Niterói: Blue Running foi o cenário de conquistas marcantes e estreias emocionantes no pódio - Divulgação/Ascom

Niterói: Blue Running foi o cenário de conquistas marcantes e estreias emocionantes no pódioDivulgação/Ascom

Publicado 24/11/2026 17:02

O sol forte e o clima festivo pelo aniversário de Niterói deram um brilho especial à segunda edição da Blue Running Niterói, realizada no último domingo (22). O trajeto de 5 km à beira-mar, ligando Icaraí à Boa Viagem, reuniu atletas amadores e entusiastas do esporte em uma manhã marcada tanto pelo alto desempenho quanto por exemplos emocionantes de resistência e vitalidade.





Entre os corredores que coloriram a orla, a história do casal niteroiense Sônia Maria Caliari Ferrari, de 73 anos, e Geraldo Antonio Ferrari, de 77, roubou a cena. Juntos na vida e no asfalto, eles provaram que a constância física é uma poderosa aliada do bem-estar. A disciplina de Seu Geraldo atravessa mais de quatro décadas: desde 1982, ele inicia seus treinos rigorosamente às 3h33 da madrugada — um hábito iniciado com 14 amigos, dos quais quatro seguem firmes na ativa. Ao lado de Dona Sônia, a rotina diária inclui percursos de 7 km pelas praias locais e treinos longos de até 25 km, distância equivalente a trajetos que já os levaram a pé de Niterói até Copacabana e Leblon, na capital fluminense.



Mais do que acumular quilometragem, cruzar a linha de chegada simbolizou um triunfo sobre adversidades médicas severas. Diagnosticada no passado com mieloma, um tipo de câncer, Dona Sônia encarou a atividade física como instrumento de resistência, comparecendo às sessões de quimioterapia já vestida com roupas de treino para não interromper os exercícios. Posteriormente, também superou complicações decorrentes da Covid-19 sem abandonar o estilo de vida ativo. LEIA MAIS: Niterói completa 453 anos de olho no futuro, sem perder as raízes Entre os corredores que coloriram a orla, a história do casal niteroiense Sônia Maria Caliari Ferrari, de 73 anos, e Geraldo Antonio Ferrari, de 77, roubou a cena. Juntos na vida e no asfalto, eles provaram que a constância física é uma poderosa aliada do bem-estar. A disciplina de Seu Geraldo atravessa mais de quatro décadas: desde 1982, ele inicia seus treinos rigorosamente às 3h33 da madrugada — um hábito iniciado com 14 amigos, dos quais quatro seguem firmes na ativa. Ao lado de Dona Sônia, a rotina diária inclui percursos de 7 km pelas praias locais e treinos longos de até 25 km, distância equivalente a trajetos que já os levaram a pé de Niterói até Copacabana e Leblon, na capital fluminense.Mais do que acumular quilometragem, cruzar a linha de chegada simbolizou um triunfo sobre adversidades médicas severas. Diagnosticada no passado com mieloma, um tipo de câncer, Dona Sônia encarou a atividade física como instrumento de resistência, comparecendo às sessões de quimioterapia já vestida com roupas de treino para não interromper os exercícios. Posteriormente, também superou complicações decorrentes da Covid-19 sem abandonar o estilo de vida ativo.

Estreias no topo do pódio e conexão com a economia azul

Na disputa por tempo, a prova foi palco de conquistas inéditas. Na categoria Geral Masculina, o título ficou com Yan Belangieri, de apenas 18 anos, que completou o percurso em 17min42s. Morador do distrito de Santa Clara, em Porciúncula — no Noroeste Fluminense, na divisa com Minas Gerais —, o jovem estava na cidade para o casamento de uma tia e decidiu se inscrever de última hora. Mesmo enfrentando o calor intenso da praia, bem distinto do clima serrano de sua região, garantiu seu primeiro pódio geral, seguido por Pedro Paulo do Nascimento de Souza (18min38s) e pelo atleta local Wesley Venâncio dos Santos (20min29s), que elogiou a segurança e o balizamento da prova.



Entre as mulheres, Roberta Luíza dos Santos Carvalhal, de 29 anos, conquistou pela primeira vez o lugar mais alto do pódio geral ao cravar 24 minutos exatos, batendo seu recorde pessoal ao lado de um grupo de amigos. A segunda colocação ficou com Claudia Franco Gouvea (27min26s), enquanto a moradora local Carolina Lopes (29min39s) celebrou o terceiro lugar. Iniciante na modalidade desde fevereiro de 2026 e estreante em meias maratonas em setembro, Carolina festejou a conquista inédita justamente no aniversário de sua cidade.



Com largada e chegada na Arena Blue Economy, a corrida encerrou a programação esportiva gratuita do Tomorrow.Blue Experience, que ofereceu atividades de praia entre os dias 20 e 22. Segundo Caio de Castro, CEO do iCities, o evento funciona como um aquecimento prático para o fórum Tomorrow.Blue Economy Niterói 2026, que ocorre nos dias 25 e 26 de novembro na Arena Niterói, aproximando a população dos debates sobre sustentabilidade oceânica por meio da relação histórica da cidade com o mar.