Niterói: Encontro de Jornalistas do Estado do Rio de Janeiro aconteceu na Câmara dos Dirigentes Lojistas, no Centro - Divulgação/Ascom

Niterói: Encontro de Jornalistas do Estado do Rio de Janeiro aconteceu na Câmara dos Dirigentes Lojistas, no CentroDivulgação/Ascom

Publicado 24/11/2026 16:32 | Atualizado 24/11/2026 16:38

Aconteceu nesta terça-feira, 24 de novembro, das 9h às 14h, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Niterói, o Encontro Estadual de Jornalistas, promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro , sob a presidência de Mario Sousa.

Com entrada gratuita e aberto a profissionais da área, estudantes e demais interessados em comunicação, o evento buscou integrar representantes de diferentes regiões fluminenses e construir propostas coletivas diante das transformações do mercado e da defesa da formação profissional.

Diplomação, desafios do mercado e integração estadual

A pauta central do encontro girou em torno da exigência do diploma universitário para o exercício do jornalismo e dos caminhos para enfrentar a precarização e os desafios contemporâneos da carreira. A proposta foi a de reunir comunicadores de diversas regiões — como Região Metropolitana, Baixada Fluminense, Região Serrana, Região dos Lagos e Norte/Noroeste Fluminense — para aproximar quem atua em redações, assessorias de imprensa, universidades e veículos independentes.



De acordo com o presidente do sindicato, Mario Sousa, o espaço foi pensado como um ambiente democrático de escuta, troca de experiências e articulação política para fortalecer a categoria em um momento considerado decisivo para o futuro da profissão. O evento contou com o apoio da Secretaria Municipal das Culturas e do vereador Leonardo Giordano, que esteve presente na abertura do encontro.



Entre os nomes que participaram da programação de debates e mesas estiveram profissionais e lideranças ligadas ao ensino e à prática jornalística, como Flávia Clemente, diretora do Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense (UFF), professora do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano e doutora em Linguística pela UFRJ; Kátia Falcão, coordenadora de curso na área de Comunicação; e

Moyses Faria, profissional com trajetória na televisão brasileira e direção de programas de grande audiência em emissoras nacionais. Foram homenageados nomes como os ex-presidentes do SJPERJ, Continentino Porto e Gilson Monteiro, além de Pinheiro Junior e, in memoriam, os jornalistas Mario Dias e Jourdan Amóra.

Fórum das Mulheres Jornalistas Fluminenses e encerramento cultural



A programação também reservou destaque ao Fórum das Mulheres Jornalistas Fluminenses, voltado às vivências, desafios e ao protagonismo feminino no jornalismo e na comunicação. Estiveram na composição da mesa a jornalista e mentora Valéria Aguiar, a jornalista, escritora e pesquisadora da cultura popular Dulce Tupy, e a jornalista e mestre em Ciência Política Fátima Lacerda, com passagens por veículos da imprensa fluminense e atuação sindical.



O encerramento do encontro conta com a participação de segmentos do bloco carnavalesco Filhos da Pauta, formado por jornalistas e presidido por Sérgio Soares — agremiação que celebra 40 anos de história em 2026 —, com convidados do samba e do Carnaval, incluindo o intérprete Nego, além de mestre-sala, porta-bandeira, rainha de bateria e músicos.