Niterói: Leo Amuedo se apresenta no Teatro da UFF em dezembro - Divulgação/Ascom

Niterói: Leo Amuedo se apresenta no Teatro da UFF em dezembroDivulgação/Ascom

Publicado 28/11/2026 00:10

A música popular brasileira em suas mais diversas vertentes abrirá o calendário cultural de dezembro no Teatro da UFF , localizado em Icaraí, Niterói. Nos dias 3 e 4 do próximo mês, o palco universitário recebe duas apresentações que celebram tanto a memória afetiva dos grandes clássicos nacionais quanto a força da produção autoral contemporânea. A agenda começa na quinta-feira (3), às 19h, com o espetáculo "Tributo à Família Caymmi", conduzido por um quinteto de músicos experientes que propõe uma imersão poética e sonora na obra iniciada por Dorival Caymmi.





O roteiro musical da noite percorre as paisagens de Itapuã, as tradições do Recôncavo Baiano, as matrizes afro-brasileiras e a simplicidade cotidiana que sempre alimentaram a inspiração do patriarca baiano. A partir dessa base histórica, o show avança pelas criações e interpretações de seus descendentes — Dori, Danilo, Nana e Alice Caymmi —, conectando o legado familiar à identidade do Brasil atual. No palco, a cantora Elisa Queirós divide a cena com Marcio Bahia (bateria), Martche (teclado), André Pinto Siqueira (violão) e Zé Luiz Maia (contrabaixo). Juntos, os instrumentistas assinam arranjos coletivos que renovam a sonoridade de clássicos como "Maracangalha", "Samba da Minha Terra", "Alegre Menina", "Rio Amazonas", "Resposta ao Tempo", "Fruta Mulher", "Caminhos do Mar", "O Bem e o Mal" e "Nem Eu". LEIA MAIS: Comédia As artimanhas de Molière volta ao Teatro da UFF em Niterói O roteiro musical da noite percorre as paisagens de Itapuã, as tradições do Recôncavo Baiano, as matrizes afro-brasileiras e a simplicidade cotidiana que sempre alimentaram a inspiração do patriarca baiano. A partir dessa base histórica, o show avança pelas criações e interpretações de seus descendentes — Dori, Danilo, Nana e Alice Caymmi —, conectando o legado familiar à identidade do Brasil atual. No palco, a cantora Elisa Queirós divide a cena com Marcio Bahia (bateria), Martche (teclado), André Pinto Siqueira (violão) e Zé Luiz Maia (contrabaixo). Juntos, os instrumentistas assinam arranjos coletivos que renovam a sonoridade de clássicos como "Maracangalha", "Samba da Minha Terra", "Alegre Menina", "Rio Amazonas", "Resposta ao Tempo", "Fruta Mulher", "Caminhos do Mar", "O Bem e o Mal" e "Nem Eu".

Identidade autoral e empoderamento na sexta-feira

Dando sequência à programação, na sexta-feira (4), às 20h, é a vez de Tina Werneck subir ao palco para apresentar ao público as faixas de seu primeiro disco cheio, "Cheguei Tinindo", lançado oficialmente em agosto de 2026. O álbum consolida uma trajetória de seis anos desde a divulgação de seu primeiro single e marca uma virada artística significativa na carreira da musicista. Integrante do naipe de violas da Orquestra Sinfônica Nacional da UFF desde 2004, Tina acumula uma bagagem eclética que transita pelo violão clássico, canto coral, rock progressivo, choro, Clube da Esquina, Tom Jobim e pelas parcerias de Pat Metheny com Naná Vasconcelos.



Foi durante o isolamento social de 2020 que a instrumentista retomou o contato íntimo com o violão, despertando uma veia compositora vigorosa após os 50 anos de idade. A nova fase a levou a aprofundar os estudos de canto e a assumir o protagonismo vocal nos palcos. No repertório do show, as letras exploram temáticas ligadas ao autoamor, ao empoderamento feminino, à busca por realizações pessoais, ao afeto romântico e à conexão profunda com a natureza e a vida no planeta.



Os ingressos para ambas as atrações já estão disponíveis para venda antecipada pela internet, por meio da plataforma ingressosuff.com.br, ou presencialmente na bilheteria do Teatro da UFF, situado na Rua Miguel de Frias, número 9, em Icaraí. Para o tributo à família Caymmi, as entradas custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia); já para o espetáculo de Tina Werneck, os valores são de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).