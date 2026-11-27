Niterói: mostra traz obras de 16 artistas do Coletivo Junta, com curadoria de Angelina Accetta e Bê Sancho - Divulgação/Ascom

Niterói: mostra traz obras de 16 artistas do Coletivo Junta, com curadoria de Angelina Accetta e Bê SanchoDivulgação/Ascom

Publicado 27/11/2026 00:10

Em sintonia com as celebrações pelo aniversário de Niterói , comemorado no último dia 22 de novembro, o circuito cultural da cidade ganha um convite à reflexão histórica e artística. Está em cartaz na Galeria de Arte La Salle, localizada no bairro de Santa Rosa, a exposição coletiva "Niterói Antes". A mostra reúne trabalhos inéditos e expressivos de 16 artistas integrantes do Coletivo Junta, grupo formado por ceramistas niteroienses que investigam a identidade territorial e o passado pré-colonial do município por meio da manipulação contemporânea do barro.





Com curadoria assinada por Angelina Accetta e Bê Sancho, o projeto expositivo propõe um mergulho profundo nas raízes tupinambás e na ancestralidade dos povos originários que habitavam o entorno da Baía de Guanabara muito antes da chegada dos colonizadores europeus. A escolha da cerâmica como suporte principal não é por acaso: além de ser uma das expressões materiais mais antigas da humanidade, a modelagem da argila estabelece um diálogo direto com a terra, os saberes tradicionais indígenas e os vestígios arqueológicos que ajudam a contar a verdadeira origem da região.



Ao percorrer o espaço expositivo, o visitante encontra peças que transitam entre a escultura, o objeto utilitário ressignificado e a instalação artística. As obras exploram texturas orgânicas, grafismos ancestrais, formas da fauna e flora nativas e simbologias ligadas à espiritualidade e à resistência indígena. Mais do que um resgate estético, a exposição atua como um instrumento de preservação da memória coletiva, provocando o público a repensar a história oficial da cidade e a reconhecer a permanência da herança tupinambá na cultura fluminense atual. LEIA MAIS: Niterói completa 453 anos de olho no futuro, sem perder as raízes Com curadoria assinada por Angelina Accetta e Bê Sancho, o projeto expositivo propõe um mergulho profundo nas raízes tupinambás e na ancestralidade dos povos originários que habitavam o entorno da Baía de Guanabara muito antes da chegada dos colonizadores europeus. A escolha da cerâmica como suporte principal não é por acaso: além de ser uma das expressões materiais mais antigas da humanidade, a modelagem da argila estabelece um diálogo direto com a terra, os saberes tradicionais indígenas e os vestígios arqueológicos que ajudam a contar a verdadeira origem da região.Ao percorrer o espaço expositivo, o visitante encontra peças que transitam entre a escultura, o objeto utilitário ressignificado e a instalação artística. As obras exploram texturas orgânicas, grafismos ancestrais, formas da fauna e flora nativas e simbologias ligadas à espiritualidade e à resistência indígena. Mais do que um resgate estético, a exposição atua como um instrumento de preservação da memória coletiva, provocando o público a repensar a história oficial da cidade e a reconhecer a permanência da herança tupinambá na cultura fluminense atual.

Visitação gratuita e acesso à cultura em Santa Rosa

A iniciativa também reforça o papel da Galeria de Arte La Salle como um importante polo de difusão artística e formação de público na Zona Sul de Niterói. Situado no andar térreo do campus do Unilasalle-RJ, o espaço mantém uma programação voltada para a valorização da produção visual local e o diálogo entre a academia e a comunidade. A parceria com o Coletivo Junta evidencia a vitalidade da cena de artes visuais do município, destacando criadores que mantêm ateliês ativos na própria cidade.



A exposição "Niterói Antes" permanece aberta ao público até o dia 16 de dezembro, oferecendo uma oportunidade acessível para estudantes, pesquisadores, moradores e turistas interessados em arte contemporânea e história local. A visitação acontece de segunda a sexta-feira, em horário estendido das 9h às 19h, com entrada totalmente franca.



Para conferir de perto as obras, os interessados devem se dirigir à Rua Gastão Gonçalves, número 79, em Santa Rosa. Outras informações sobre o acervo em exibição, agendamentos de visitas mediadas e a programação completa da galeria podem ser consultadas diretamente no portal oficial (galeria.unilasalle.org) ou por meio do perfil do espaço no Instagram (@galerialasalle).