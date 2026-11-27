Niterói: o Grupo Diversidade Niterói foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do município por meio da Lei nº 3.091/2014, de autoria do vereador Leonardo Giordano - Divulgação/Ascom

Niterói: o Grupo Diversidade Niterói foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do município por meio da Lei nº 3.091/2014, de autoria do vereador Leonardo GiordanoDivulgação/Ascom

Publicado 27/11/2026 02:00

A orla da Praia de Icaraí voltará a ser o ponto de encontro da diversidade, da cultura e da mobilização social neste domingo, dia 29 de novembro. A partir das 13h, Niterói recebe a histórica 20ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+, consolidada como uma das maiores manifestações populares do município em defesa dos direitos humanos. O evento reunirá ativistas, artistas, coletivos, famílias e moradores em geral para celebrar duas décadas de resistência e avanços conquistados pela comunidade na cidade.





Organizada pelo Grupo Diversidade Niterói (GDN), a edição comemorativa adota o lema "Parada da Vitória: Nossos passos vêm de longe, nossa luta é por futuro". A proposta estabelece uma ponte simbólica entre o legado dos pioneiros do movimento local e os desafios contemporâneos para a efetivação da cidadania plena. Muito além do caráter festivo e das apresentações artísticas, o ato reafirma sua vocação política como espaço democrático de visibilidade, cobrança por políticas públicas permanentes e enfrentamento direto ao preconceito.



Para o presidente do Grupo Diversidade Niterói, Vinicius Coelho, alcançar a marca de vinte edições simboliza o resultado de uma trajetória construída sem concessões fáceis. Ele ressalta que cada garantia legal e social obtida pela população LGBTQIA+ exigiu organização popular e ocupação constante do espaço público. Segundo o dirigente, celebrar a própria existência nas ruas de Niterói mantém-se como um ato essencial de afirmação política e resistência cotidiana. LEIA MAIS: Praia de Icaraí terá 17ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ Organizada pelo Grupo Diversidade Niterói (GDN), a edição comemorativa adota o lema "Parada da Vitória: Nossos passos vêm de longe, nossa luta é por futuro". A proposta estabelece uma ponte simbólica entre o legado dos pioneiros do movimento local e os desafios contemporâneos para a efetivação da cidadania plena. Muito além do caráter festivo e das apresentações artísticas, o ato reafirma sua vocação política como espaço democrático de visibilidade, cobrança por políticas públicas permanentes e enfrentamento direto ao preconceito.Para o presidente do Grupo Diversidade Niterói, Vinicius Coelho, alcançar a marca de vinte edições simboliza o resultado de uma trajetória construída sem concessões fáceis. Ele ressalta que cada garantia legal e social obtida pela população LGBTQIA+ exigiu organização popular e ocupação constante do espaço público. Segundo o dirigente, celebrar a própria existência nas ruas de Niterói mantém-se como um ato essencial de afirmação política e resistência cotidiana.

Legado institucional e pautas contemporâneas

Ao longo desses vinte anos, a mobilização em Niterói ultrapassou o calendário anual de eventos e ajudou a moldar a própria legislação municipal de proteção às minorias. O trabalho contínuo do GDN na promoção da igualdade rendeu à instituição o título de Patrimônio Cultural Imaterial de Niterói, oficializado por meio da Lei nº 3.091/2014. A norma é de autoria do vereador Leonardo Giordano, que também figura entre os fundadores da entidade e dos primeiros atos da Parada na cidade.



Na avaliação do parlamentar, a defesa das garantias individuais e coletivas da população LGBTQIA+ deve ser encarada como um dever civilizatório compartilhado por toda a sociedade e pelas instituições do Estado, e não apenas pelos grupos diretamente afetados pela discriminação. Giordano enfatiza que a democracia só se realiza de maneira integral quando todos os cidadãos têm assegurado o direito básico de viver com dignidade, segurança e liberdade.



Neste ano, o discurso em cima dos trios elétricos e nas manifestações ao longo da praia conectará o resgate histórico das primeiras passeatas a reivindicações urgentes da agenda atual. Entre as bandeiras centrais levantadas pelo Fórum da Diversidade estão o combate rigoroso à LGBTIfobia, a ampliação da rede de proteção e empregabilidade para pessoas trans, o acesso igualitário à saúde, educação e cultura, além do engajamento em pautas trabalhistas amplas, como o debate pelo fim da escala de trabalho 6x1. A expectativa da organização é transformar novamente a Praia de Icaraí em um grande corredor colorido e plural, projetando os próximos passos da luta por igualdade na região.

Serviço



20ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Niterói



Tema: Parada da Vitória: Nossos passos vêm de longe, nossa luta é por futuro



Data: 29 de novembro de 2026 (domingo)



Horário: Concentração a partir das 13h



Local: Orla da Praia de Icaraí, Niterói



Realização: Grupo Diversidade Niterói (GDN)