Niterói: simpósio, na edição passada, reuniu mais de 300 pessoas e agora chega à terceira edição consolidando a proposta de interlocução entre diferentes práticas - Divulgação/Ascom

Niterói: simpósio, na edição passada, reuniu mais de 300 pessoas e agora chega à terceira edição consolidando a proposta de interlocução entre diferentes práticasDivulgação/Ascom

Publicado 24/11/2026 00:20

Estudantes e profissionais das diversas áreas da saúde e da psicanálise terão uma jornada gratuita de atualização e troca de experiências nesta sexta-feira (27), em Niterói. A clínica oncológica Oncomed promove, das 7h30 às 19h, no Hotel H, a terceira edição do Simpósio de Psicanálise, Psicologia e Saúde. Com foco no cuidado integral do ser humano, o evento reúne 15 especialistas distribuídos em oito mesas-redondas para analisar impasses da clínica contemporânea, abordando temas urgentes como depressão, suicídio, medicalização excessiva, TDAH, autismo, sexualidade, assistência hospitalar e as repercussões subjetivas do tratamento oncológico.





Entre os nomes confirmados na programação destaca-se o psiquiatra, psicólogo e psicanalista Alfredo Simonetti, professor da Faculdade de Medicina São Camilo, em São Paulo, autor de diversas obras e curador do programa Café Filosófico, da TV Cultura. Também integram o time de convidados o psicólogo Maycon Torres, doutor em Estudos da Subjetividade pela Universidade Federal Fluminense (UFF), e o psicanalista, escritor e artista plástico Carlos Eduardo Leal, docente da PUC-Rio. As vagas são limitadas e os interessados devem garantir participação gratuitamente por meio da plataforma Sympla (sympla.com.br/evento/iii-simposio-oncomed-de-psicanalise-psicologia-e-saude/3608406).



Idealizado pela psicóloga e psicanalista Christiane Couri — coordenadora do Serviço de Psicologia da Oncomed (que possui unidades em Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro) e diretora da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia (SBPO/RJ) —, o simpósio repete o fôlego da edição anterior, que atraiu mais de 300 participantes. Organizado em parceria com a psicóloga Izabete Costa, o encontro nasceu da vivência prática no acompanhamento de pacientes com câncer, contexto em que o tratamento biológico exige escuta atenta à singularidade de cada sujeito. “Nos 30 anos de trajetória da Oncomed acompanhando pacientes e suas famílias no enfrentamento do câncer, compreendemos cada vez mais a importância de um cuidado que não se restrinja à doença. O paciente também precisa ter sua saúde mental considerada, sua história escutada e sua singularidade reconhecida. O adoecimento traz questões que ultrapassam o tratamento médico e dizem respeito à relação com o corpo, à sexualidade, aos vínculos e à própria existência. Foi dessa experiência que surgiu a proposta de criar um espaço de interlocução e transmissão de conhecimento, reunindo profissionais de diferentes áreas para discutir questões que atravessam a clínica e os serviços de saúde. Nosso objetivo é promover um debate consistente sobre o cuidado, a prevenção, a humanização e os desafios que se apresentam aos profissionais na contemporaneidade, e chegar à terceira edição é mesmo uma grande satisfação”, explica Christiane. LEIA MAIS: Edição do Outubro Rosa da Oncomed realiza Yoga na Praia no domingo Entre os nomes confirmados na programação destaca-se o psiquiatra, psicólogo e psicanalista Alfredo Simonetti, professor da Faculdade de Medicina São Camilo, em São Paulo, autor de diversas obras e curador do programa Café Filosófico, da TV Cultura. Também integram o time de convidados o psicólogo Maycon Torres, doutor em Estudos da Subjetividade pela Universidade Federal Fluminense (UFF), e o psicanalista, escritor e artista plástico Carlos Eduardo Leal, docente da PUC-Rio. As vagas são limitadas e os interessados devem garantir participação gratuitamente por meio da plataforma Sympla (sympla.com.br/evento/iii-simposio-oncomed-de-psicanalise-psicologia-e-saude/3608406).Idealizado pela psicóloga e psicanalista Christiane Couri — coordenadora do Serviço de Psicologia da Oncomed (que possui unidades em Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro) e diretora da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia (SBPO/RJ) —, o simpósio repete o fôlego da edição anterior, que atraiu mais de 300 participantes. Organizado em parceria com a psicóloga Izabete Costa, o encontro nasceu da vivência prática no acompanhamento de pacientes com câncer, contexto em que o tratamento biológico exige escuta atenta à singularidade de cada sujeito. “Nos 30 anos de trajetória da Oncomed acompanhando pacientes e suas famílias no enfrentamento do câncer, compreendemos cada vez mais a importância de um cuidado que não se restrinja à doença. O paciente também precisa ter sua saúde mental considerada, sua história escutada e sua singularidade reconhecida. O adoecimento traz questões que ultrapassam o tratamento médico e dizem respeito à relação com o corpo, à sexualidade, aos vínculos e à própria existência. Foi dessa experiência que surgiu a proposta de criar um espaço de interlocução e transmissão de conhecimento, reunindo profissionais de diferentes áreas para discutir questões que atravessam a clínica e os serviços de saúde. Nosso objetivo é promover um debate consistente sobre o cuidado, a prevenção, a humanização e os desafios que se apresentam aos profissionais na contemporaneidade, e chegar à terceira edição é mesmo uma grande satisfação”, explica Christiane.

Da experiência pós-câncer à patologização do cotidiano

A abertura dos trabalhos na manhã de sexta-feira coloca em pauta “O corpo depois do câncer: marcas, subjetividade, imagem e desejo”, examinando questões como autoimagem, fertilidade e sexualidade após o câncer de mama, além das angústias vividas após a alta oncológica. Na sequência, o painel “Medicina, psicanálise e a prática interdisciplinar na instituição” debate o espaço do analista nas equipes hospitalares. Ainda no turno matutino, especialistas discutem o uso humanizado da tecnologia na saúde e as fronteiras entre psiquiatria e psicanálise.



No período da tarde, o roteiro aprofunda a direção ética do tratamento e problematiza a banalização de diagnósticos e a hipermedicalização, refletindo sobre como sofrimentos comuns vêm sendo transformados em patologias. Hiperconectividade, transtornos alimentares, TDAH, depressão e prevenção ao suicídio conduzem os debates finais. Compõem ainda as mesas as diretoras da SBPO Thatiana Michelsem, Geórgia Abdala e Bianca Paes; o mastologista e diretor científico do Instituto Oncomed, Rodrigo Souto; a geriatra Marcelle Xavier; o professor da PUC-Rio José Maurício Loures; a psicanalista hospitalar Juliana Andrade; e a docente da UFF Flávia Lana.



Além dos momentos de debate aberto com a plateia, o evento abre espaço para o lançamento das obras “Quando a infância se torna doença”, da psicóloga infanto-juvenil Luciana Alfradique, e “Yoga entre o tapete e o absoluto”, do instrutor Jorge Carrano, idealizador dos aulões gratuitos mensais na praia da Boa Viagem. “Reunimos profissionais de diferentes áreas e perspectivas teóricas para fomentar a reflexão crítica sobre os impasses atuais da clínica, a formação dos profissionais e os modos de acolher o sofrimento humano nas instituições de saúde, reafirmando a importância de um cuidado que considere o sujeito para além de sua doença”, conclui Christiane Couri.

SERVIÇO



Evento: III Simpósio de Psicanálise, Psicologia e Saúde Oncomed



Data: 27 de novembro de 2026



Horário: credenciamento às 7h30, abertura às 8h e início das mesas-redondas às 9h, com término às 18h45



Local: Hotel H - Rua Dr. Paulo Alves, 14, Ingá, Niterói



Como participar: o evento é gratuito, mas tem vagas limitadas, com inscrição na plataforma Sympla