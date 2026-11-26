Niterói: Segunda edição da Snipe Women?s Hemisphere Cup acontece no Clube Naval Charitas e reúne velejadoras de cinco países, - Carla Alves/Ascom

Niterói: Segunda edição da Snipe Women?s Hemisphere Cup acontece no Clube Naval Charitas e reúne velejadoras de cinco países, Carla Alves/Ascom

Publicado 26/11/2026 00:50

As águas da Baía de Guanabara voltam a ser palco de uma grande competição internacional de vela nesta semana. Entre os dias 26 e 29 de novembro, Niterói sedia pela primeira vez a Snipe Women’s Hemisphere Cup, torneio continental da classe Snipe disputado exclusivamente por tripulações femininas. Com base estruturada no Clube Naval Charitas , o campeonato reúne 20 embarcações e atletas provenientes de cinco nações: Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos e Japão. Conforme estabelecido no aviso de regata, a programação esportiva contempla nove provas disputadas entre sexta-feira e domingo nas raias do lado leste da baía, nas imediações das praias de São Francisco e Icaraí.





A disputa na água promete alto nível técnico, liderada pelas atuais campeãs da competição. As argentinas Mariela Salerno e Adriana Quiroga desembarcam em Niterói para defender o título conquistado na edição de estreia, realizada em Miami, nos Estados Unidos, em 2025, quando garantiram o ouro por uma vantagem mínima de apenas um ponto após 11 regatas. Também está confirmada na raia fluminense a norte-americana Kathleen Tocke, quinta colocada no torneio inaugural, além da dupla argentina formada por Trixie Agusti e Mariana Exeni e das chilenas Marissa Maurin e Carola Court.



Do continente asiático, as japonesas Ayaka Yamazaki e Aina Hokuto cumprem uma maratona dupla na Baía de Guanabara ao longo da semana: antes de entrarem na disputa em Charitas, elas participam nos dias 24 e 25 de novembro do SSL Snipe Challenge, na Marina da Glória, evento integrado à programação da SSL Gold Cup. A mesma dobradinha será cumprida pelas brasileiras Martha Rocha e Larissa Juk. A frota nacional conta ainda com nomes experientes como Márcia MacDonald e Renata Grael, Caroline Bejar e Vivian Knight, Michelle Chevrand e Aline Herrmann, além de Paola Prada e Vitória Nunes. Na divisão júnior, destacam-se Alice Porto e Maria Klein, representantes do clube anfitrião, e as baianas Maria Moreira e Ana Dias, do Yacht Club da Bahia. Ao término do campeonato, serão laureadas as cinco melhores duplas da classificação geral — com direito ao Troféu Paola Prada para as campeãs —, bem como as três primeiras das categorias master e júnior. LEIA MAIS: Niterói recebe etapa da Copa do Mundo da Vela no aniversário da cidade A disputa na água promete alto nível técnico, liderada pelas atuais campeãs da competição. As argentinas Mariela Salerno e Adriana Quiroga desembarcam em Niterói para defender o título conquistado na edição de estreia, realizada em Miami, nos Estados Unidos, em 2025, quando garantiram o ouro por uma vantagem mínima de apenas um ponto após 11 regatas. Também está confirmada na raia fluminense a norte-americana Kathleen Tocke, quinta colocada no torneio inaugural, além da dupla argentina formada por Trixie Agusti e Mariana Exeni e das chilenas Marissa Maurin e Carola Court.Do continente asiático, as japonesas Ayaka Yamazaki e Aina Hokuto cumprem uma maratona dupla na Baía de Guanabara ao longo da semana: antes de entrarem na disputa em Charitas, elas participam nos dias 24 e 25 de novembro do SSL Snipe Challenge, na Marina da Glória, evento integrado à programação da SSL Gold Cup. A mesma dobradinha será cumprida pelas brasileiras Martha Rocha e Larissa Juk. A frota nacional conta ainda com nomes experientes como Márcia MacDonald e Renata Grael, Caroline Bejar e Vivian Knight, Michelle Chevrand e Aline Herrmann, além de Paola Prada e Vitória Nunes. Na divisão júnior, destacam-se Alice Porto e Maria Klein, representantes do clube anfitrião, e as baianas Maria Moreira e Ana Dias, do Yacht Club da Bahia. Ao término do campeonato, serão laureadas as cinco melhores duplas da classificação geral — com direito ao Troféu Paola Prada para as campeãs —, bem como as três primeiras das categorias master e júnior.

Logística colaborativa e protagonismo feminino no leme

A realização do Campeonato Estadual de Snipe no próprio Clube Naval Charitas, no fim de semana imediatamente anterior ao evento internacional, funciona como peça-chave para viabilizar a participação de atletas estrangeiras e competidoras sem barco próprio. A organização articulou um sistema solidário de empréstimo em que os proprietários mantêm suas embarcações na sede náutica após o Estadual para uso das visitantes. “A gente, por uma facilidade logística, de transporte dos barcos, pede que os proprietários que estão emprestando o barco deixem os barcos lá e as meninas podem usar. Inclusive porque tem tripulações também de fora do Brasil, então facilita para elas essa questão da logística”, detalha a velejadora Michelle Chevrand, integrante da comissão organizadora da etapa brasileira.



Cofundadora da tradicional Rio Women’s Cup, Michelle observa que o fortalecimento de regatas exclusivamente femininas tem sido decisivo para incentivar mais mulheres a assumirem o posto de timoneira — função responsável pela condução do barco, em sintonia com a proeira, que atua na regulagem da vela de proa e nas manobras. Concebida em 2025 com formato itinerante para expandir o calendário feminino da classe, a competição estreou reunindo 23 duplas de dez países e já projeta a Argentina como próxima sede em 2027.



Fora d’água, a organização preparou uma recepção acolhedora para as competidoras no Clube Naval Charitas: na sexta-feira (27) e no sábado (28), a Musa Cosméticos disponibilizará um espaço de bem-estar com spa dos pés e massagens pós-regata, enquanto a cervejaria Noi assina a confraternização oficial de sábado para atletas e acompanhantes. O evento conta com patrocínio da Prefeitura de Niterói e apoio institucional da Confederação Brasileira de Vela (CBVela).

Programação



Quinta-feira, 26 de novembro — Café da manhã de boas-vindas, regata-treino e coquetel de abertura com show de voz e violão ao pôr do sol.

Sexta-feira, 27 de novembro — Primeiro dia de regatas oficiais, com três provas previstas.

Sábado, 28 de novembro — Até três regatas e festa de confraternização com show ao vivo e DJ.

Domingo, 29 de novembro — Últimas regatas e cerimônia de premiação.



Serviço:



Snipe Women’s Hemisphere Cup 2026

Data — 26 a 29 de novembro de 2026

Sede — Clube Naval Charitas, em Niterói (RJ)

Organização — Clube Naval Charitas e SCIRA Brasil, em cooperação com a associação internacional da classe Snipe