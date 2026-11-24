Niterói: Encontro de Jornalistas do Estado do Rio de Janeiro aconteceu na Câmara dos Dirigentes Lojistas, no CentroDivulgação/Ascom
Diplomação, desafios do mercado e integração estadual
De acordo com o presidente do sindicato, Mario Sousa, o espaço foi pensado como um ambiente democrático de escuta, troca de experiências e articulação política para fortalecer a categoria em um momento considerado decisivo para o futuro da profissão. O evento contou com o apoio da Secretaria Municipal das Culturas e do vereador Leonardo Giordano, que esteve presente na abertura do encontro.
Entre os nomes que participaram da programação de debates e mesas estiveram profissionais e lideranças ligadas ao ensino e à prática jornalística, como Flávia Clemente, diretora do Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense (UFF), professora do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano e doutora em Linguística pela UFRJ; Kátia Falcão, coordenadora de curso na área de Comunicação; e
Moyses Faria, profissional com trajetória na televisão brasileira e direção de programas de grande audiência em emissoras nacionais. Foram homenageados nomes como os ex-presidentes do SJPERJ, Continentino Porto e Gilson Monteiro, além de Pinheiro Junior e, in memoriam, os jornalistas Mario Dias e Jourdan Amóra.
Fórum das Mulheres Jornalistas Fluminenses e encerramento cultural
O encerramento do encontro conta com a participação de segmentos do bloco carnavalesco Filhos da Pauta, formado por jornalistas e presidido por Sérgio Soares — agremiação que celebra 40 anos de história em 2026 —, com convidados do samba e do Carnaval, incluindo o intérprete Nego, além de mestre-sala, porta-bandeira, rainha de bateria e músicos.
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