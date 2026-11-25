Niterói: novo ponto de coleta seletiva da Clin fica no bairro Santa Rosa - Divulgação/Ascom

Niterói: novo ponto de coleta seletiva da Clin fica no bairro Santa RosaDivulgação/Ascom

Publicado 25/11/2026 00:20

A rede de coleta seletiva de Niterói ganhou um novo reforço na Zona Sul da cidade. A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) instalou um novo Ponto de Entrega Voluntária (PEV) no bairro de Santa Rosa, posicionado estrategicamente no cruzamento das ruas Geraldo Martins e Cinco de Julho. Já em pleno funcionamento, o equipamento está à disposição dos moradores para o descarte correto de resíduos recicláveis, facilitando a rotina de quem busca destinar papel, plástico, vidro e metal de maneira ambientalmente adequada.





A expansão desses pontos fixos integra o pacote contínuo de investimentos da Companhia para estimular a cultura da reciclagem e ampliar o alcance dos serviços sustentáveis no município. Paralelamente aos PEVs, a empresa mantém frentes diversificadas de atuação, como o programa Clin Comunidade Sustentável, que articula educação ambiental e engajamento popular para evitar o descarte irregular nas vias públicas e prolongar a vida útil dos aterros sanitários.



Para o presidente da Clin, Acílio Borges, descentralizar as opções de entrega voluntária é essencial para consolidar a consciência ecológica entre os cidadãos. “É fundamental investir continuamente em iniciativas que incentivem a reciclagem e facilitem o descarte correto dos resíduos. Niterói é referência em limpeza urbana e coleta seletiva, e nosso objetivo é avançar cada vez mais, oferecendo à população alternativas que contribuam para uma cidade mais limpa e sustentável”, ressaltou o dirigente.



Quem circula diariamente pelo entorno já percebe os benefícios práticos da novidade. Trabalhando há 13 anos em Santa Rosa, Jarles Jorge, de 52 anos, aprovou a escolha do ponto e destacou o impacto positivo tanto para as residências quanto para o comércio local. “Vai ajudar a deixar a região cada vez mais organizada, limpa e conservada”, avaliou o trabalhador. LEIA MAIS: Clin realiza ação do Novembro Azul com foco na saúde integral do homem A expansão desses pontos fixos integra o pacote contínuo de investimentos da Companhia para estimular a cultura da reciclagem e ampliar o alcance dos serviços sustentáveis no município. Paralelamente aos PEVs, a empresa mantém frentes diversificadas de atuação, como o programa Clin Comunidade Sustentável, que articula educação ambiental e engajamento popular para evitar o descarte irregular nas vias públicas e prolongar a vida útil dos aterros sanitários.Para o presidente da Clin, Acílio Borges, descentralizar as opções de entrega voluntária é essencial para consolidar a consciência ecológica entre os cidadãos. “É fundamental investir continuamente em iniciativas que incentivem a reciclagem e facilitem o descarte correto dos resíduos. Niterói é referência em limpeza urbana e coleta seletiva, e nosso objetivo é avançar cada vez mais, oferecendo à população alternativas que contribuam para uma cidade mais limpa e sustentável”, ressaltou o dirigente.Quem circula diariamente pelo entorno já percebe os benefícios práticos da novidade. Trabalhando há 13 anos em Santa Rosa, Jarles Jorge, de 52 anos, aprovou a escolha do ponto e destacou o impacto positivo tanto para as residências quanto para o comércio local. “Vai ajudar a deixar a região cada vez mais organizada, limpa e conservada”, avaliou o trabalhador.

Liderança estadual em sustentabilidade e expansão da rede

Com a chegada da unidade de Santa Rosa, Niterói passa a contabilizar 13 Pontos de Entrega Voluntária espalhados por diferentes regiões. Essa estrutura soma-se ao serviço de coleta seletiva porta a porta — que já cobre 100% do território municipal — e aos 74 contêineres semienterrados (moloks) distribuídos em 31 localidades, sendo 33 exclusivos para materiais recicláveis secos e 41 voltados aos rejeitos orgânicos.



A consistência dessas políticas públicas reflete-se diretamente nos indicadores nacionais: pelo décimo ano seguido, Niterói lidera o ranking do Estado do Rio de Janeiro no Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), alcançando a nota 0,749. Os números operacionais também comprovam o engajamento da cidade: apenas em 2025, a Clin recolheu 6.583,14 toneladas de resíduos recicláveis, volume correspondente a 5,1% de todo o lixo coletado no município. A partir de 2026, a Companhia passou ainda a consolidar em seus balanços os materiais reaproveitados por outras empresas operantes na cidade, garantindo um monitoramento ainda mais preciso do reaproveitamento local.



Para localizar o PEV mais próximo de casa ou conferir os dias da coleta seletiva em cada rua, os moradores podem acessar o mapa interativo na aba “Como Reciclar em Niterói”, no portal oficial da Clin, ou consultar o Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo) da Prefeitura. Dúvidas e solicitações também são atendidas pelo Fale Conosco da Companhia nos telefones 0800 367 9100 e (21) 99753-1952 (com atendimento via WhatsApp).