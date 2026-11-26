Niterói: durante a abordagem, um dos agentes consultou os dados da motocicleta nos sistemas de fiscalização e identificou um registro de possível clonagemDivulgação/Ascom
A descoberta da fraude veicular aconteceu no momento em que um agente de trânsito realizava a checagem minuciosa da placa e do chassi de uma das motos paradas no ponto de bloqueio. Ao cruzar as informações nos sistemas oficiais de consulta, o servidor constatou a incompatibilidade dos dados e o alerta de possível clonagem. Imediatamente, a coordenação da operação foi notificada e acionou os policiais militares que davam suporte à ação.
Diante da suspeita criminal, o veículo foi apreendido e conduzido à 79ª Delegacia de Polícia (Jurujuba), onde o caso foi formalmente registrado. Na unidade policial, o motociclista prestou depoimento ao delegado de plantão, enquanto a motocicleta permaneceu retida para passar por exame pericial e demais diligências investigativas que deverão apurar a origem real do automóvel e eventuais responsabilidades penais.
Atuação integrada contra poluição sonora e crimes no trânsito
Realizada de forma periódica em corredores estratégicos do município, a Operação Motos Barulhentas tem como foco principal coibir adulterações em escapamentos que geram poluição sonora excessiva, além de verificar documentação obrigatória, condições de segurança e habilitação dos condutores. Sob a coordenação da NitTrans, a força-tarefa reúne efetivos da Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito, policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e agentes dos programas Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e Segurança Presente, ampliando a sensação de ordem e sossego para moradores e comerciantes da cidade.
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