Niterói: Vice-prefeita assina ordem de reforma no Morro do Céu Obras, que vão reforçar pontos estratégicos da infraestrutura e dar mais segurança aos moradores - Divulgação/Ascom

Niterói: Vice-prefeita assina ordem de reforma no Morro do Céu Obras, que vão reforçar pontos estratégicos da infraestrutura e dar mais segurança aos moradores Divulgação/Ascom

Publicado 26/11/2026 00:10

A agenda de entregas pelos 453 anos de Niterói contemplou a Zona Norte do município com o lançamento de um pacote de melhorias urbanas no Morro do Céu , localizado no bairro do Caramujo. A vice-prefeita Isabel Swan, representando o prefeito Rodrigo Neves, assinou a ordem de início para a reforma completa do principal eixo de acesso à comunidade. Executada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), a intervenção conta com aporte de R$ 4 milhões e tem prazo estipulado de oito meses para ser finalizada.





A solenidade que oficializou o começo dos trabalhos reuniu ainda a primeira-dama Fernanda Neves, a secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha, o secretário de Participação Social, Octávio Ribeiro, e o subsecretário de Igualdade Racial, Oto Bahia. Durante o ato, Isabel Swan ressaltou a continuidade dos investimentos públicos voltados ao bem-estar dos moradores da região, conectando a nova obra viária a outras entregas recentes nas áreas de saúde e esporte.



“São 453 anos de Niterói e temos muitas entregas. Começamos o governo com o novo módulo do Médico de Família no Morro do Céu e fortalecemos a Bolsa Atleta, que envolve diretamente os alunos do Parque Esportivo e Social do Caramujo. Isso tudo deixa a cidade mais resiliente, mais forte. Agora assinamos a ordem de início de uma obra de pavimentação, iluminação e drenagem do Morro do Céu que vai impactar diretamente a comunidade”, celebrou a vice-prefeita.



O projeto técnico abrange toda a extensão da Rua Prefeito Viçoso Jardim, totalizando uma superfície de 9.586 metros quadrados. No local, as equipes da ION atuarão na implantação de redes de drenagem de águas pluviais para evitar alagamentos, recomposição asfáltica, instalação de meios-fios e construção de calçadas padronizadas, além da modernização e reforço do sistema de iluminação pública já instalado. LEIA MAIS: Mulher e adolescente ficam feridos em desabamento em Niterói A solenidade que oficializou o começo dos trabalhos reuniu ainda a primeira-dama Fernanda Neves, a secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha, o secretário de Participação Social, Octávio Ribeiro, e o subsecretário de Igualdade Racial, Oto Bahia. Durante o ato, Isabel Swan ressaltou a continuidade dos investimentos públicos voltados ao bem-estar dos moradores da região, conectando a nova obra viária a outras entregas recentes nas áreas de saúde e esporte.“São 453 anos de Niterói e temos muitas entregas. Começamos o governo com o novo módulo do Médico de Família no Morro do Céu e fortalecemos a Bolsa Atleta, que envolve diretamente os alunos do Parque Esportivo e Social do Caramujo. Isso tudo deixa a cidade mais resiliente, mais forte. Agora assinamos a ordem de início de uma obra de pavimentação, iluminação e drenagem do Morro do Céu que vai impactar diretamente a comunidade”, celebrou a vice-prefeita.O projeto técnico abrange toda a extensão da Rua Prefeito Viçoso Jardim, totalizando uma superfície de 9.586 metros quadrados. No local, as equipes da ION atuarão na implantação de redes de drenagem de águas pluviais para evitar alagamentos, recomposição asfáltica, instalação de meios-fios e construção de calçadas padronizadas, além da modernização e reforço do sistema de iluminação pública já instalado.

Qualidade de vida, acessibilidade e segurança viária

Para a primeira-dama Fernanda Neves, o conjunto de melhorias urbanas reafirma o compromisso da gestão municipal em promover dignidade e equidade entre todas as regiões da cidade, garantindo ambientes mais seguros para as novas gerações.



“Amanhã nossa cidade faz 453 anos e estamos acompanhando muitas entregas para a população. Está chegando uma nova obra que vai incluir iluminação, urbanização, pavimentação e drenagem para o Morro do Céu. A gente vem trabalhando desde o início da gestão do prefeito Rodrigo Neves para que, na nossa cidade, nossas comunidades tenham qualidade de vida e dignidade. Estamos juntos, trabalhando e garantindo o futuro das nossas crianças e dos nossos jovens”, destacou Fernanda Neves.



Com a requalificação integral da via de acesso, a expectativa da Prefeitura é proporcionar maior fluidez ao tráfego local, reduzir drasticamente os riscos de acidentes e assegurar condições adequadas de acessibilidade e mobilidade tanto para motoristas quanto para os pedestres que circulam diariamente pelo Morro do Céu.