Niterói: apenas 5,1% dos resíduos coletados foram destinados à coleta seletiva, o equivalente a aproximadamente 6,6 mil toneladas de materiais recicláveis Divulgação/Ascom
O cenário niteroiense ilustra um desafio estrutural compartilhado por grandes centros urbanos: a distância entre a oferta do serviço público e a efetiva reinserção dos materiais na cadeia produtiva. Especialistas apontam que o aumento nas taxas de reciclagem depende tanto da conscientização ambiental dos moradores quanto do reconhecimento financeiro e institucional dos trabalhadores que atuam na ponta da triagem.
É exatamente para discutir soluções práticas a esses entraves que acontece, entre os dias 27 e 29 de novembro, o CATAR Sudeste 2026. Sediado no Porto Maravilha, na região central do Rio de Janeiro, o evento é organizado pelo Instituto MESC (Movimento Nacional Eu Sou Catador) e vai congregar cerca de 220 profissionais da reciclagem oriundos dos quatro estados da região Sudeste: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.
Protagonismo dos catadores e políticas públicas
Entre os nomes confirmados está o de Tião Santos, empreendedor social, referência nacional na defesa da categoria e figura central do aclamado documentário Lixo Extraordinário, indicado ao Oscar em 2011. Para ele, a construção de cidades verdadeiramente sustentáveis exige o envolvimento direto dos trabalhadores nas instâncias decisórias. Segundo o ativista, é inviável planejar o futuro da gestão ambiental sem escutar ativamente quem executa a triagem e a recuperação de materiais nas ruas e galpões diariamente.
Como resultado prático dos três dias de debates, os participantes vão redigir a Carta do Sudeste. O manifesto reunirá diretrizes e reivindicações conjuntas dos quatro estados para pressionar o poder público e a iniciativa privada pela inclusão socioprodutiva da categoria nos planos municipais e estaduais de saneamento.
O CATAR Sudeste 2026 será realizado no Edifício Aqwa, situado na Avenida Oscar Niemeyer, número 2000 (11º andar), no Porto Maravilha. Mais detalhes sobre a programação e o credenciamento estão disponíveis no portal oficial do movimento (mesceusoucatador.com.br/catarsudeste).
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