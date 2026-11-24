Niterói: parques e praças da cidade passarão a ter pontos de hidrataçãoDivulgação/Ascom
Os novos equipamentos urbanos foram projetados para atender às diferentes necessidades dos frequentadores de praças, parques e calçadões. Cada estrutura contará com sistemas para o fornecimento de água filtrada tanto gelada quanto em temperatura ambiente, permitindo que pedestres, praticantes de atividades físicas e trabalhadores que atuam nas ruas possam reabastecer suas garrafas ou se refrescar rapidamente. Além do atendimento voltado ao público humano, o projeto incorpora bebedouros adaptados na base das estruturas, garantindo um espaço exclusivo e higiênico para a hidratação de animais domésticos que acompanham seus tutores nos passeios ao ar livre.
A instalação dos totens compõe um pacote mais amplo de políticas públicas estruturadas pelo Executivo local para mitigar os impactos das transformações climáticas e promover a saúde preventiva. Em dias de calor extremo, a desidratação rápida representa um risco severo, especialmente para grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas em situação de rua. Ao descentralizar o acesso à água tratada em pontos estratégicos da malha urbana, o município busca reduzir a ocorrência de mal-estar térmico e incentivar a ocupação saudável e segura dos ambientes coletivos ao longo de todo o ano.
Adaptação climática e bem-estar urbano
De acordo com os trâmites administrativos definidos pela pasta, a seleção da empresa responsável pelo fornecimento e pela montagem dos dez totens ocorrerá na modalidade de pregão eletrônico, garantindo transparência e competitividade ao processo licitatório. Assim que todas as etapas legais da contratação forem devidamente concluídas e homologadas, as equipes técnicas iniciarão o cronograma de implantação dos equipamentos nas regiões previamente mapeadas pelo planejamento urbano da cidade.
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