bruno Francesco Rodrigues de Oliveira.

14h30 às 15h | Smartclass 2 by UFF – SGIMP: plataforma digital IoT (RFID/NFC) para rastreabilidade de materiais perigosos e gestão do ciclo de vida de ativos marítimos e offshore. Com Newton Narciso Pereira.

15h às 15h30 | Smartclass 2 by UFF – Atuação do Grupo EcoSol na Economia Circular Azul. Com Christiane Béatrice Duyck Pinto.

16h às 16h30 | Smartclass 2 by UFF - Salto Azul: impulsionado a inovação pelo oceano na América Latina e Caribe.



Local: Palco Cultural e Gastronômico:

15h30 às 16h | Palco Cultural e Gastronômico – Apresentação cultural "Outono": Ballet Jovem de Niterói ao som de Vivaldi. Com Natalia Valdannini.

16h às 17h | Palco Cultural e Gastronômico – Gastronomia do Mar: aula com a Chef Flávia Quaresma. Com Flávia Quaresma e Cezar Marques.

26 DE NOVEMBRO

Local: Plenária Principal

10h às 10h45 | Plenária Principal – Planejando o Espaço Azul para o Crescimento Sustentável. Com Carlos Daniel Sodré Vieira e Erika Cristina Barbosa de Almeida Ribeiro.

10h45 às 11h45 | Plenária Principal – Resiliência Azul-Verde para Proteger Cidades, Costas e Comunidades. Com Ana Asti e Marcus Vinicius Coutinho Gomes.

11h45 às 12h15 | Plenária Principal – Bate-papo informal: Esportes Náuticos como Motor do Desenvolvimento Costeiro. Com Isabel Swan, Laureà Fanega Macías e Tatiane Martins Carrer.

12h15 às 12h45 | Plenária Principal – Do Potencial Oceânico à Prosperidade Azul: uma agenda de economia azul sustentável para a América Latina e o Caribe. Com Cynthia Barzuna e Samuel Thomaz.

14h às 15h | Plenária Principal – Reduzindo Gargalos Logísticos por meio de Inteligência Operacional. Com Gabriela Costa, Eliane Sammarco e Almirante Ilques Barbosa Júnior.

15h às 16h | Plenária Principal – O Turismo Costeiro como Motor de Valor da Economia Azul. Com Alba Font-Barnet, Daniel Diniz Nepomuceno, André Bento, Angelo Sciacca e Verônica Feder Mayer.

16h às 16h30 | Plenária Principal – O Poder do Audiovisual na Economia Azul: Transformando Histórias em Impacto. Com Lygia Barbosa e Fernanda Dias Couto.

16h30 às 16h45 | Plenária Principal – Apresentação cultural "Outono": Ballet Jovem de Niterói ao som de Vivaldi.

16h45 às 17h | Plenária Principal – Carta de Niterói.

17h às 17h30 | Plenária Principal – Cerimônia de Encerramento. Com Caio Castro, Rodrigo Neves e Andrea Urdampilleta.





Local: Smartclass 1 CEMBRA, Cluster Naval e FEMAR.

10h às 11h | Smartclass 1 CEMBRA, Cluster Naval e FEMAR – Solenidade de Assinatura: Carta de Intenções pelo Turismo Responsável de Observação da Fauna Marinha. Com Niterói Empresa de Lazer e Turismo (NELTUR), Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro (SMTUR-RIO) e Instituto O Canal, por meio do Projeto Amigos da Jubarte. Com André Bento, Daniela Maia e Thiago Ferrari.

11h às 12h | Smartclass 1 CEMBRA, Cluster Naval e FEMAR - Projeto Mirante da Economia do Mar (MEM). Com Cláudio Rodrigues Corrêa.

12h às 13h | Smartclass 1 CEMBRA, Cluster Naval e FEMAR - Amazônia Azul: O Mar Brasileiro. Com Frederico Antonio.

14h às 15h | Smartclass 1 CEMBRA, Cluster Naval e FEMAR - Palestra: Ciência, Tecnologia e Inovação para a Economia Azul: Das ICT da Marinha à Inovação Aberta no CIEMB. Com Azlim Noslide Simeão.

15h às 16h | Smartclass 1 CEMBRA, Cluster Naval e FEMAR - Fundação de Estudos do Mar – 60 Anos de Contribuição para o Brasil e Sua Economia Azul. Com Marcelo Francisco.

16h às 16h30 | Smartclass 1 CEMBRA, Cluster Naval e FEMAR - Baleias e Golfinhos como Vetores da Economia Azul. Com Bruna Rezende e Thiago Ferrari.

16h30 às 17h | Smartclass 1 CEMBRA, Cluster Naval e FEMAR - O Futuro da Qualificação Profissional Portuária - O Caso do Porto de Santos. Com André Bonini.



Local: Smartclass 2 by UFF

14h às 14h45 | Smartclass 2 by UFF – Entropia Informacional Aplicada ao Escoamento de Fluidos Complexos: perspectivas para a indústria offshore. Com Jean Carlo Grijó Louzada.

14h45 às 15h15 | Smartclass 2 by UFF – Economia Azul: a trajetória UFF–CBVela, da produção de evidências ao monitoramento ambiental. Com Sandra Di Croce Patrício e Fátima Priscila Morela Edra.

15h15 às 16h | Smartclass 2 by UFF – AkôFlow: apoio computacional à modelagem, execução eficiente e ao monitoramento de simulações na economia azul. Com Wesley Ferreira.

16h às 16h30 | Smartclass 2 by UFF – Sustentabilidade 4.4: o novo paradigma para o oceano e a economia azul. Com Marcos Felipe Magalhães.



Local: Palco Cultural e Gastronômico:

16h às 17h | Palco Cultural e Gastronômico – Gastronomia do Mar: aula com o Chef Vicente Maia. Com Vicente Maia Abreu e Cezar Marques.