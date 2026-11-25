Niterói: iniciativa integra ações do Poupança Escola e faz parte do eixo prevenção do Pacto Niterói Contra Violência - Divulgação/Ascom

Niterói: iniciativa integra ações do Poupança Escola e faz parte do eixo prevenção do Pacto Niterói Contra ViolênciaDivulgação/Ascom

Publicado 25/11/2026 05:36

A tarde desta terça-feira (24) foi marcada pela celebração de conquistas e novas perspectivas para a juventude niteroiense. O auditório da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF), no campus do Gragoatá, sediou o quarto e último encontro da edição 2026 do projeto "Quem sabe de mim sou eu". A iniciativa reuniu 106 estudantes matriculados em nove unidades da rede pública de ensino da cidade, encerrando um ciclo de atividades voltadas ao desenvolvimento pessoal, cultural e acadêmico dos participantes.





Fruto de uma parceria institucional entre a Prefeitura de Niterói — por meio da Secretaria de Governo — e a UFF, o projeto atua como uma ação complementar do programa Poupança Escola e integra o eixo de prevenção do Pacto Niterói Contra Violência. O propósito central é fortalecer a autoestima dos adolescentes, estimular o protagonismo juvenil e romper barreiras simbólicas, aproximando o cotidiano da escola pública ao ambiente universitário.



Segundo Ana Vieira, subsecretária municipal de Governo e gerente do Poupança Escola, a atividade extracurricular provoca os jovens a realizarem uma investigação crítica sobre suas próprias histórias, questionando suas origens, o momento atual e os caminhos futuros. Ao longo dos encontros realizados no campus, os alunos participaram de oficinas de cidadania, comunicação e identidade, utilizando linguagens artísticas como fotografia, música e produção audiovisual para expressar suas vivências por meio da escuta ativa e da troca coletiva. LEIA MAIS: Niterói entrega escola integral no Engenho do Mato nos 453 anos Fruto de uma parceria institucional entre a Prefeitura de Niterói — por meio da Secretaria de Governo — e a UFF, o projeto atua como uma ação complementar do programa Poupança Escola e integra o eixo de prevenção do Pacto Niterói Contra Violência. O propósito central é fortalecer a autoestima dos adolescentes, estimular o protagonismo juvenil e romper barreiras simbólicas, aproximando o cotidiano da escola pública ao ambiente universitário.Segundo Ana Vieira, subsecretária municipal de Governo e gerente do Poupança Escola, a atividade extracurricular provoca os jovens a realizarem uma investigação crítica sobre suas próprias histórias, questionando suas origens, o momento atual e os caminhos futuros. Ao longo dos encontros realizados no campus, os alunos participaram de oficinas de cidadania, comunicação e identidade, utilizando linguagens artísticas como fotografia, música e produção audiovisual para expressar suas vivências por meio da escuta ativa e da troca coletiva.

Transformação social e relatos de superação

Para Carla Tavares, coordenadora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, o contato direto com a turma revela uma multiplicidade de talentos e futuros viáveis que florescem quando o poder público garante oportunidades concretas de acesso. Na mesma linha, o coordenador do projeto, Kleber Mendonça, destacou que a solenidade de encerramento ultrapassa a formalidade burocrática, simbolizando um rito de passagem em que a palavra se converte em instrumento de poder e o certificado recebido funciona como o primeiro passo rumo à graduação superior.



Durante o evento, os próprios estudantes compartilharam como a experiência impactou seus planos de vida. Aluno do Colégio Estadual Macedo Soares, Kerlyn Silva, de 17 anos, encontrou no projeto um novo impulso para perseguir sua vocação artística. Após se apresentar na cerimônia, o jovem revelou o plano de cursar Educação Física e construir carreira no balé clássico, no jazz e na dança contemporânea, alimentando o sonho de atuar profissionalmente nos Estados Unidos e incentivando outros adolescentes a não desistirem de seus objetivos diante das adversidades sociais.



Já Mariana Lacerda, também de 17 anos e estudante do Liceu Nilo Peçanha, emocionou a plateia ao declamar um poema autoral escrito especialmente para a ocasião. A jovem relatou que, inicialmente, sentiu vontade de desistir por não ter afinidade com os colegas da própria escola que integravam o grupo. Contudo, o acolhimento dos professores e a dinâmica das oficinas transformaram sua visão, permitindo momentos de alegria, empatia diante de relatos difíceis e a consolidação de sua própria autonomia.