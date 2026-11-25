Niterói: cidade tem na economia azul um dos caminhos para a diversificação de suas atividades econômicasNiterói
A solenidade de abertura evidenciou o peso institucional da iniciativa, contando com a presença da vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan — representando o prefeito Rodrigo Neves —, além do presidente do Conselho do Grupo iCities, Beto Marcelino; da presidente do Conselho do World Ocean Council (WOC), Colleen Martin; da delegada do Governo da Catalunha no Brasil, Paula Mèlich; e do diretor-adjunto do Smart City Expo World Congress, da Fira Barcelona, Álvaro Fernández Traid.
Para Niterói, cuja trajetória socioeconômica é indissociável da Baía de Guanabara, a chamada economia azul representa um eixo vital para a diversificação produtiva, a geração de empregos qualificados e a preservação ambiental. Durante o painel inaugural, Isabel Swan lembrou que o município acaba de celebrar seus 453 anos mantendo o mar como elemento central de sua identidade. A vice-prefeita enfatizou que, além de incentivar os esportes náuticos e a ocupação saudável da orla, a gestão trabalha para robustecer o cluster naval e os estaleiros locais, segmento estratégico que hoje sustenta cerca de 30 mil postos de trabalho na cidade.
Inovação tecnológica e cooperação entre cidades costeiras
Na avaliação do secretário Executivo de Niterói, Felipe Peixoto, o município assume uma posição de vanguarda no cenário nacional ao liderar a discussão sobre como explorar as riquezas do mar garantindo rigoroso equilíbrio ecológico. Esse alinhamento ficou evidente na agenda técnica do primeiro dia, marcada pelo painel "Transformando o Potencial Marinho em Soluções Azuis Escaláveis", que contou com a participação do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Luiz Paulino, debatendo incentivos ao empreendedorismo científico e atração de capital para startups oceânicas.
Complementando os debates desta quarta-feira, Felipe Peixoto integrou ainda a mesa "Mercocidades pelas Águas: Cidades Costeiras e a Economia Azul". O encontro promoveu o compartilhamento de políticas públicas entre municípios litorâneos sul-americanos, abordando a requalificação urbanística das frentes marítimas, a resiliência climática e o fomento ao turismo sustentável como motores de prosperidade para as próximas décadas.
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