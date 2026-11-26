Niterói: apenas 5,1% dos resíduos coletados foram destinados à coleta seletiva, o equivalente a aproximadamente 6,6 mil toneladas de materiais recicláveis - Divulgação/Ascom

Niterói: apenas 5,1% dos resíduos coletados foram destinados à coleta seletiva, o equivalente a aproximadamente 6,6 mil toneladas de materiais recicláveis Divulgação/Ascom

Publicado 26/11/2026 02:00

O volume diário de resíduos recolhidos em Niterói ultrapassa a marca de 700 toneladas, segundo levantamentos operacionais da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Clin) . Embora o município tenha expandido sua infraestrutura ambiental nos últimos anos — oferecendo atualmente o serviço de coleta seletiva porta a porta em todos os bairros e ampliando os pontos de entrega voluntária ao longo de 2026 —, o índice de aproveitamento ainda esbarra na baixa adesão da população à separação doméstica. De acordo com o balanço referente a 2025, apenas 5,1% do total coletado pela autarquia seguiu para a triagem reciclável, o que representa cerca de 6,6 mil toneladas recuperadas em todo o período.





O cenário niteroiense ilustra um desafio estrutural compartilhado por grandes centros urbanos: a distância entre a oferta do serviço público e a efetiva reinserção dos materiais na cadeia produtiva. Especialistas apontam que o aumento nas taxas de reciclagem depende tanto da conscientização ambiental dos moradores quanto do reconhecimento financeiro e institucional dos trabalhadores que atuam na ponta da triagem.



É exatamente para discutir soluções práticas a esses entraves que acontece, entre os dias 27 e 29 de novembro, o CATAR Sudeste 2026. Sediado no Porto Maravilha, na região central do Rio de Janeiro, o evento é organizado pelo Instituto MESC (Movimento Nacional Eu Sou Catador) e vai congregar cerca de 220 profissionais da reciclagem oriundos dos quatro estados da região Sudeste: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. LEIA MAIS: Clin realiza ação do Novembro Azul com foco na saúde integral do homem O cenário niteroiense ilustra um desafio estrutural compartilhado por grandes centros urbanos: a distância entre a oferta do serviço público e a efetiva reinserção dos materiais na cadeia produtiva. Especialistas apontam que o aumento nas taxas de reciclagem depende tanto da conscientização ambiental dos moradores quanto do reconhecimento financeiro e institucional dos trabalhadores que atuam na ponta da triagem.É exatamente para discutir soluções práticas a esses entraves que acontece, entre os dias 27 e 29 de novembro, o CATAR Sudeste 2026. Sediado no Porto Maravilha, na região central do Rio de Janeiro, o evento é organizado pelo Instituto MESC (Movimento Nacional Eu Sou Catador) e vai congregar cerca de 220 profissionais da reciclagem oriundos dos quatro estados da região Sudeste: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

Protagonismo dos catadores e políticas públicas

A agenda do encontro foi estruturada em oito painéis temáticos que abordarão pontos nevrálgicos para o setor, incluindo a atração de investimentos para cooperativas, a efetivação da logística reversa pelas indústrias, o encerramento humanizado dos lixões ainda existentes, a garantia de proteção previdenciária e o protagonismo das mulheres na gestão dos resíduos.



Entre os nomes confirmados está o de Tião Santos, empreendedor social, referência nacional na defesa da categoria e figura central do aclamado documentário Lixo Extraordinário, indicado ao Oscar em 2011. Para ele, a construção de cidades verdadeiramente sustentáveis exige o envolvimento direto dos trabalhadores nas instâncias decisórias. Segundo o ativista, é inviável planejar o futuro da gestão ambiental sem escutar ativamente quem executa a triagem e a recuperação de materiais nas ruas e galpões diariamente.



Como resultado prático dos três dias de debates, os participantes vão redigir a Carta do Sudeste. O manifesto reunirá diretrizes e reivindicações conjuntas dos quatro estados para pressionar o poder público e a iniciativa privada pela inclusão socioprodutiva da categoria nos planos municipais e estaduais de saneamento.



O CATAR Sudeste 2026 será realizado no Edifício Aqwa, situado na Avenida Oscar Niemeyer, número 2000 (11º andar), no Porto Maravilha. Mais detalhes sobre a programação e o credenciamento estão disponíveis no portal oficial do movimento (mesceusoucatador.com.br/catarsudeste).