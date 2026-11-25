Niterói: demolição das arquibancadas do Estádio Caio Martins, em Icaraí, está sendo realizada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) - Leonardo Simplício/Ascom

Niterói: demolição das arquibancadas do Estádio Caio Martins, em Icaraí, está sendo realizada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION)Leonardo Simplício/Ascom

Publicado 25/11/2026 05:05

As máquinas começaram a operar nesta terça-feira (24) no Complexo Esportivo Caio Martins, em Icaraí, marcando o avanço físico de uma das maiores intervenções de infraestrutura urbana de Niterói. A Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) deu início à demolição das antigas arquibancadas do estádio, etapa fundamental para viabilizar a implantação do Reservatório Rio Icaraí. De acordo com o cronograma estabelecido a partir da ordem de início, essa fase preliminar de desmonte estrutural terá duração estimada de 60 dias.





O empreendimento foi projetado para solucionar um gargalo histórico de drenagem urbana que castiga moradores, comerciantes e motoristas em períodos de temporais. Segundo o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, os alagamentos recorrentes nos bairros de Icaraí, Santa Rosa e no entorno do Largo do Marrão representam um transtorno acumulado por mais de cinco décadas. Ele destaca que a combinação entre o reservatório de amortecimento e a modernização das galerias pluviais multiplicará a vazão hídrica da bacia, trazendo segurança e tranquilidade para quem vive ou circula diariamente pela região.



Para minimizar os impactos imediatos na mobilidade urbana durante este primeiro estágio, a operação na Rua Presidente Backer restringe-se ao bloqueio da calçada adjacente ao canteiro de obras, mantendo o fluxo viário regular. Contudo, em uma etapa subsequente do desmonte das estruturas, o trecho correspondente da Rua Lopes Trovão precisará ser totalmente fechado ao tráfego de veículos por aproximadamente dez dias, permanecendo acessível apenas para pedestres de maneira controlada pelo passeio oposto junto aos edifícios. A data exata dessa interdição será definida em alinhamento com os órgãos de trânsito e comunicada previamente à vizinhança.



Como medida preventiva, a prefeitura promoveu reuniões informativas com escolas, hospitais, lojistas e síndicos do entorno, além de executar vistorias cautelares nos imóveis vizinhos para atestar suas condições estruturais antes do avanço das máquinas. Para esclarecimentos contínuos, a equipe de Trabalho Técnico Social da ION disponibiliza atendimento pelo telefone (21) 97106-9239, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. LEIA MAIS: Niterói inicia obras de macrodrenagem em Icaraí O empreendimento foi projetado para solucionar um gargalo histórico de drenagem urbana que castiga moradores, comerciantes e motoristas em períodos de temporais. Segundo o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, os alagamentos recorrentes nos bairros de Icaraí, Santa Rosa e no entorno do Largo do Marrão representam um transtorno acumulado por mais de cinco décadas. Ele destaca que a combinação entre o reservatório de amortecimento e a modernização das galerias pluviais multiplicará a vazão hídrica da bacia, trazendo segurança e tranquilidade para quem vive ou circula diariamente pela região.Para minimizar os impactos imediatos na mobilidade urbana durante este primeiro estágio, a operação na Rua Presidente Backer restringe-se ao bloqueio da calçada adjacente ao canteiro de obras, mantendo o fluxo viário regular. Contudo, em uma etapa subsequente do desmonte das estruturas, o trecho correspondente da Rua Lopes Trovão precisará ser totalmente fechado ao tráfego de veículos por aproximadamente dez dias, permanecendo acessível apenas para pedestres de maneira controlada pelo passeio oposto junto aos edifícios. A data exata dessa interdição será definida em alinhamento com os órgãos de trânsito e comunicada previamente à vizinhança.Como medida preventiva, a prefeitura promoveu reuniões informativas com escolas, hospitais, lojistas e síndicos do entorno, além de executar vistorias cautelares nos imóveis vizinhos para atestar suas condições estruturais antes do avanço das máquinas. Para esclarecimentos contínuos, a equipe de Trabalho Técnico Social da ION disponibiliza atendimento pelo telefone (21) 97106-9239, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Macrodrenagem, reservatório gigante e novo parque público

O projeto de engenharia vai muito além do terreno do estádio e contempla a implantação de aproximadamente seis quilômetros de novas redes de drenagem. Estão previstas galerias de grande porte, medindo cinco metros de largura por dois metros de altura, sob as ruas Presidente Backer e Lopes Trovão, somadas a obras complementares de microdrenagem no quadrilátero formado pelas ruas Paulo César, Santa Rosa, Mariz e Barros e pela Avenida Roberto Silveira, alcançando também trechos do Jardim Icaraí.



Toda a água pluvial captada por esse novo sistema será direcionada para um reservatório subterrâneo a ser escavado sob o antigo gramado do Caio Martins, em área cedida pelo Governo do Estado ao município. Com capacidade para reter temporariamente cerca de 80 milhões de litros, o piscinão controlará o despejo gradual das águas no Rio Icaraí após o recuo das marés ou o fim das tempestades, elevando em mais de dez vezes a capacidade atual de escoamento local. O contrato global tem prazo de execução de 30 meses.



Concluída a etapa subterrânea, a superfície do terreno passará por uma completa requalificação paisagística e urbanística. A administração municipal construirá sobre a laje do reservatório um novo parque público aberto à população, dotado de equipamentos esportivos, áreas de lazer, espaços de convivência e um espaço exclusivo para cães (parcão). Paralelamente, a prefeitura planeja firmar cooperação com o Executivo estadual para revitalizar o ginásio poliesportivo e o parque aquático do complexo, que seguirão sob administração do Estado.