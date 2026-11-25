Niterói: cidade tem na economia azul um dos caminhos para a diversificação de suas atividades econômicas - Niterói

Niterói: cidade tem na economia azul um dos caminhos para a diversificação de suas atividades econômicasNiterói

Publicado 25/11/2026 16:28

Conectadas pelo Oceano Atlântico e por vocações históricas ligadas às águas, Niterói e Barcelona estreitam novamente seus laços estratégicos por meio da terceira edição do Tomorrow.Blue Economy . Iniciado nesta quarta-feira (25), na Arena Niterói, o congresso e feira internacional segue até quinta-feira (26), reunindo gestores públicos, cientistas, investidores e lideranças empresariais do Brasil e do exterior. O objetivo central do encontro é traçar diretrizes práticas para impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável a partir do uso responsável dos recursos oceânicos.





A solenidade de abertura evidenciou o peso institucional da iniciativa, contando com a presença da vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan — representando o prefeito Rodrigo Neves —, além do presidente do Conselho do Grupo iCities, Beto Marcelino; da presidente do Conselho do World Ocean Council (WOC), Colleen Martin; da delegada do Governo da Catalunha no Brasil, Paula Mèlich; e do diretor-adjunto do Smart City Expo World Congress, da Fira Barcelona, Álvaro Fernández Traid.



Para Niterói, cuja trajetória socioeconômica é indissociável da Baía de Guanabara, a chamada economia azul representa um eixo vital para a diversificação produtiva, a geração de empregos qualificados e a preservação ambiental. Durante o painel inaugural, Isabel Swan lembrou que o município acaba de celebrar seus 453 anos mantendo o mar como elemento central de sua identidade. A vice-prefeita enfatizou que, além de incentivar os esportes náuticos e a ocupação saudável da orla, a gestão trabalha para robustecer o cluster naval e os estaleiros locais, segmento estratégico que hoje sustenta cerca de 30 mil postos de trabalho na cidade. LEIA MAIS: Tomorrow.Blue Economy debate o futuro dos oceanos na Arena Niterói A solenidade de abertura evidenciou o peso institucional da iniciativa, contando com a presença da vice-prefeita de Niterói, Isabel Swan — representando o prefeito Rodrigo Neves —, além do presidente do Conselho do Grupo iCities, Beto Marcelino; da presidente do Conselho do World Ocean Council (WOC), Colleen Martin; da delegada do Governo da Catalunha no Brasil, Paula Mèlich; e do diretor-adjunto do Smart City Expo World Congress, da Fira Barcelona, Álvaro Fernández Traid.Para Niterói, cuja trajetória socioeconômica é indissociável da Baía de Guanabara, a chamada economia azul representa um eixo vital para a diversificação produtiva, a geração de empregos qualificados e a preservação ambiental. Durante o painel inaugural, Isabel Swan lembrou que o município acaba de celebrar seus 453 anos mantendo o mar como elemento central de sua identidade. A vice-prefeita enfatizou que, além de incentivar os esportes náuticos e a ocupação saudável da orla, a gestão trabalha para robustecer o cluster naval e os estaleiros locais, segmento estratégico que hoje sustenta cerca de 30 mil postos de trabalho na cidade.

Inovação tecnológica e cooperação entre cidades costeiras

Fruto da aliança consolidada com a Fira Barcelona, o evento ultrapassa o formato tradicional de conferência e atua como uma vitrine para negócios e intercâmbio de soluções em transição energética e biotecnologia marinha. Segundo Beto Marcelino, presidente do Conselho do Grupo iCities, a plataforma foi desenhada para gerar conexões reais, lançar projetos inovadores e projetar internacionalmente a tradição de Niterói na pesca, na construção naval e na formação de atletas olímpicos.



Na avaliação do secretário Executivo de Niterói, Felipe Peixoto, o município assume uma posição de vanguarda no cenário nacional ao liderar a discussão sobre como explorar as riquezas do mar garantindo rigoroso equilíbrio ecológico. Esse alinhamento ficou evidente na agenda técnica do primeiro dia, marcada pelo painel "Transformando o Potencial Marinho em Soluções Azuis Escaláveis", que contou com a participação do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Luiz Paulino, debatendo incentivos ao empreendedorismo científico e atração de capital para startups oceânicas.



Complementando os debates desta quarta-feira, Felipe Peixoto integrou ainda a mesa "Mercocidades pelas Águas: Cidades Costeiras e a Economia Azul". O encontro promoveu o compartilhamento de políticas públicas entre municípios litorâneos sul-americanos, abordando a requalificação urbanística das frentes marítimas, a resiliência climática e o fomento ao turismo sustentável como motores de prosperidade para as próximas décadas.