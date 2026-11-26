Niterói: festa tem como grande ícone a Estrela de Morávia, tradicional símbolo de promessa, realização e esperança - Luciana Carneiro/Ascom

Niterói: festa tem como grande ícone a Estrela de Morávia, tradicional símbolo de promessa, realização e esperançaLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 26/11/2026 00:45

O espírito natalino vai tomar conta de praças, parques e avenidas de Niterói nas próximas semanas com a chegada do Natal Estrelado 2026. A iniciativa da Prefeitura de Niterói levará cenografias luminosas, árvores gigantes, presépios e túneis de luz a mais de 80 endereços distribuídos por todas as regiões do município. A abertura oficial do circuito está marcada para a sexta-feira, dia 4 de dezembro, coincidindo com o evento Natal na Rua, no Theatro Municipal, no Centro. Este ano, o conceito visual da celebração tem como elemento central a Estrela de Morávia, símbolo histórico associado à esperança, à promessa e à realização.





Segundo o prefeito Rodrigo Neves, o planejamento da decoração foi pensado para descentralizar as atrações e permitir que a população aproveite o clima festivo sem precisar sair de seus próprios bairros. Para o chefe do Executivo, o verdadeiro propósito do projeto vai além da estética urbana: o objetivo é estimular o convívio comunitário, promover o encontro entre vizinhos e oferecer espaços seguros e encantadores para que pais e filhos celebrem juntos a chegada do novo ano.



Um dos grandes destaques desta edição é a estreia do Horto de Itaipu no roteiro iluminado da Região Oceânica. Pela primeira vez, o espaço ambiental receberá adornos temáticos — incluindo um túnel de luzes e figuras luminosas de tulipas e borboletas — e funcionará em horário estendido durante a noite para receber os visitantes. Já em Icaraí, o tradicional Campo de São Bento volta a contar com o palco instalado sobre o lago para espetáculos musicais, além de abrigar a Casa do Papai Noel, a Confeitaria da Mamãe Noel, presépio, parquinho e estruturas gigantes vazadas, como um cogumelo de cinco metros e uma caixa de presente por onde o público poderá caminhar. LEIA MAIS: Natal 450 anos: Niterói inaugura decoração natalina sexta-feira Segundo o prefeito Rodrigo Neves, o planejamento da decoração foi pensado para descentralizar as atrações e permitir que a população aproveite o clima festivo sem precisar sair de seus próprios bairros. Para o chefe do Executivo, o verdadeiro propósito do projeto vai além da estética urbana: o objetivo é estimular o convívio comunitário, promover o encontro entre vizinhos e oferecer espaços seguros e encantadores para que pais e filhos celebrem juntos a chegada do novo ano.Um dos grandes destaques desta edição é a estreia do Horto de Itaipu no roteiro iluminado da Região Oceânica. Pela primeira vez, o espaço ambiental receberá adornos temáticos — incluindo um túnel de luzes e figuras luminosas de tulipas e borboletas — e funcionará em horário estendido durante a noite para receber os visitantes. Já em Icaraí, o tradicional Campo de São Bento volta a contar com o palco instalado sobre o lago para espetáculos musicais, além de abrigar a Casa do Papai Noel, a Confeitaria da Mamãe Noel, presépio, parquinho e estruturas gigantes vazadas, como um cogumelo de cinco metros e uma caixa de presente por onde o público poderá caminhar.

Atrações espalhadas da Zona Norte ao Centro

Na Zona Norte, o Horto do Fonseca ganhará uma ambientação lúdica completa, reunindo árvore de Natal, estação de trem, Casa e Fábrica do Papai Noel, além de projeções mapeadas na fachada histórica do Palácio Euclides da Cunha. Ainda na mesma região, o Horto do Barreto será transformado com um jardim de flores iluminadas, túnel cenográfico e a Confeitaria da Mamãe Noel.



O roteiro festivo também contempla importantes áreas de lazer e circulação do município. Em São Francisco, a Praça do Rádio Amador será convertida em um parque temático equipado com carrossel, balanço, piso interativo de LED e uma árvore com escorregador integrado. No Centro, a Praça Arariboia receberá uma árvore natalina e um presépio tradicional, enquanto na Ponta d’Areia, a Praça Portugal Pequeno prestará homenagem à identidade local com um presépio inspirado na cultura pesqueira. Por fim, a Arena Niterói também integra o circuito com uma caixa de presente iluminada aberta à travessia dos visitantes.