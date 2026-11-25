Niterói: vice-prefeita, Isabel Swan, destacou que a urbanização do Preventório é compromisso do prefeito Rodrigo Neves - Divulgação/Ascom

Niterói: vice-prefeita, Isabel Swan, destacou que a urbanização do Preventório é compromisso do prefeito Rodrigo NevesDivulgação/Ascom

Publicado 25/11/2026 00:30

A comunidade do Preventório, localizada em Charitas, na Zona Sul de Niterói, começou a escrever um novo capítulo em sua história urbana neste sábado (21). Integrando o calendário oficial de entregas pelos 453 anos do município, a Prefeitura assinou a ordem de início para um amplo projeto de reurbanização da localidade. Representando o prefeito Rodrigo Neves na solenidade, a vice-prefeita Isabel Swan oficializou o arranque das intervenções, que contam com um aporte financeiro de R$ 50 milhões e prazo estimado de 12 meses para conclusão.





Durante o ato que marcou a chegada das equipes de engenharia, Isabel Swan enfatizou o simbolismo social da iniciativa e o empenho da administração municipal em levar infraestrutura completa às comunidades niteroienses. “Assinar uma obra como essa para a comunidade do Preventório nos deixa emocionados e muito felizes. A gente sabe que é possível uma entrega como essa. Hoje estamos iniciando essa obra que é compromisso do prefeito Rodrigo Neves. Somos todos apaixonados por Niterói. A gente valoriza cada entrega. Com a liderança do prefeito, a gente segue para fazer de Niterói cada vez mais próspera e mais referência”, destacou a vice-prefeita.



O escopo técnico da reestruturação prevê uma intervenção profunda na mobilidade e na segurança viária interna. As vias principais receberão pavimentação asfáltica e novas redes de drenagem pluvial, enquanto as vielas e acessos estreitos ganharão piso intertravado de concreto, drenagem superficial e instalação de corrimãos. O projeto contempla ainda a construção de calçadas adaptadas às normas de acessibilidade, modernização da iluminação pública e implantação completa de sinalização viária horizontal e vertical. LEIA MAIS: Niterói completa 453 anos de olho no futuro, sem perder as raízes Durante o ato que marcou a chegada das equipes de engenharia, Isabel Swan enfatizou o simbolismo social da iniciativa e o empenho da administração municipal em levar infraestrutura completa às comunidades niteroienses. “Assinar uma obra como essa para a comunidade do Preventório nos deixa emocionados e muito felizes. A gente sabe que é possível uma entrega como essa. Hoje estamos iniciando essa obra que é compromisso do prefeito Rodrigo Neves. Somos todos apaixonados por Niterói. A gente valoriza cada entrega. Com a liderança do prefeito, a gente segue para fazer de Niterói cada vez mais próspera e mais referência”, destacou a vice-prefeita.O escopo técnico da reestruturação prevê uma intervenção profunda na mobilidade e na segurança viária interna. As vias principais receberão pavimentação asfáltica e novas redes de drenagem pluvial, enquanto as vielas e acessos estreitos ganharão piso intertravado de concreto, drenagem superficial e instalação de corrimãos. O projeto contempla ainda a construção de calçadas adaptadas às normas de acessibilidade, modernização da iluminação pública e implantação completa de sinalização viária horizontal e vertical.

Contenção de encostas e melhorias dentro das moradias

Além de transformar a circulação diária dos moradores, a obra prioriza a segurança geotécnica da região. Abrangendo uma superfície total de 31.420 metros quadrados, o cronograma inclui serviços de contenção de encostas em nove pontos críticos do morro, empregando técnicas de engenharia como cortina atirantada, solo grampeado em concreto e aplicação de geomanta para mitigar riscos de deslizamentos durante períodos chuvosos.



Presente no lançamento, a primeira-dama de Niterói, Fernanda Neves, salientou que o investimento não se limita aos espaços coletivos, mas avançará diretamente sobre a dignidade das residências por meio do programa Vida Nova no Morro. “Vamos avançar ainda mais na qualidade de vida. São R$ 50 milhões para obras de urbanização do Preventório. É o início do Vida Nova no Morro. A qualidade de vida em Niterói tem que ser para todos os moradores da cidade. Essa obra de urbanização começa hoje e é o primeiro passo. Também vamos ter melhorias habitacionais. Vamos mudar a lógica da cidade partida. Vamos mudar a lógica de que dentro das comunidades pode ter tijolo aparente e o inacabado. As casas têm que estar bem finalizadas com qualidade e dignidade. É tempo de avançar e vamos avançar acelerado”, pontuou.



Como desdobramento direto dessa frente social, o programa Vida Nova no Morro executará serviços de acabamento residencial, incluindo reboco e pintura das fachadas e interiores das moradias, consolidando um modelo de integração urbana que une infraestrutura pesada e valorização habitacional no Preventório.