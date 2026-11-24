Publicado 24/11/2026 17:27

O policial militar apontado como autor do disparo que tirou a vida do pizzaiolo e entregador Danilo Jander Francisco Alves, de 25 anos, será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A determinação partiu da Justiça durante uma audiência realizada nesta segunda-feira (23), no Fórum de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O crime aconteceu no dia 12 de setembro deste ano, no bairro de Icaraí , enquanto a vítima seguia para o trabalho.





A sessão judicial teve início às 13h30 e avançou até o começo da noite, reunindo o depoimento de testemunhas, agentes de segurança e familiares do jovem. Durante o interrogatório, o réu optou pelo direito constitucional de permanecer em silêncio. Ao proferir a sentença de pronúncia, a magistrada responsável pelo caso concluiu que existem indícios suficientes de autoria e materialidade para que o mérito seja decidido pelo conselho de sentença, composto por jurados populares. A data oficial do julgamento ainda será agendada, dependendo do cumprimento de prazos processuais e da análise de eventuais recursos impetrados pelas partes.



Um dos pontos mais sensíveis levantados durante a instrução processual foi a ausência de registros em vídeo da abordagem policial. Segundo o relato prestado pela supervisora que comandava a base do programa Niterói Presente em Icaraí à época dos fatos, nenhum dos agentes envolvidos portava câmeras corporais naquele dia. A oficial explicou em juízo que um incêndio ocorrido em fevereiro deste ano atingiu o compartimento onde os dispositivos eram armazenados, inutilizando os equipamentos de toda a equipe lotada naquela unidade. LEIA MAIS: Entregador fica em estado grave após ser baleado por policial em Niterói A sessão judicial teve início às 13h30 e avançou até o começo da noite, reunindo o depoimento de testemunhas, agentes de segurança e familiares do jovem. Durante o interrogatório, o réu optou pelo direito constitucional de permanecer em silêncio. Ao proferir a sentença de pronúncia, a magistrada responsável pelo caso concluiu que existem indícios suficientes de autoria e materialidade para que o mérito seja decidido pelo conselho de sentença, composto por jurados populares. A data oficial do julgamento ainda será agendada, dependendo do cumprimento de prazos processuais e da análise de eventuais recursos impetrados pelas partes.Um dos pontos mais sensíveis levantados durante a instrução processual foi a ausência de registros em vídeo da abordagem policial. Segundo o relato prestado pela supervisora que comandava a base do programa Niterói Presente em Icaraí à época dos fatos, nenhum dos agentes envolvidos portava câmeras corporais naquele dia. A oficial explicou em juízo que um incêndio ocorrido em fevereiro deste ano atingiu o compartimento onde os dispositivos eram armazenados, inutilizando os equipamentos de toda a equipe lotada naquela unidade.

Divergências sobre a abordagem e clamor por justiça

As circunstâncias que antecederam o disparo motivaram versões conflitantes durante a audiência. Um dos policiais militares que participaram da ação relatou que a equipe estava posicionada em motocicletas em um semáforo da Rua Mariz e Barros quando Danilo se aproximou. Conforme o depoimento do agente, o motoboy teria arrancado empinando a motocicleta assim que o sinal abriu, o que justificaria a interceptação.



A representação jurídica da família da vítima, contudo, contesta veementemente a narrativa de direção perigosa. O advogado Rodrigo Pinto argumentou que, embora a roda dianteira do veículo tenha se elevado brevemente durante a arrancada, o movimento não ultrapassou a altura de um palmo, o que não configuraria manobra arriscada. Além disso, o defensor destacou que as gravações disponíveis do local comprovam que Danilo não avançou o sinal vermelho e tampouco recebeu ordem de parada antes de ser baleado.



No âmbito da defesa do réu, o advogado Bernardo Cortez informou que solicitou a exclusão de duas qualificadoras presentes na denúncia original: perigo comum e emprego de arma de fogo de uso restrito. De acordo com o defensor, a juíza acatou o pedido apenas no que diz respeito ao armamento restrito. Indagado sobre a hipótese de tiro acidental, Cortez evitou antecipar teses, afirmando que a linha defensiva será apresentada diretamente aos jurados no plenário.



Do lado de fora e dentro da sala de audiências, o sentimento dos parentes era de dor e esperança por responsabilização. A mãe de Danilo, Débora Francisco, emocionou os presentes ao relatar as sequelas psicológicas provocadas pela perda, revelando que desenvolveu fobia social, necessita de acompanhamento psicanalítico contínuo e lida diariamente com o luto do filho caçula, de apenas cinco anos. Já o tio do entregador, Douglas Alves, avaliou a ida ao júri popular como um passo fundamental e expressou alívio com o desfecho da etapa judicial, reforçando o desejo da família de que o caso seja devidamente esclarecido e punido. O policial acusado segue preso desde a ocorrência, cuja investigação inicial foi conduzida pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).