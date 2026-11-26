Niterói: festa tem como grande ícone a Estrela de Morávia, tradicional símbolo de promessa, realização e esperançaLuciana Carneiro/Ascom
Segundo o prefeito Rodrigo Neves, o planejamento da decoração foi pensado para descentralizar as atrações e permitir que a população aproveite o clima festivo sem precisar sair de seus próprios bairros. Para o chefe do Executivo, o verdadeiro propósito do projeto vai além da estética urbana: o objetivo é estimular o convívio comunitário, promover o encontro entre vizinhos e oferecer espaços seguros e encantadores para que pais e filhos celebrem juntos a chegada do novo ano.
Um dos grandes destaques desta edição é a estreia do Horto de Itaipu no roteiro iluminado da Região Oceânica. Pela primeira vez, o espaço ambiental receberá adornos temáticos — incluindo um túnel de luzes e figuras luminosas de tulipas e borboletas — e funcionará em horário estendido durante a noite para receber os visitantes. Já em Icaraí, o tradicional Campo de São Bento volta a contar com o palco instalado sobre o lago para espetáculos musicais, além de abrigar a Casa do Papai Noel, a Confeitaria da Mamãe Noel, presépio, parquinho e estruturas gigantes vazadas, como um cogumelo de cinco metros e uma caixa de presente por onde o público poderá caminhar.
Atrações espalhadas da Zona Norte ao Centro
O roteiro festivo também contempla importantes áreas de lazer e circulação do município. Em São Francisco, a Praça do Rádio Amador será convertida em um parque temático equipado com carrossel, balanço, piso interativo de LED e uma árvore com escorregador integrado. No Centro, a Praça Arariboia receberá uma árvore natalina e um presépio tradicional, enquanto na Ponta d’Areia, a Praça Portugal Pequeno prestará homenagem à identidade local com um presépio inspirado na cultura pesqueira. Por fim, a Arena Niterói também integra o circuito com uma caixa de presente iluminada aberta à travessia dos visitantes.
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