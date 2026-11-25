Niterói: evento Miss Oratória nasce com a proposta de conectar pessoas, instituições, profissionais, empreendedores e projetos sociaisDivulgação/Ascom
À frente da concepção do festival está Bianca Areias, moradora da Região Oceânica de Niterói de 44 anos. Formada em Propaganda e Marketing, designer de interiores e mãe de uma jovem de 16 anos, Bianca conquistou neste ano o título de Miss Brasil Curvy Celebrity Universe Internacional 2026. Para ela, a representatividade proporcionada pelos concursos de beleza vai muito além do glamour estético: trata-se de reconhecer a própria potência, exercer a liberdade e transformar a visibilidade em um instrumento concreto de transformação social.
A programação foi desenhada para acolher famílias inteiras, oferecendo ambientes segmentados como o Espaço Mulher — voltado a práticas de bem-estar, dança e círculos de leitura — e um Espaço Kids dedicado ao lazer infantil. No campo da capacitação e da cidadania, o público poderá acompanhar uma palestra sobre gestão e empreendedorismo ministrada por Juliana Ventura, coordenadora regional do Sebrae Leste Fluminense, além de uma roda de conversa promovida pela OAB Niterói. A agenda conta ainda com a participação do projeto Respeitar e Amar, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer — trazendo atletas e medalhistas paralímpicos — e do sarau literário "Um Brinde à Poesia", em homenagem ao escritor Fernando Pessoa.
Negócios locais e impacto comunitário
A realização do festival conta com o apoio institucional da presidência da Câmara Municipal de Niterói. O vereador Milton Carlos Cal elogiou a parceria entre a organização e o Clube Português, ressaltando que o evento cria um ambiente seguro e acolhedor para que os moradores antecipem suas compras natalinas enquanto prestigiam talentos da própria cidade. O parlamentar destacou ainda o forte caráter inclusivo da iniciativa, que dedica atenção especial às mães atípicas, à igualdade racial, ao letramento, ao combate à violência doméstica e à valorização da diversidade étnica e geracional.
Serviço:
Evento: Festival Miss Oratória
Data: 5 de dezembro de 2026
Horário: 10h às 17h
Local: Clube Português de Niterói
Endereço: Rua Professor Lara Vilela, 176, no bairro Ingá - Niterói/RJ.
Idealização: Bianca Areias e Marcela da Glória
Entrada: Beneficente, com ingresso pelo Sympla ou doação de 1 kg de alimento não perecível ou um brinquedo para a campanha Natal Lilás.
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