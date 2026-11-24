Niterói: parques e praças da cidade passarão a ter pontos de hidratação - Divulgação/Ascom

Niterói: parques e praças da cidade passarão a ter pontos de hidrataçãoDivulgação/Ascom

Publicado 24/11/2026 12:00

Diante do aumento na frequência e na intensidade das ondas de calor que atingem os centros urbanos, a administração municipal de Niterói deu um passo importante na adaptação de sua infraestrutura pública. Por intermédio da Secretaria Municipal do Clima e Sustentabilidade, a prefeitura lançou o edital voltado à compra e à implantação de dez totens de hidratação em áreas de grande circulação e convívio social. O objetivo central da iniciativa é democratizar o acesso gratuito à água potável e oferecer suporte essencial aos cidadãos durante os períodos de temperaturas extremas.





Os novos equipamentos urbanos foram projetados para atender às diferentes necessidades dos frequentadores de praças, parques e calçadões. Cada estrutura contará com sistemas para o fornecimento de água filtrada tanto gelada quanto em temperatura ambiente, permitindo que pedestres, praticantes de atividades físicas e trabalhadores que atuam nas ruas possam reabastecer suas garrafas ou se refrescar rapidamente. Além do atendimento voltado ao público humano, o projeto incorpora bebedouros adaptados na base das estruturas, garantindo um espaço exclusivo e higiênico para a hidratação de animais domésticos que acompanham seus tutores nos passeios ao ar livre.



A instalação dos totens compõe um pacote mais amplo de políticas públicas estruturadas pelo Executivo local para mitigar os impactos das transformações climáticas e promover a saúde preventiva. Em dias de calor extremo, a desidratação rápida representa um risco severo, especialmente para grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas em situação de rua. Ao descentralizar o acesso à água tratada em pontos estratégicos da malha urbana, o município busca reduzir a ocorrência de mal-estar térmico e incentivar a ocupação saudável e segura dos ambientes coletivos ao longo de todo o ano. LEIA MAIS: Niterói completa 453 anos de olho no futuro, sem perder as raízes Os novos equipamentos urbanos foram projetados para atender às diferentes necessidades dos frequentadores de praças, parques e calçadões. Cada estrutura contará com sistemas para o fornecimento de água filtrada tanto gelada quanto em temperatura ambiente, permitindo que pedestres, praticantes de atividades físicas e trabalhadores que atuam nas ruas possam reabastecer suas garrafas ou se refrescar rapidamente. Além do atendimento voltado ao público humano, o projeto incorpora bebedouros adaptados na base das estruturas, garantindo um espaço exclusivo e higiênico para a hidratação de animais domésticos que acompanham seus tutores nos passeios ao ar livre.A instalação dos totens compõe um pacote mais amplo de políticas públicas estruturadas pelo Executivo local para mitigar os impactos das transformações climáticas e promover a saúde preventiva. Em dias de calor extremo, a desidratação rápida representa um risco severo, especialmente para grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas em situação de rua. Ao descentralizar o acesso à água tratada em pontos estratégicos da malha urbana, o município busca reduzir a ocorrência de mal-estar térmico e incentivar a ocupação saudável e segura dos ambientes coletivos ao longo de todo o ano.

Adaptação climática e bem-estar urbano

Para a vice-prefeita e titular da Secretaria Municipal do Clima e Sustentabilidade, Isabel Swan, a modernização dos equipamentos urbanos é uma resposta indispensável à nova realidade ambiental vivida pelas cidades. Segundo a gestora, a atenção ao bem-estar coletivo exige ações práticas que garantam conforto térmico e dignidade aos moradores no cotidiano. Ela destaca que preparar Niterói para os desafios impostos pelo aquecimento global passa diretamente pela criação de espaços públicos mais acolhedores, inclusivos e resilientes, ressaltando que a inclusão de reservatórios para pets reforça o compromisso da gestão com o cuidado integral e a sustentabilidade.



De acordo com os trâmites administrativos definidos pela pasta, a seleção da empresa responsável pelo fornecimento e pela montagem dos dez totens ocorrerá na modalidade de pregão eletrônico, garantindo transparência e competitividade ao processo licitatório. Assim que todas as etapas legais da contratação forem devidamente concluídas e homologadas, as equipes técnicas iniciarão o cronograma de implantação dos equipamentos nas regiões previamente mapeadas pelo planejamento urbano da cidade.