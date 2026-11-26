Niterói: durante a abordagem, um dos agentes consultou os dados da motocicleta nos sistemas de fiscalização e identificou um registro de possível clonagem - Divulgação/Ascom

Niterói: durante a abordagem, um dos agentes consultou os dados da motocicleta nos sistemas de fiscalização e identificou um registro de possível clonagemDivulgação/Ascom

Publicado 26/11/2026 00:20

Uma ação conjunta de ordenamento viário promovida pela Prefeitura de Niterói ultrapassou a rotina de fiscalização de trânsito e culminou na interceptação de uma motocicleta com indícios de clonagem. O flagrante ocorreu durante mais uma edição da Operação Motos Barulhentas, coordenada pela Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) na Estrada Francisco da Cruz Nunes, na altura do restaurante Fla-Flu, na Região Oceânica . Ao longo da blitz, 140 motociclistas foram interceptados pelas equipes, gerando um balanço de 18 autos de infração lavrados e 14 veículos removidos ao depósito público.





A descoberta da fraude veicular aconteceu no momento em que um agente de trânsito realizava a checagem minuciosa da placa e do chassi de uma das motos paradas no ponto de bloqueio. Ao cruzar as informações nos sistemas oficiais de consulta, o servidor constatou a incompatibilidade dos dados e o alerta de possível clonagem. Imediatamente, a coordenação da operação foi notificada e acionou os policiais militares que davam suporte à ação.



Diante da suspeita criminal, o veículo foi apreendido e conduzido à 79ª Delegacia de Polícia (Jurujuba), onde o caso foi formalmente registrado. Na unidade policial, o motociclista prestou depoimento ao delegado de plantão, enquanto a motocicleta permaneceu retida para passar por exame pericial e demais diligências investigativas que deverão apurar a origem real do automóvel e eventuais responsabilidades penais. LEIA MAIS: Niterói entrega escola integral no Engenho do Mato nos 453 anos A descoberta da fraude veicular aconteceu no momento em que um agente de trânsito realizava a checagem minuciosa da placa e do chassi de uma das motos paradas no ponto de bloqueio. Ao cruzar as informações nos sistemas oficiais de consulta, o servidor constatou a incompatibilidade dos dados e o alerta de possível clonagem. Imediatamente, a coordenação da operação foi notificada e acionou os policiais militares que davam suporte à ação.Diante da suspeita criminal, o veículo foi apreendido e conduzido à 79ª Delegacia de Polícia (Jurujuba), onde o caso foi formalmente registrado. Na unidade policial, o motociclista prestou depoimento ao delegado de plantão, enquanto a motocicleta permaneceu retida para passar por exame pericial e demais diligências investigativas que deverão apurar a origem real do automóvel e eventuais responsabilidades penais.

Atuação integrada contra poluição sonora e crimes no trânsito

Para o presidente da NitTrans, Nelson Godá, o desfecho da ocorrência evidencia como a presença ostensiva dos agentes nas vias públicas funciona como barreira tanto para infrações administrativas quanto para delitos mais graves. “Nosso trabalho vai além da fiscalização de irregularidades no trânsito. A Operação Motos Barulhentas também permite identificar outras situações que exigem atenção e atuação integrada das forças de segurança. Nesse caso, a atenção do agente de trânsito durante a consulta aos dados do veículo foi fundamental para identificar a suspeita de clonagem e encaminhar a ocorrência à autoridade policial. Seguiremos trabalhando para promover mais segurança viária, combater irregularidades e garantir mais tranquilidade para a população de Niterói”, enfatizou o dirigente.



Realizada de forma periódica em corredores estratégicos do município, a Operação Motos Barulhentas tem como foco principal coibir adulterações em escapamentos que geram poluição sonora excessiva, além de verificar documentação obrigatória, condições de segurança e habilitação dos condutores. Sob a coordenação da NitTrans, a força-tarefa reúne efetivos da Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito, policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e agentes dos programas Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e Segurança Presente, ampliando a sensação de ordem e sossego para moradores e comerciantes da cidade.