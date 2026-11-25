Niterói: vice-prefeita Isabel Swan participou da assinatura da ordem de início para obras de contenção de encostas - Divulgação/Ascom

Niterói: vice-prefeita Isabel Swan participou da assinatura da ordem de início para obras de contenção de encostas Divulgação/Ascom

Publicado 25/11/2026 00:40

A segurança geotécnica dos moradores da Zona Norte de Niterói ganhou um importante reforço. Como parte da agenda oficial de entregas em celebração aos 453 anos do município, a Prefeitura assinou a ordem de início para a execução de obras de contenção de encostas na Travessa Franklin Gonzaga, situada na comunidade da Palmeira, no bairro do Fonseca. Orçada em R$ 30 milhões, a intervenção será conduzida pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) e tem cronograma previsto de 10 meses para ser concluída.





Na cerimônia de lançamento, o prefeito Rodrigo Neves foi representado pela vice-prefeita, Isabel Swan, e pela primeira-dama, Fernanda Neves. Durante o encontro com moradores e lideranças locais, Isabel Swan ressaltou o caráter preventivo da política pública adotada pela administração municipal para antecipar riscos climáticos e proteger famílias em áreas de morro.



“O prefeito Rodrigo Neves é incansável na realização de obras de contenção de encostas. Hoje, são 60 obras de contenção em andamento. Quando fazemos obras de prevenção, como a contenção de encostas, estamos minimizando riscos. Nosso prefeito sempre aponta para uma cidade mais forte, que pensa no futuro, que antevê os cenários e que faz ações preventivas e não emergenciais”, enfatizou a vice-prefeita.



O projeto de engenharia foi dimensionado para estabilizar uma superfície de quase 3 mil metros quadrados, combinando soluções estruturais e de escoamento pluvial. Estão previstos a construção de cortina atirantada com estacas-raiz, aplicação de solo grampeado, implantação de canaletas e drenos pontuais e profundos para evitar a saturação do terreno, além da instalação de guarda-corpos e pavimentação das vias com piso intertravado. LEIA MAIS: Cidade inicia reforma do campo da Palmeira, no Fonseca Na cerimônia de lançamento, o prefeito Rodrigo Neves foi representado pela vice-prefeita, Isabel Swan, e pela primeira-dama, Fernanda Neves. Durante o encontro com moradores e lideranças locais, Isabel Swan ressaltou o caráter preventivo da política pública adotada pela administração municipal para antecipar riscos climáticos e proteger famílias em áreas de morro.“O prefeito Rodrigo Neves é incansável na realização de obras de contenção de encostas. Hoje, são 60 obras de contenção em andamento. Quando fazemos obras de prevenção, como a contenção de encostas, estamos minimizando riscos. Nosso prefeito sempre aponta para uma cidade mais forte, que pensa no futuro, que antevê os cenários e que faz ações preventivas e não emergenciais”, enfatizou a vice-prefeita.O projeto de engenharia foi dimensionado para estabilizar uma superfície de quase 3 mil metros quadrados, combinando soluções estruturais e de escoamento pluvial. Estão previstos a construção de cortina atirantada com estacas-raiz, aplicação de solo grampeado, implantação de canaletas e drenos pontuais e profundos para evitar a saturação do terreno, além da instalação de guarda-corpos e pavimentação das vias com piso intertravado.

Investimento histórico em prevenção e expansão na Zona Norte

A primeira-dama Fernanda Neves destacou que a estabilização de taludes consolidou-se como eixo inegociável da gestão municipal ao longo dos últimos anos, lembrando o compromisso assumido pela Prefeitura após tragédias climáticas que marcaram a história da cidade.



“Vamos iniciar essa obra no valor de R$ 30 milhões em contenção de encostas. Sabemos a importância da contenção de encostas. É uma prioridade do governo do prefeito Rodrigo Neves. Assumimos a Prefeitura após a tragédia do Morro do Bumba com um compromisso muito forte de que, em Niterói, ninguém mais perdesse a vida por deslizamento de terra. Em quase 14 anos, estamos chegando a R$ 2 bilhões de investimento em obras que não aparecem. Estamos investindo no que é prioridade, que é a vida das pessoas”, afirmou Fernanda Neves.



Para o administrador regional do Fonseca, Cubango e Caramujo, Andrigo de Carvalho, o início dos trabalhos na Palmeira simboliza uma conquista aguardada pela vizinhança e abre caminho para novas frentes de infraestrutura na região. “Agradeço a presença de todos e todas. Estamos lançando essa obra de contenção de encostas tão importante para a comunidade da Palmeira. Tenho certeza que outras obras virão, como na comunidade Juca Branco, também aqui no Fonseca”, projetou o gestor local.