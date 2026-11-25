Niterói: assinatura aconteceu na sede do Tribunal de Justiça, no Centro do Rio de Janeiro, com a participação do prefeito Rodrigo Neves, e do governador interino do Estado do Rio de Janeiro e presidente do TJRJ, desembargador Ricardo Couto de Castro - Divulgação/Ascom

Niterói: assinatura aconteceu na sede do Tribunal de Justiça, no Centro do Rio de Janeiro, com a participação do prefeito Rodrigo Neves, e do governador interino do Estado do Rio de Janeiro e presidente do TJRJ, desembargador Ricardo Couto de CastroDivulgação/Ascom

Publicado 25/11/2026 00:10

A Prefeitura de Niterói oficializou a prorrogação, por mais dois anos, do acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) voltado ao fortalecimento da Rede Mediar — Programa Municipal de Mediação e Acesso à Justiça. Criada originalmente em 2019 como um dos pilares do Pacto Niterói Contra a Violência , a iniciativa consolidou-se como referência estadual na pacificação social e no descongestionamento do Judiciário. Atualmente, a estrutura conta com 20 mediadores comunitários, cinco Centros de Conciliação e Mediação, um núcleo gratuito de assistência jurídica e projetos educativos dedicados à cultura de paz.





A cerimônia de assinatura ocorreu na sede do TJRJ, no Centro do Rio, reunindo o prefeito Rodrigo Neves, o governador interino e presidente do Tribunal, desembargador Ricardo Couto de Castro, o presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), desembargador César Felipe Cury, e o procurador-geral do município, Técio Lins e Silva. A renovação garante que o Judiciário siga responsável pela formação, certificação de novas turmas de mediadores e homologação judicial dos acordos firmados nas comunidades.



Para Ricardo Couto de Castro, a experiência niteroiense demonstra a eficácia da gestão integrada na prevenção de litígios. "Como presidente do Tribunal de Justiça, sou testemunha do trabalho que vem sendo desenvolvido para evitar que os conflitos se transformem em demandas judiciais. O ideal é que a própria comunidade tenha condições de resolver seus problemas. Isso demonstra amadurecimento e capacidade de encontrar soluções. Niterói é hoje um exemplo em todos os sentidos, com uma administração que compreende a importância de integrar as questões da segurança, da saúde e do desenvolvimento social. É uma visão de gestão que vai além dos problemas imediatos e trabalha para melhorar a vida da população”, afirmou.



O prefeito Rodrigo Neves enfatizou que o diálogo comunitário ataca a raiz dos problemas antes que evoluam para episódios criminais. "Quando criamos o Pacto Niterói Contra a Violência, assumimos o compromisso de enfrentar a violência de maneira estruturada, atuando sobre suas causas e não apenas sobre suas consequências. Segurança pública também se faz com prevenção, acesso a direitos e oportunidades. A Rede Mediar é parte dessa estratégia porque oferece às comunidades instrumentos para resolver conflitos antes que eles se transformem em violência. Com a renovação desta parceria, garantimos a formação e a certificação dos mediadores pelo Tribunal de Justiça e fortalecemos uma política pública que aproxima a Justiça dos cidadãos. Niterói demonstra que os municípios podem assumir um papel decisivo na prevenção da violência”, destacou.



O desembargador César Felipe Cury também apontou o caráter multiplicador do projeto: “A experiência desenvolvida em Niterói serviu como projeto-piloto e abriu caminho para a ampliação desse modelo de resolução pacífica de conflitos em outras cidades. A iniciativa demonstra como a articulação entre o Poder Judiciário e as administrações municipais pode ampliar o acesso à Justiça e contribuir para a prevenção da violência”. O ato contou ainda com a presença do secretário Executivo Felipe Peixoto, da coordenadora executiva do Pacto, Graça Raphael, dos secretários Gilson Chagas (Ordem Pública) e Felipe Ordacgy (GGIM), do coordenador da Rede Mediar, Ciro de Hollanda, e do administrador regional de Icaraí, Raphael Costa. LEIA MAIS: Foragido da Justiça é preso durante operação no Complexo do Salgueiro A cerimônia de assinatura ocorreu na sede do TJRJ, no Centro do Rio, reunindo o prefeito Rodrigo Neves, o governador interino e presidente do Tribunal, desembargador Ricardo Couto de Castro, o presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), desembargador César Felipe Cury, e o procurador-geral do município, Técio Lins e Silva. A renovação garante que o Judiciário siga responsável pela formação, certificação de novas turmas de mediadores e homologação judicial dos acordos firmados nas comunidades.Para Ricardo Couto de Castro, a experiência niteroiense demonstra a eficácia da gestão integrada na prevenção de litígios. "Como presidente do Tribunal de Justiça, sou testemunha do trabalho que vem sendo desenvolvido para evitar que os conflitos se transformem em demandas judiciais. O ideal é que a própria comunidade tenha condições de resolver seus problemas. Isso demonstra amadurecimento e capacidade de encontrar soluções. Niterói é hoje um exemplo em todos os sentidos, com uma administração que compreende a importância de integrar as questões da segurança, da saúde e do desenvolvimento social. É uma visão de gestão que vai além dos problemas imediatos e trabalha para melhorar a vida da população”, afirmou.O prefeito Rodrigo Neves enfatizou que o diálogo comunitário ataca a raiz dos problemas antes que evoluam para episódios criminais. "Quando criamos o Pacto Niterói Contra a Violência, assumimos o compromisso de enfrentar a violência de maneira estruturada, atuando sobre suas causas e não apenas sobre suas consequências. Segurança pública também se faz com prevenção, acesso a direitos e oportunidades. A Rede Mediar é parte dessa estratégia porque oferece às comunidades instrumentos para resolver conflitos antes que eles se transformem em violência. Com a renovação desta parceria, garantimos a formação e a certificação dos mediadores pelo Tribunal de Justiça e fortalecemos uma política pública que aproxima a Justiça dos cidadãos. Niterói demonstra que os municípios podem assumir um papel decisivo na prevenção da violência”, destacou.O desembargador César Felipe Cury também apontou o caráter multiplicador do projeto: “A experiência desenvolvida em Niterói serviu como projeto-piloto e abriu caminho para a ampliação desse modelo de resolução pacífica de conflitos em outras cidades. A iniciativa demonstra como a articulação entre o Poder Judiciário e as administrações municipais pode ampliar o acesso à Justiça e contribuir para a prevenção da violência”. O ato contou ainda com a presença do secretário Executivo Felipe Peixoto, da coordenadora executiva do Pacto, Graça Raphael, dos secretários Gilson Chagas (Ordem Pública) e Felipe Ordacgy (GGIM), do coordenador da Rede Mediar, Ciro de Hollanda, e do administrador regional de Icaraí, Raphael Costa.

Inspiração internacional e nova fase do Pacto até 2030

Instituída pelo Decreto Municipal nº 13.380/2019, a Rede Mediar inspirou-se nas Casas de Justicia de Medellín, na Colômbia. Em Niterói, o atendimento voluntário e imparcial auxilia moradores a resolverem impasses familiares, desavenças entre vizinhos e conflitos escolares por meio da escuta ativa, sem imposição de sentenças. Operacionalizado em parceria com a organização social Projeto Social Inspira Ações — selecionada via chamamento público —, o programa desdobra-se ainda nas frentes Mulheres pela Paz, Religiões pela Paz e Juventude pela Paz, formando multiplicadores nos bairros.



Integrante do eixo Convivência e Engajamento dos Cidadãos, a rede faz parte do Pacto Niterói Contra a Violência, política iniciada em 2018 que já recebeu mais de R$ 820 milhões em investimentos e alcançou mais de 50 mil jovens por meio de programas como Poupança Escola, Niterói Jovem EcoSocial, Aprendiz Musical e Espaços Nova Geração. Lançada em agosto deste ano, a segunda etapa do Pacto projeta ações até 2030 com cinco prioridades centrais: governança territorial, combate ao aliciamento de jovens pelo crime organizado, enfrentamento à violência contra a mulher, segurança viária e redução de roubos e furtos.