Niterói: evento, no Clube Naval Charitas, destaca o protagonismo feminino na velaDivulgação/Ascom
O campeonato promove o encontro de diferentes gerações de velejadoras na tradicional classe Snipe, fomentando o intercâmbio técnico e consolidando o espaço das mulheres na modalidade. O nível competitivo promete ser elevado: as argentinas Mariela Salerno e Adriana Quiroga, campeãs da edição inaugural disputada em Miami, em 2025, desembarcam na cidade para defender o título.
A frota internacional conta ainda com nomes de peso, como a norte-americana Kathleen Tocke, quinta colocada no ano passado, a dupla argentina Trixie Agusti e Mariana Exeni, e as chilenas Marissa Maurin e Carola Court. Do continente asiático, as japonesas Ayaka Yamazaki e Aina Hokuto participam da disputa logo após integrarem o SSL Snipe Challenge, na Marina da Glória, mesma jornada dupla encarada pelas brasileiras Martha Rocha e Larissa Juk.
Representando o Brasil em casa, destacam-se parcerias experientes como Márcia MacDonald e Renata Grael, Caroline Bejar e Vivian Knight, Michelle Chevrand e Aline Herrmann, além de Paola Prada e Vitória Nunes. Na divisão júnior, o público acompanhará talentos promissores como Alice Porto e Maria Klein, anfitriãs do Clube Naval Charitas, e as baianas Maria Moreira e Ana Dias, do Yacht Club da Bahia.
Logística colaborativa e programação nas águas
Na classe Snipe, o entrosamento é fundamental, já que cada embarcação é conduzida por uma timoneira no leme e uma proeira encarregada das manobras e do ajuste da vela dianteira. Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, sediar o evento reforça a vocação náutica da cidade. “É muito importante apoiar iniciativas que ampliem a participação das mulheres no esporte e valorizem seu protagonismo. Niterói tem uma forte tradição na vela e receber uma competição internacional exclusivamente feminina é também uma oportunidade de incentivar, dar visibilidade e fortalecer a presença feminina nesse universo. Queremos que o esporte seja cada vez mais um espaço de oportunidades, representatividade e conquistas para as mulheres”, ressaltou.
Idealizada em 2025 com formato itinerante — a próxima edição deve ocorrer na Argentina, em 2027 —, a copa prevê nove regatas oficiais nas raias próximas às praias de São Francisco ou Icaraí. As atividades começam nesta quinta (26) com café de boas-vindas às 10h e regata-treino às 14h30. Na sexta (27), após a abertura oficial às 11h15, iniciam-se as provas válidas às 13h, ritmo mantido até domingo. Em terra, haverá sessões de spa dos pés às 15h30 na sexta e no sábado, além de música ao vivo na noite de sábado, às 19h. A cerimônia de premiação ocorre no domingo (29), às 18h, consagrando as cinco melhores duplas gerais — que levam o Troféu Paola Prada — e os pódios das categorias master e júnior.
A programação começou nesta quinta-feira (26), com café da manhã de boas-vindas, às 10h, e regata-treino, às 14h30. Na sexta-feira (27), houve a reunião das competidoras será às 10h30, seguida da cerimônia de abertura, às 11h15. As regatas começaram às 13h, com três provas por dia até domingo. Em terra, o evento também contou com atividades de confraternização. A Musa ofereceu sessões de spa dos pés na sexta e no sábado, às 15h30. No sábado, a partir das 19h, houve música ao vivo e comemoração. O encerramento será domingo (29), com a cerimônia de premiação, às 18h.
Sábado (28 de novembro):
* 13h – Três regatas
* 15h30 – Spa dos pés da Musa
* 19h – Música ao vivo e comemoração
Domingo, 29 de novembro:
* 13h – Três regatas
* 18h – Cerimônia de premiação
Serviço:
Snipe Women’s Hemisphere Cup 2026
Data: 26 a 29 de novembro de 2026
Local: Clube Naval Charitas, Niterói (RJ)
Organização: Clube Naval Charitas e SCIRA Brasil, em cooperação com a associação internacional da classe Snipe.
Apoio: Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), e Confederação Brasileira de Vela (CBVela).
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