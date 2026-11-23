Niterói: Operação Verão teve saldo positivo no último final de semanaClaudio Fernandes/Ascom
Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), o planejamento estratégico buscou equilibrar o direito ao lazer com a preservação do patrimônio coletivo. As equipes atuaram de maneira preventiva, coibindo o comércio ambulante sem licença e práticas que pudessem prejudicar a convivência harmônica entre os frequentadores. Um dos destaques no atendimento direto à população foi a distribuição de 486 pulseiras de identificação para o público infantil, medida fundamental que agilizou o reencontro de dez crianças que haviam se perdido de seus responsáveis durante o período.
Em pontos de grande concentração, como a praia de Itaipu, a fiscalização ganhou o suporte tecnológico da Divisão de Aeronaves Não Tripuladas (DANT). O uso de drones permitiu mapear ocorrências em tempo real e direcionar as patrulhas terrestres com maior agilidade. Além de orientar os visitantes sobre regras de convivência, como a proibição da permanência de animais na areia, os agentes coibiram a ação de guardadores clandestinos de veículos. Para garantir a legalidade no estacionamento público, a Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (Suten) manteve uma média diária de 50 profissionais devidamente credenciados e identificados nas vias próximas à orla oceânica.
Mobilidade e zeladoria acompanham o fluxo intenso
Paralelamente, a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) executou um esquema especial de varrição e coleta. Ao longo dos três dias de intenso movimento, os garis recolheram 8,43 toneladas de detritos descartados nas praias. A operação de limpeza foi acompanhada de ações educativas junto aos banhistas, incentivando o descarte adequado do lixo para evitar a degradação ambiental.
De acordo com o cronograma da prefeitura, a Operação Verão 2026/2027 permanecerá ativa até o mês de março, recebendo reforço operacional contínuo aos sábados, domingos e feriados. Moradores e visitantes que precisarem de auxílio ou quiserem denunciar irregularidades podem acionar o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) gratuitamente por meio do telefone 153.
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