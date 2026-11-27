Niterói: Daniela Maia, secretária de Turismo da cidade do Rio, e André Bento, presidente da Neltur - Divulgação/Ascom

Niterói: Daniela Maia, secretária de Turismo da cidade do Rio, e André Bento, presidente da NelturDivulgação/Ascom

Publicado 27/11/2026 03:00

O avistamento de baleias e golfinhos na costa fluminense acaba de ganhar um importante marco de ordenamento ambiental e incentivo econômico. As prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói, representadas respectivamente pela Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR-RIO) e pela Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) , firmaram uma Carta de Intenção conjunta com o Instituto O Canal, gestor dos projetos Amigos da Jubarte/Jubarte.Lab e Golfinhos do Brasil. A assinatura oficializa o Projeto de Promoção do Turismo Sustentável, articulado no âmbito da Instância de Governança Regional Metropolitana (IGR) para instituir o selo Turismo de Observação de Cetáceos.





Com a expansão acelerada dos passeios náuticos nas águas compartilhadas pelos dois municípios, a iniciativa busca padronizar as boas práticas operacionais. Caberá ao Instituto O Canal capacitar, certificar e monitorar os operadores da cadeia produtiva, garantindo o cumprimento rigoroso das normas ambientais estabelecidas pelo Ibama. O protocolo visa assegurar tanto a integridade física dos turistas e tripulantes quanto o bem-estar de espécies frequentemente avistadas no litoral, como baleias-jubarte, baleias-de-bryde, botos-cinza e golfinhos-nariz-de-garrafa.



O potencial internacional da atividade já se reflete nos números levantados pelo projeto Amigos da Jubarte. Apenas nas saídas realizadas em parceria com a iniciativa, foram contabilizados 43 embarques, reunindo cerca de 400 visitantes oriundos do Brasil e de outras 18 nações. Entre os estrangeiros identificados, os turistas franceses lideram o ranking com 80 participantes, seguidos pelos brasileiros (66) e norte-americanos (27), evidenciando o forte apelo global do turismo de natureza na região. LEIA MAIS: Temporada de observação de baleias é aberta em Niterói com foco em turismo sustentável Com a expansão acelerada dos passeios náuticos nas águas compartilhadas pelos dois municípios, a iniciativa busca padronizar as boas práticas operacionais. Caberá ao Instituto O Canal capacitar, certificar e monitorar os operadores da cadeia produtiva, garantindo o cumprimento rigoroso das normas ambientais estabelecidas pelo Ibama. O protocolo visa assegurar tanto a integridade física dos turistas e tripulantes quanto o bem-estar de espécies frequentemente avistadas no litoral, como baleias-jubarte, baleias-de-bryde, botos-cinza e golfinhos-nariz-de-garrafa.O potencial internacional da atividade já se reflete nos números levantados pelo projeto Amigos da Jubarte. Apenas nas saídas realizadas em parceria com a iniciativa, foram contabilizados 43 embarques, reunindo cerca de 400 visitantes oriundos do Brasil e de outras 18 nações. Entre os estrangeiros identificados, os turistas franceses lideram o ranking com 80 participantes, seguidos pelos brasileiros (66) e norte-americanos (27), evidenciando o forte apelo global do turismo de natureza na região.

Ciência-cidadã e critérios para a certificação

Para a secretária municipal de Turismo do Rio, Daniela Maia, a união entre o poder público e entidades dedicadas à pesquisa científica fortalece o posicionamento da região como destino de ecoturismo responsável. O presidente da Neltur, André Bento, destaca que a cooperação teve início em Niterói ainda em 2022 e amadureceu ao longo da temporada de 2026 até alcançar escala metropolitana. Segundo o dirigente, conciliar geração de emprego e renda com educação ambiental e respeito à vida silvestre é o caminho para consolidar o setor de forma duradoura.



Para obter a chancela oficial, os operadores precisarão comprovar que suas embarcações estão devidamente homologadas pela Capitania dos Portos para o transporte de passageiros, além de contar com equipamentos obrigatórios de salvatagem, radiocomunicadores, sinalizadores e tripulação com documentação regularizada.



O modelo também transforma o passeio turístico em ferramenta de pesquisa por meio da chamada ciência-cidadã. Conforme explica Thiago Ferrari, diretor do Instituto O Canal, as fotografias registradas pelos próprios passageiros durante as expedições são incorporadas aos bancos de dados científicos. Como cada baleia ou golfinho possui marcas naturais exclusivas na cauda e na nadadeira dorsal, as imagens permitem aos pesquisadores catalogar indivíduos, mapear rotas migratórias e identificar ameaças ambientais em áreas de difícil acesso, convertendo cada viajante em um colaborador ativo na conservação dos oceanos.