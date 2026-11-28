Niterói: Leo Amuedo se apresenta no Teatro da UFF em dezembroDivulgação/Ascom
O roteiro musical da noite percorre as paisagens de Itapuã, as tradições do Recôncavo Baiano, as matrizes afro-brasileiras e a simplicidade cotidiana que sempre alimentaram a inspiração do patriarca baiano. A partir dessa base histórica, o show avança pelas criações e interpretações de seus descendentes — Dori, Danilo, Nana e Alice Caymmi —, conectando o legado familiar à identidade do Brasil atual. No palco, a cantora Elisa Queirós divide a cena com Marcio Bahia (bateria), Martche (teclado), André Pinto Siqueira (violão) e Zé Luiz Maia (contrabaixo). Juntos, os instrumentistas assinam arranjos coletivos que renovam a sonoridade de clássicos como "Maracangalha", "Samba da Minha Terra", "Alegre Menina", "Rio Amazonas", "Resposta ao Tempo", "Fruta Mulher", "Caminhos do Mar", "O Bem e o Mal" e "Nem Eu".
Identidade autoral e empoderamento na sexta-feira
Foi durante o isolamento social de 2020 que a instrumentista retomou o contato íntimo com o violão, despertando uma veia compositora vigorosa após os 50 anos de idade. A nova fase a levou a aprofundar os estudos de canto e a assumir o protagonismo vocal nos palcos. No repertório do show, as letras exploram temáticas ligadas ao autoamor, ao empoderamento feminino, à busca por realizações pessoais, ao afeto romântico e à conexão profunda com a natureza e a vida no planeta.
Os ingressos para ambas as atrações já estão disponíveis para venda antecipada pela internet, por meio da plataforma ingressosuff.com.br, ou presencialmente na bilheteria do Teatro da UFF, situado na Rua Miguel de Frias, número 9, em Icaraí. Para o tributo à família Caymmi, as entradas custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia); já para o espetáculo de Tina Werneck, os valores são de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
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