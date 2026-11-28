Niterói: evento, no Clube Naval Charitas, destaca o protagonismo feminino na vela - Divulgação/Ascom

Niterói: evento, no Clube Naval Charitas, destaca o protagonismo feminino na velaDivulgação/Ascom

Publicado 28/11/2026 03:00

As águas da Baía de Guanabara voltam a ser palco de grandes disputas náuticas nesta semana. A partir desta quinta-feira (26), Niterói sedia a segunda edição da Snipe Women’s Hemisphere Cup, torneio internacional de vela exclusivamente feminino que reunirá 20 duplas vindas do Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos e Japão. Com base no Clube Naval Charitas , a competição prossegue até domingo (29), contando com o suporte institucional da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).





O campeonato promove o encontro de diferentes gerações de velejadoras na tradicional classe Snipe, fomentando o intercâmbio técnico e consolidando o espaço das mulheres na modalidade. O nível competitivo promete ser elevado: as argentinas Mariela Salerno e Adriana Quiroga, campeãs da edição inaugural disputada em Miami, em 2025, desembarcam na cidade para defender o título.



A frota internacional conta ainda com nomes de peso, como a norte-americana Kathleen Tocke, quinta colocada no ano passado, a dupla argentina Trixie Agusti e Mariana Exeni, e as chilenas Marissa Maurin e Carola Court. Do continente asiático, as japonesas Ayaka Yamazaki e Aina Hokuto participam da disputa logo após integrarem o SSL Snipe Challenge, na Marina da Glória, mesma jornada dupla encarada pelas brasileiras Martha Rocha e Larissa Juk.



Representando o Brasil em casa, destacam-se parcerias experientes como Márcia MacDonald e Renata Grael, Caroline Bejar e Vivian Knight, Michelle Chevrand e Aline Herrmann, além de Paola Prada e Vitória Nunes. Na divisão júnior, o público acompanhará talentos promissores como Alice Porto e Maria Klein, anfitriãs do Clube Naval Charitas, e as baianas Maria Moreira e Ana Dias, do Yacht Club da Bahia. LEIA MAIS: Niterói recebe etapa da Copa do Mundo da Vela no aniversário da cidade O campeonato promove o encontro de diferentes gerações de velejadoras na tradicional classe Snipe, fomentando o intercâmbio técnico e consolidando o espaço das mulheres na modalidade. O nível competitivo promete ser elevado: as argentinas Mariela Salerno e Adriana Quiroga, campeãs da edição inaugural disputada em Miami, em 2025, desembarcam na cidade para defender o título.A frota internacional conta ainda com nomes de peso, como a norte-americana Kathleen Tocke, quinta colocada no ano passado, a dupla argentina Trixie Agusti e Mariana Exeni, e as chilenas Marissa Maurin e Carola Court. Do continente asiático, as japonesas Ayaka Yamazaki e Aina Hokuto participam da disputa logo após integrarem o SSL Snipe Challenge, na Marina da Glória, mesma jornada dupla encarada pelas brasileiras Martha Rocha e Larissa Juk.Representando o Brasil em casa, destacam-se parcerias experientes como Márcia MacDonald e Renata Grael, Caroline Bejar e Vivian Knight, Michelle Chevrand e Aline Herrmann, além de Paola Prada e Vitória Nunes. Na divisão júnior, o público acompanhará talentos promissores como Alice Porto e Maria Klein, anfitriãs do Clube Naval Charitas, e as baianas Maria Moreira e Ana Dias, do Yacht Club da Bahia.

Logística colaborativa e programação nas águas

Para viabilizar a vinda de delegações estrangeiras e atletas sem embarcação própria, a organização aproveitou o calendário local. A disputa do Campeonato Estadual de Snipe no mesmo clube, no fim de semana anterior, permitiu uma rede de empréstimo de barcos. "A gente, por uma facilidade logística, de transporte dos barcos, pede que os proprietários que estão emprestando o barco deixem os barcos lá e as meninas podem usar. Inclusive porque tem tripulações também de fora do Brasil, então facilita para elas essa questão da logística", detalha Michelle Chevrand, velejadora, cofundadora da Rio Women’s Cup e uma das organizadoras da etapa brasileira.



Na classe Snipe, o entrosamento é fundamental, já que cada embarcação é conduzida por uma timoneira no leme e uma proeira encarregada das manobras e do ajuste da vela dianteira. Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, sediar o evento reforça a vocação náutica da cidade. “É muito importante apoiar iniciativas que ampliem a participação das mulheres no esporte e valorizem seu protagonismo. Niterói tem uma forte tradição na vela e receber uma competição internacional exclusivamente feminina é também uma oportunidade de incentivar, dar visibilidade e fortalecer a presença feminina nesse universo. Queremos que o esporte seja cada vez mais um espaço de oportunidades, representatividade e conquistas para as mulheres”, ressaltou.



Idealizada em 2025 com formato itinerante — a próxima edição deve ocorrer na Argentina, em 2027 —, a copa prevê nove regatas oficiais nas raias próximas às praias de São Francisco ou Icaraí. As atividades começam nesta quinta (26) com café de boas-vindas às 10h e regata-treino às 14h30. Na sexta (27), após a abertura oficial às 11h15, iniciam-se as provas válidas às 13h, ritmo mantido até domingo. Em terra, haverá sessões de spa dos pés às 15h30 na sexta e no sábado, além de música ao vivo na noite de sábado, às 19h. A cerimônia de premiação ocorre no domingo (29), às 18h, consagrando as cinco melhores duplas gerais — que levam o Troféu Paola Prada — e os pódios das categorias master e júnior.

Programação:



A programação começou nesta quinta-feira (26), com café da manhã de boas-vindas, às 10h, e regata-treino, às 14h30. Na sexta-feira (27), houve a reunião das competidoras será às 10h30, seguida da cerimônia de abertura, às 11h15. As regatas começaram às 13h, com três provas por dia até domingo. Em terra, o evento também contou com atividades de confraternização. A Musa ofereceu sessões de spa dos pés na sexta e no sábado, às 15h30. No sábado, a partir das 19h, houve música ao vivo e comemoração. O encerramento será domingo (29), com a cerimônia de premiação, às 18h.





Sábado (28 de novembro):



* 13h – Três regatas



* 15h30 – Spa dos pés da Musa



* 19h – Música ao vivo e comemoração



Domingo, 29 de novembro:



* 13h – Três regatas



* 18h – Cerimônia de premiação





Serviço:



Snipe Women’s Hemisphere Cup 2026



Data: 26 a 29 de novembro de 2026



Local: Clube Naval Charitas, Niterói (RJ)



Organização: Clube Naval Charitas e SCIRA Brasil, em cooperação com a associação internacional da classe Snipe.



Apoio: Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), e Confederação Brasileira de Vela (CBVela).