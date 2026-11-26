Niterói: Vice-prefeita assina ordem de reforma no Morro do Céu Obras, que vão reforçar pontos estratégicos da infraestrutura e dar mais segurança aos moradores Divulgação/Ascom
A solenidade que oficializou o começo dos trabalhos reuniu ainda a primeira-dama Fernanda Neves, a secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha, o secretário de Participação Social, Octávio Ribeiro, e o subsecretário de Igualdade Racial, Oto Bahia. Durante o ato, Isabel Swan ressaltou a continuidade dos investimentos públicos voltados ao bem-estar dos moradores da região, conectando a nova obra viária a outras entregas recentes nas áreas de saúde e esporte.
“São 453 anos de Niterói e temos muitas entregas. Começamos o governo com o novo módulo do Médico de Família no Morro do Céu e fortalecemos a Bolsa Atleta, que envolve diretamente os alunos do Parque Esportivo e Social do Caramujo. Isso tudo deixa a cidade mais resiliente, mais forte. Agora assinamos a ordem de início de uma obra de pavimentação, iluminação e drenagem do Morro do Céu que vai impactar diretamente a comunidade”, celebrou a vice-prefeita.
O projeto técnico abrange toda a extensão da Rua Prefeito Viçoso Jardim, totalizando uma superfície de 9.586 metros quadrados. No local, as equipes da ION atuarão na implantação de redes de drenagem de águas pluviais para evitar alagamentos, recomposição asfáltica, instalação de meios-fios e construção de calçadas padronizadas, além da modernização e reforço do sistema de iluminação pública já instalado.
Qualidade de vida, acessibilidade e segurança viária
“Amanhã nossa cidade faz 453 anos e estamos acompanhando muitas entregas para a população. Está chegando uma nova obra que vai incluir iluminação, urbanização, pavimentação e drenagem para o Morro do Céu. A gente vem trabalhando desde o início da gestão do prefeito Rodrigo Neves para que, na nossa cidade, nossas comunidades tenham qualidade de vida e dignidade. Estamos juntos, trabalhando e garantindo o futuro das nossas crianças e dos nossos jovens”, destacou Fernanda Neves.
Com a requalificação integral da via de acesso, a expectativa da Prefeitura é proporcionar maior fluidez ao tráfego local, reduzir drasticamente os riscos de acidentes e assegurar condições adequadas de acessibilidade e mobilidade tanto para motoristas quanto para os pedestres que circulam diariamente pelo Morro do Céu.
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