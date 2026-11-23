Niterói: Operação Verão teve saldo positivo no último final de semana - Claudio Fernandes/Ascom

Niterói: Operação Verão teve saldo positivo no último final de semanaClaudio Fernandes/Ascom

Publicado 23/11/2026 18:36

A chegada do tempo firme, somada ao feriado e às comemorações pelo aniversário do município, impulsionou a movimentação nas areias niteroienses entre os dias 20 e 22 de novembro. Para lidar com o grande fluxo de banhistas e turistas logo na abertura da Operação Verão 2026/2027 , a administração municipal colocou nas ruas uma força-tarefa multidisciplinar. O balanço inicial divulgado pelo Executivo aponta resultados expressivos no ordenamento urbano, na fluidez viária e na zeladoria das faixas de areia tanto da Baía de Guanabara quanto da Região Oceânica.





Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), o planejamento estratégico buscou equilibrar o direito ao lazer com a preservação do patrimônio coletivo. As equipes atuaram de maneira preventiva, coibindo o comércio ambulante sem licença e práticas que pudessem prejudicar a convivência harmônica entre os frequentadores. Um dos destaques no atendimento direto à população foi a distribuição de 486 pulseiras de identificação para o público infantil, medida fundamental que agilizou o reencontro de dez crianças que haviam se perdido de seus responsáveis durante o período.



Em pontos de grande concentração, como a praia de Itaipu, a fiscalização ganhou o suporte tecnológico da Divisão de Aeronaves Não Tripuladas (DANT). O uso de drones permitiu mapear ocorrências em tempo real e direcionar as patrulhas terrestres com maior agilidade. Além de orientar os visitantes sobre regras de convivência, como a proibição da permanência de animais na areia, os agentes coibiram a ação de guardadores clandestinos de veículos. Para garantir a legalidade no estacionamento público, a Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (Suten) manteve uma média diária de 50 profissionais devidamente credenciados e identificados nas vias próximas à orla oceânica. LEIA MAIS: Niterói começa hoje sua Operação Verão com 604 agentes Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), o planejamento estratégico buscou equilibrar o direito ao lazer com a preservação do patrimônio coletivo. As equipes atuaram de maneira preventiva, coibindo o comércio ambulante sem licença e práticas que pudessem prejudicar a convivência harmônica entre os frequentadores. Um dos destaques no atendimento direto à população foi a distribuição de 486 pulseiras de identificação para o público infantil, medida fundamental que agilizou o reencontro de dez crianças que haviam se perdido de seus responsáveis durante o período.Em pontos de grande concentração, como a praia de Itaipu, a fiscalização ganhou o suporte tecnológico da Divisão de Aeronaves Não Tripuladas (DANT). O uso de drones permitiu mapear ocorrências em tempo real e direcionar as patrulhas terrestres com maior agilidade. Além de orientar os visitantes sobre regras de convivência, como a proibição da permanência de animais na areia, os agentes coibiram a ação de guardadores clandestinos de veículos. Para garantir a legalidade no estacionamento público, a Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (Suten) manteve uma média diária de 50 profissionais devidamente credenciados e identificados nas vias próximas à orla oceânica.

Mobilidade e zeladoria acompanham o fluxo intenso

O aumento expressivo no volume de visitantes exigiu intervenções rigorosas na mobilidade urbana e na limpeza pública. Agentes da NitTrans monitoraram os principais corredores de acesso aos balneários, aplicando 665 autos de infração e realizando a remoção de 47 automóveis estacionados de forma irregular. Para absorver a demanda de passageiros sem comprometer a qualidade do serviço, a autarquia também determinou o acréscimo de coletivos extras nas linhas municipais que atendem à Região Oceânica.



Paralelamente, a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) executou um esquema especial de varrição e coleta. Ao longo dos três dias de intenso movimento, os garis recolheram 8,43 toneladas de detritos descartados nas praias. A operação de limpeza foi acompanhada de ações educativas junto aos banhistas, incentivando o descarte adequado do lixo para evitar a degradação ambiental.



De acordo com o cronograma da prefeitura, a Operação Verão 2026/2027 permanecerá ativa até o mês de março, recebendo reforço operacional contínuo aos sábados, domingos e feriados. Moradores e visitantes que precisarem de auxílio ou quiserem denunciar irregularidades podem acionar o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) gratuitamente por meio do telefone 153.