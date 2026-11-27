Niterói: última feira de adoção de pets na Região Oceânica este ano acontece no sábado, com entrada gratuita - Divulgação/Ascom

Niterói: última feira de adoção de pets na Região Oceânica este ano acontece no sábado, com entrada gratuitaDivulgação/Ascom

Publicado 27/11/2026 03:30

Moradores da Região Oceânica de Niterói que desejam aumentar a família com um novo animal de estimação terão uma oportunidade especial neste fim de semana. No próximo sábado, dia 28 de novembro, das 15h às 18h, o Shopping Multicenter Itaipu sedia a última edição de 2026 da Feira de Adoção Pet. Realizada em parceria com o Grupo Adotar é o Bicho, a iniciativa encerra um ciclo anual bem-sucedido, que já garantiu um lar definitivo para mais de 30 cães e gatos resgatados ao longo dos últimos meses.





Durante as três horas de programação, o público poderá interagir diretamente com os animais disponíveis, conhecer suas histórias de superação e conversar com as protetoras responsáveis pelo acolhimento e recuperação clínica de cada pet. A dinâmica do evento foi estruturada para promover encontros compatíveis entre o perfil comportamental dos bichos e a rotina dos futuros tutores, assegurando que a transição para o novo lar ocorra de forma tranquila e segura.



A organização enfatiza que o ato de adotar exige planejamento e comprometimento de longo prazo. Mais do que um gesto de afeto imediato, levar um animal para casa implica assumir responsabilidades financeiras e emocionais por toda a vida do pet, o que inclui alimentação adequada, vacinação, acompanhamento veterinário periódico, ambiente seguro e dedicação diária. Segundo Fernanda Campista, realizadora da feira, o impacto principal dessas campanhas reside na redução efetiva do índice de abandono nas vias públicas da cidade, sempre pautado pela guarda responsável. LEIA MAIS: Feira de Adoção Pet reforça a importância dos vínculos entre animais e suas famílias Durante as três horas de programação, o público poderá interagir diretamente com os animais disponíveis, conhecer suas histórias de superação e conversar com as protetoras responsáveis pelo acolhimento e recuperação clínica de cada pet. A dinâmica do evento foi estruturada para promover encontros compatíveis entre o perfil comportamental dos bichos e a rotina dos futuros tutores, assegurando que a transição para o novo lar ocorra de forma tranquila e segura.A organização enfatiza que o ato de adotar exige planejamento e comprometimento de longo prazo. Mais do que um gesto de afeto imediato, levar um animal para casa implica assumir responsabilidades financeiras e emocionais por toda a vida do pet, o que inclui alimentação adequada, vacinação, acompanhamento veterinário periódico, ambiente seguro e dedicação diária. Segundo Fernanda Campista, realizadora da feira, o impacto principal dessas campanhas reside na redução efetiva do índice de abandono nas vias públicas da cidade, sempre pautado pela guarda responsável.

Apoio aos protetores e castração gratuita no município

Para aqueles que não possuem disponibilidade para adotar no momento, mas desejam colaborar com a causa animal, o evento funcionará também como um ponto de mobilização solidária. Fernanda Campista destaca que os protetores independentes enfrentam custos elevados e constantes para manter os abrigos e lares temporários em funcionamento. Por isso, a campanha incentiva a doação de itens básicos de manutenção, especialmente ração e medicamentos, além do apoio na divulgação das redes de resgate. Os interessados em contribuir podem procurar a equipe organizadora no local para direcionar os suprimentos diretamente aos grupos mais necessitados.



Paralelamente às feiras de adoção, o combate à superpopulação de animais domésticos em Niterói conta com o suporte do serviço público de esterilização gratuita. Os tutores residentes no município que buscam castrar seus cães ou gatos devem realizar o cadastro por meio do aplicativo oficial Niterói Animal e acompanhar a abertura mensal de vagas, divulgada regularmente pelo perfil do Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (@ccpadniteroi).



Para utilizar o benefício municipal, além da comprovação de residência na cidade, é necessário que o animal atenda a critérios técnicos específicos: ter idade entre quatro meses e seis anos, pesar no máximo 25 quilos e não pertencer a raças braquicefálicas — caracterizadas pelo focinho achatado, como Pug, Buldogue, Shih-tzu e American Bully — devido aos riscos anestésicos inerentes a essas linhagens.

Serviço:



Feira de Adoção Pet

Data: 28 de novembro (sábado)

Horário: 15h às 18h

Local: Hall de acesso à Universidade Salgado de Oliveira, 2º piso do Multicenter

Itaipu – Região Oceânica de Niterói

Parceria: Grupo Adotar é o Bicho