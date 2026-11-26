Niterói: primeira Cartilha Contra o Racismo no Esporte foi lançada durante o II Festival Pesc contra o Racismo no Esporte, no Parque Esportivo e Social do Caramujo - Divulgação/Ascom

Niterói: primeira Cartilha Contra o Racismo no Esporte foi lançada durante o II Festival Pesc contra o Racismo no Esporte, no Parque Esportivo e Social do CaramujoDivulgação/Ascom

Publicado 26/11/2026 00:40

A celebração pelos 453 anos de Niterói ganhou um marco histórico na promoção da igualdade racial. Durante a segunda edição do Festival Pesc contra o Racismo no Esporte, realizado no Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc), na Zona Norte, a Prefeitura lançou oficialmente a primeira Cartilha Contra o Racismo no Esporte do município. Organizado pelas subsecretarias de Promoção da Igualdade Racial e de Direitos Humanos, o evento ofereceu acesso gratuito a oficinas esportivas, atividades culturais e rodas de diálogo voltadas a crianças, jovens e famílias da região.





A solenidade reuniu a vice-prefeita Isabel Swan, representando o prefeito Rodrigo Neves, a primeira-dama Fernanda Neves, o subsecretário de Promoção da Igualdade Racial, Oto Bahia, além das atletas olímpicas Laura Amaro, Rosângela Santos e Ane Marcelle. Para Isabel Swan, o manual representa um instrumento prático de transformação social dentro e fora das quadras. “Quero parabenizar o lançamento do primeiro manual antirracista no esporte. A gente sabe que o esporte é uma ferramenta que ajuda a quebrar barreiras, gerar oportunidades e trazer um norte. No Brasil, 50% dos atletas de alto rendimento são pretos e pardos e, desse total, 15% vêm de projetos sociais como os que promovemos no Pesc. Espero que essa cartilha abra caminhos para combatermos as desigualdades e construirmos uma cidade mais justa e equilibrada”, destacou a vice-prefeita.



Desenvolvida para orientar atletas, treinadores, dirigentes, familiares e torcedores, a cartilha sistematiza diretrizes claras para reconhecer manifestações discriminatórias nos ambientes esportivos, apresentando protocolos institucionais, canais oficiais de denúncia e redes de acolhimento às vítimas. A primeira-dama Fernanda Neves sublinhou a conexão entre o guia e os resultados sociais já colhidos pelo equipamento público. “Temos muito orgulho do trabalho que a nossa equipe realiza. Cada conquista precisa ser celebrada, e nós avançamos, sim. O Pesc, que é um dos projetos do Pacto Niterói Contra a Violência, é um dos símbolos da nossa política de prevenção à violência e empoderamento. A Cartilha Contra o Racismo no Esporte é mais um motivo de orgulho para a nossa cidade. Não basta a gente falar que não é racista. Precisamos nos comprometer com a construção de uma sociedade mais justa, mais humana, em que todos estejam inseridos e tenham seus direitos plenamente garantidos e respeitados. Isso é ter cidadania”, afirmou. LEIA MAIS: Niterói completa 453 anos de olho no futuro, sem perder as raízes A solenidade reuniu a vice-prefeita Isabel Swan, representando o prefeito Rodrigo Neves, a primeira-dama Fernanda Neves, o subsecretário de Promoção da Igualdade Racial, Oto Bahia, além das atletas olímpicas Laura Amaro, Rosângela Santos e Ane Marcelle. Para Isabel Swan, o manual representa um instrumento prático de transformação social dentro e fora das quadras. “Quero parabenizar o lançamento do primeiro manual antirracista no esporte. A gente sabe que o esporte é uma ferramenta que ajuda a quebrar barreiras, gerar oportunidades e trazer um norte. No Brasil, 50% dos atletas de alto rendimento são pretos e pardos e, desse total, 15% vêm de projetos sociais como os que promovemos no Pesc. Espero que essa cartilha abra caminhos para combatermos as desigualdades e construirmos uma cidade mais justa e equilibrada”, destacou a vice-prefeita.Desenvolvida para orientar atletas, treinadores, dirigentes, familiares e torcedores, a cartilha sistematiza diretrizes claras para reconhecer manifestações discriminatórias nos ambientes esportivos, apresentando protocolos institucionais, canais oficiais de denúncia e redes de acolhimento às vítimas. A primeira-dama Fernanda Neves sublinhou a conexão entre o guia e os resultados sociais já colhidos pelo equipamento público. “Temos muito orgulho do trabalho que a nossa equipe realiza. Cada conquista precisa ser celebrada, e nós avançamos, sim. O Pesc, que é um dos projetos do Pacto Niterói Contra a Violência, é um dos símbolos da nossa política de prevenção à violência e empoderamento. A Cartilha Contra o Racismo no Esporte é mais um motivo de orgulho para a nossa cidade. Não basta a gente falar que não é racista. Precisamos nos comprometer com a construção de uma sociedade mais justa, mais humana, em que todos estejam inseridos e tenham seus direitos plenamente garantidos e respeitados. Isso é ter cidadania”, afirmou.

Letramento racial, esporte e representatividade olímpica

Ao longo do evento, o espaço esportivo converteu-se em polo de formação cidadã com a oferta de seis modalidades — wrestling, bicicross, atletismo, futebol, críquete e capoeira — combinadas a aulões de charme, street dance e oficinas de grafite e turbantes. Segundo o subsecretário Oto Bahia, a iniciativa reforça o papel preventivo do equipamento na comunidade. “Hoje é um dia muito importante porque, mais do que celebrar, estamos promovendo letramento racial pautado pela igualdade. Nós temos que falar sobre racismo e igualdade racial o ano inteiro e colocar os nossos direitos em prática. O Pesc é exemplo dessa transformação antirracista: os indicadores de violência no Caramujo tiveram redução de 70% desde a sua criação. Isso é compromisso. Que sejamos farol para continuar oferecendo acesso e oportunidades iguais”, ressaltou.



A presença de referências do esporte nacional inspirou os jovens participantes, aproximando-os da medalhista olímpica no atletismo Rosângela Santos, da arqueira olímpica Ane Marcelle e da halterofilista Laura Amaro — eleita pela quinta vez a melhor atleta do país em sua modalidade no Prêmio Brasil Olímpico de 2026. Para Laura, a postura ativa do município preenche uma lacuna urgente no cenário esportivo. “Estou especialmente feliz de participar desse lançamento! A gente não veio aqui falar apenas sobre reconhecer a existência do racismo e sobre nossas dores. Demos um passo a mais e estamos falando efetivamente sobre como combater o racismo, um debate que falta no esporte. No treinamento, a gente costuma ultrapassar o desconforto físico, psicológico e as nossas barreiras. Mas, quando essa conversa chega ao nosso apagamento, atinge a nossa existência, e isso nós não podemos aceitar. Que legal ver Niterói sendo pioneira. É justamente esse tipo de prática que faz com que as coisas mudem”, concluiu a atleta.