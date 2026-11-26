Niterói: grupo expressa no palco a diversidade do Espaço Cultural da Grota, projeto social que oferece atividades gratuitas de ensino da música - Divulgação/Ascom

Niterói: grupo expressa no palco a diversidade do Espaço Cultural da Grota, projeto social que oferece atividades gratuitas de ensino da músicaDivulgação/Ascom

Publicado 26/11/2026 01:00

A música como instrumento de memória, resistência e representatividade dará o tom do fim de semana em Niterói. Neste domingo, dia 29 de novembro, a partir das 18h, a Orquestra da Grota sobe ao palco montado na Marina de São Francisco para apresentar o concerto especial "Ritmos e Raízes". Elaborado em homenagem ao Mês da Consciência Negra, o espetáculo tem entrada totalmente gratuita e promete emocionar o público ao unir arranjos eruditos a grandes clássicos populares, sob a condução da spalla da orquestra, Soraya Vieira.





Composta majoritariamente por instrumentistas negros, a formação leva para a beira da Baía de Guanabara o reflexo vivo da pluralidade cultural cultivada no Espaço Cultural da Grota. A instituição niteroiense é amplamente reconhecida pelo trabalho de inclusão social por meio do ensino gratuito de música. Ao democratizar o acesso à formação artística de excelência, o projeto transforma a realidade de crianças e jovens da comunidade, abrindo caminhos concretos para o desenvolvimento humano e a profissionalização no mercado cultural.



A curadoria musical do espetáculo foi cuidadosamente estruturada para exaltar o protagonismo de compositores e intérpretes negros na construção da identidade sonora do Brasil e do mundo. O roteiro transita com fluidez por diferentes décadas e vertentes musicais, trazendo à tona letras que dialogam diretamente com a luta antirracista, o orgulho ancestral e a superação social. A abertura fica por conta do samba histórico "A Voz do Morro", imortalizado por Zé Keti, estabelecendo desde os primeiros acordes a conexão entre a tradição popular e a linguagem orquestral. LEIA MAIS: Orquestra da Grota celebra 30 anos no Theatro Municipal de Niterói Composta majoritariamente por instrumentistas negros, a formação leva para a beira da Baía de Guanabara o reflexo vivo da pluralidade cultural cultivada no Espaço Cultural da Grota. A instituição niteroiense é amplamente reconhecida pelo trabalho de inclusão social por meio do ensino gratuito de música. Ao democratizar o acesso à formação artística de excelência, o projeto transforma a realidade de crianças e jovens da comunidade, abrindo caminhos concretos para o desenvolvimento humano e a profissionalização no mercado cultural.A curadoria musical do espetáculo foi cuidadosamente estruturada para exaltar o protagonismo de compositores e intérpretes negros na construção da identidade sonora do Brasil e do mundo. O roteiro transita com fluidez por diferentes décadas e vertentes musicais, trazendo à tona letras que dialogam diretamente com a luta antirracista, o orgulho ancestral e a superação social. A abertura fica por conta do samba histórico "A Voz do Morro", imortalizado por Zé Keti, estabelecendo desde os primeiros acordes a conexão entre a tradição popular e a linguagem orquestral.

Do samba de raiz ao rap contemporâneo



Ao longo da apresentação, o público será conduzido por uma verdadeira viagem sonora que quebra barreiras entre gêneros. O programa inclui a emblemática "Tributo a Martin Luther King", na interpretação marcada por Wilson Simonal, e avança pelas batidas urbanas com o "Rap da Felicidade", sucesso de Cidinho e Doca, além da força ancestral de "Canto das Três Raças", clássico eternizado na voz de Clara Nunes. O encontro de gerações também ganha destaque com a aproximação entre o soul de "Olhos Coloridos", de Sandra de Sá, e a potência pop contemporânea de "Pesadão", hit da cantora Iza.



A reta final do concerto reserva momentos de forte impacto poético e político. Os músicos interpretam o contundente "Negro Drama", hino dos Racionais MC’s, dialogando com a mensagem universal de fraternidade presente em "Heal the World", do astro internacional Michael Jackson, e com a reverência histórica de "Zumbi", obra-prima de Jorge Ben Jor. Para encerrar a noite em clima de celebração e afirmação, a orquestra executa o samba "Pra Matar Preconceito", do Grupo Arruda.



Os interessados em prestigiar o evento podem comparecer diretamente à Avenida Quintino Bocaiúva, na altura da Marina de São Francisco, ao lado do Skate Park. Como a apresentação ocorre em espaço aberto e sem cobrança de ingressos, a organização recomenda que o público chegue com antecedência para aproveitar o pôr do sol na orla antes do início da performance às 18h.